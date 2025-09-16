Lagi Mengenai CARV

CARV (CARV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:36:34 (UTC+8)

CARV (CARV) Maklumat Harga (USD)

CARV (CARV) harga masa nyata ialah $ 0.3045. Sepanjang 24 jam yang lalu, CARV didagangkan antara $ 0.2928 rendah dan $ 0.3184 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CARV sepanjang masa ialah $ 1.3970622423614902, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.21776804352245696.

Dari segi prestasi jangka pendek, CARV telah berubah sebanyak +0.62% sejak sejam yang lalu, +2.98% dalam 24 jam dan -1.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CARV (CARV) Maklumat Pasaran

No.402

$ 89.89M
$ 89.89M$ 89.89M

$ 68.91K
$ 68.91K$ 68.91K

$ 304.50M
$ 304.50M$ 304.50M

295.21M
295.21M 295.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Had Pasaran semasa CARV ialah $ 89.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 68.91K. Bekalan edaran CARV ialah 295.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 304.50M.

CARV (CARV) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk CARV hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0088+2.98%
30 Hari$ -0.0194-5.99%
60 Hari$ +0.0166+5.76%
90 Hari$ +0.0397+14.99%
Perubahan Harga CARV Hari Ini

Hari ini, CARV mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0088 (+2.98%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCARV

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0194 (-5.99%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari CARV

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CARV mengalami perubahan sebanyak $ +0.0166 (+5.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari CARV

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0397 (+14.99%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga CARV (CARV)?

Semak CARVhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu CARV (CARV)

CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond.

CARV tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus CARV pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CARV ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang CARV di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian CARV anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

CARV Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CARV (CARV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CARV (CARV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CARV.

Semak CARV ramalan harga sekarang!

Tokenomik CARV (CARV)

Memahami tokenomik CARV (CARV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CARV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CARV (CARV)

Mencari cara membeli CARV? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CARV di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CARV kepada Mata Wang Tempatan

CARV Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CARV, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web CARV Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CARV

Berapakah nilai CARV (CARV) hari ini?
Harga langsung CARV dalam USD ialah 0.3045 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CARV ke USD?
Harga semasa CARV ke USD ialah $ 0.3045. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CARV?
Had pasaran untuk CARV ialah $ 89.89M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CARV?
Bekalan edaran CARV ialah 295.21M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CARV?
CARV mencapai harga ATH sebanyak 1.3970622423614902 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CARV?
CARV melihat harga ATL sebanyak 0.21776804352245696 USD.
Berapakah jumlah dagangan CARV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CARVialah $ 68.91K USD.
Adakah CARV akan naik lebih tinggi tahun ini?
CARV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CARVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:36:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

