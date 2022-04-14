Tokenomik CARV (CARV)
CARV (CARV) Maklumat
CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond.
CARV (CARV) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CARV (CARV), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik CARV (CARV): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik CARV (CARV) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CARV yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CARV yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CARV, terokai CARV harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.