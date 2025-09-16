Lagi Mengenai CAT

Simons Cat Logo

Simons CatHargae(CAT)

1 CAT ke USD Harga Langsung:

$0.000007879
$0.000007879$0.000007879
+4.74%1D
USD
Simons Cat (CAT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:32:14 (UTC+8)

Simons Cat (CAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000007417
$ 0.000007417$ 0.000007417
24J Rendah
$ 0.000008015
$ 0.000008015$ 0.000008015
24J Tinggi

$ 0.000007417
$ 0.000007417$ 0.000007417

$ 0.000008015
$ 0.000008015$ 0.000008015

$ 0.000068714136044313
$ 0.000068714136044313$ 0.000068714136044313

$ 0.000004169382505533
$ 0.000004169382505533$ 0.000004169382505533

-0.57%

+4.74%

+1.24%

+1.24%

Simons Cat (CAT) harga masa nyata ialah $ 0.000007879. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAT didagangkan antara $ 0.000007417 rendah dan $ 0.000008015 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAT sepanjang masa ialah $ 0.000068714136044313, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000004169382505533.

Dari segi prestasi jangka pendek, CAT telah berubah sebanyak -0.57% sejak sejam yang lalu, +4.74% dalam 24 jam dan +1.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Simons Cat (CAT) Maklumat Pasaran

No.548

$ 57.48M
$ 57.48M$ 57.48M

$ 199.63K
$ 199.63K$ 199.63K

$ 70.91M
$ 70.91M$ 70.91M

7.30T
7.30T 7.30T

9,000,000,000,000
9,000,000,000,000 9,000,000,000,000

8,098,242,058,479.04
8,098,242,058,479.04 8,098,242,058,479.04

81.05%

BSC

Had Pasaran semasa Simons Cat ialah $ 57.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 199.63K. Bekalan edaran CAT ialah 7.30T, dengan jumlah bekalan sebanyak 8098242058479.04. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 70.91M.

Simons Cat (CAT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Simons Cat hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000035656+4.74%
30 Hari$ -0.000000499-5.96%
60 Hari$ -0.00000085-9.74%
90 Hari$ +0.000001829+30.23%
Perubahan Harga Simons Cat Hari Ini

Hari ini, CAT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000035656 (+4.74%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSimons Cat

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000000499 (-5.96%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Simons Cat

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CAT mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000085 (-9.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Simons Cat

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000001829 (+30.23%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Simons Cat (CAT)?

Semak Simons Cathalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Simons Cat (CAT)

Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.

Simons Cat tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Simons Cat pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CAT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Simons Cat di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Simons Cat anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Simons Cat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Simons Cat (CAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Simons Cat (CAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Simons Cat.

Semak Simons Cat ramalan harga sekarang!

Tokenomik Simons Cat (CAT)

Memahami tokenomik Simons Cat (CAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Simons Cat (CAT)

Mencari cara membeli Simons Cat? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Simons Cat di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CAT kepada Mata Wang Tempatan

1 Simons Cat(CAT) ke VND
0.207335885
1 Simons Cat(CAT) ke AUD
A$0.00001173971
1 Simons Cat(CAT) ke GBP
0.00000575167
1 Simons Cat(CAT) ke EUR
0.00000661836
1 Simons Cat(CAT) ke USD
$0.000007879
1 Simons Cat(CAT) ke MYR
RM0.0000330918
1 Simons Cat(CAT) ke TRY
0.00032532391
1 Simons Cat(CAT) ke JPY
¥0.001158213
1 Simons Cat(CAT) ke ARS
ARS$0.01155274133
1 Simons Cat(CAT) ke RUB
0.0006523812
1 Simons Cat(CAT) ke INR
0.00069382474
1 Simons Cat(CAT) ke IDR
Rp0.12916391376
1 Simons Cat(CAT) ke KRW
0.01088255359
1 Simons Cat(CAT) ke PHP
0.00044847268
1 Simons Cat(CAT) ke EGP
￡E.0.00037921627
1 Simons Cat(CAT) ke BRL
R$0.0000417587
1 Simons Cat(CAT) ke CAD
C$0.00001079423
1 Simons Cat(CAT) ke BDT
0.0009596622
1 Simons Cat(CAT) ke NGN
0.01177721404
1 Simons Cat(CAT) ke COP
$0.03077734375
1 Simons Cat(CAT) ke ZAR
R.0.00013670065
1 Simons Cat(CAT) ke UAH
0.00032437843
1 Simons Cat(CAT) ke VES
Bs0.00126064
1 Simons Cat(CAT) ke CLP
$0.007477171
1 Simons Cat(CAT) ke PKR
Rs0.00223637536
1 Simons Cat(CAT) ke KZT
0.00426348448
1 Simons Cat(CAT) ke THB
฿0.0002497643
1 Simons Cat(CAT) ke TWD
NT$0.00023770943
1 Simons Cat(CAT) ke AED
د.إ0.00002891593
1 Simons Cat(CAT) ke CHF
Fr0.00000622441
1 Simons Cat(CAT) ke HKD
HK$0.00006129862
1 Simons Cat(CAT) ke AMD
֏0.0030129296
1 Simons Cat(CAT) ke MAD
.د.م0.00007067463
1 Simons Cat(CAT) ke MXN
$0.00014450086
1 Simons Cat(CAT) ke SAR
ريال0.00002954625
1 Simons Cat(CAT) ke PLN
0.0000283644
1 Simons Cat(CAT) ke RON
лв0.00003372212
1 Simons Cat(CAT) ke SEK
kr0.00007288075
1 Simons Cat(CAT) ke BGN
лв0.00001300035
1 Simons Cat(CAT) ke HUF
Ft0.00260117306
1 Simons Cat(CAT) ke CZK
0.0001623074
1 Simons Cat(CAT) ke KWD
د.ك0.000002403095
1 Simons Cat(CAT) ke ILS
0.00002631586
1 Simons Cat(CAT) ke AOA
Kz0.00718226003
1 Simons Cat(CAT) ke BHD
.د.ب0.000002962504
1 Simons Cat(CAT) ke BMD
$0.000007879
1 Simons Cat(CAT) ke DKK
kr0.00004979528
1 Simons Cat(CAT) ke HNL
L0.00020666617
1 Simons Cat(CAT) ke MUR
0.00035652475
1 Simons Cat(CAT) ke NAD
$0.00013685823
1 Simons Cat(CAT) ke NOK
kr0.00007729299
1 Simons Cat(CAT) ke NZD
$0.00001315793
1 Simons Cat(CAT) ke PAB
B/.0.000007879
1 Simons Cat(CAT) ke PGK
K0.00003293422
1 Simons Cat(CAT) ke QAR
ر.ق0.00002867956
1 Simons Cat(CAT) ke RSD
дин.0.00078199075

Simons Cat Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Simons Cat, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Simons Cat Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Simons Cat

Berapakah nilai Simons Cat (CAT) hari ini?
Harga langsung CAT dalam USD ialah 0.000007879 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CAT ke USD?
Harga semasa CAT ke USD ialah $ 0.000007879. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Simons Cat?
Had pasaran untuk CAT ialah $ 57.48M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CAT?
Bekalan edaran CAT ialah 7.30T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CAT?
CAT mencapai harga ATH sebanyak 0.000068714136044313 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CAT?
CAT melihat harga ATL sebanyak 0.000004169382505533 USD.
Berapakah jumlah dagangan CAT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CATialah $ 199.63K USD.
Adakah CAT akan naik lebih tinggi tahun ini?
CAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:32:14 (UTC+8)

Simons Cat (CAT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CAT-ke-USD

Jumlah

CAT
CAT
USD
USD

1 CAT = 0.000007879 USD

Berdagang CAT

CATUSDT
$0.000007879
$0.000007879$0.000007879
+4.67%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan