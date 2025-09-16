Apakah itu CARV (CARV)

CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond.

CARV tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus CARV pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak CARV ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang CARV di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian CARV anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

CARV Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CARV (CARV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CARV (CARV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CARV.

Semak CARV ramalan harga sekarang!

Tokenomik CARV (CARV)

Memahami tokenomik CARV (CARV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CARV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CARV (CARV)

Mencari cara membeli CARV? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CARV di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CARV kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

CARV Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CARV, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CARV Berapakah nilai CARV (CARV) hari ini? Harga langsung CARV dalam USD ialah 0.3045 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CARV ke USD? $ 0.3045 . Lihat Harga semasa CARV ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran CARV? Had pasaran untuk CARV ialah $ 89.89M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CARV? Bekalan edaran CARV ialah 295.21M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CARV? CARV mencapai harga ATH sebanyak 1.3970622423614902 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CARV? CARV melihat harga ATL sebanyak 0.21776804352245696 USD . Berapakah jumlah dagangan CARV? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CARVialah $ 68.91K USD . Adakah CARV akan naik lebih tinggi tahun ini? CARV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CARVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

CARV (CARV) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC