Lagi Mengenai CATCOIN

Maklumat Harga CATCOIN

Kertas putih CATCOIN

Laman Web Rasmi CATCOIN

Tokenomik CATCOIN

Ramalan Harga CATCOIN

Sejarah CATCOIN

CATCOIN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang CATCOIN-ke-Fiat

CATCOIN Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Catcoin Logo

CatcoinHargae(CATCOIN)

1 CATCOIN ke USD Harga Langsung:

$0.00000000011268
$0.00000000011268$0.00000000011268
-0.59%1D
USD
Catcoin (CATCOIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:32:29 (UTC+8)

Catcoin (CATCOIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000000011081
$ 0.00000000011081$ 0.00000000011081
24J Rendah
$ 0.00000000011947
$ 0.00000000011947$ 0.00000000011947
24J Tinggi

$ 0.00000000011081
$ 0.00000000011081$ 0.00000000011081

$ 0.00000000011947
$ 0.00000000011947$ 0.00000000011947

$ 0.000000001736138659
$ 0.000000001736138659$ 0.000000001736138659

$ 0.00000000000011624
$ 0.00000000000011624$ 0.00000000000011624

-0.45%

-0.59%

-7.48%

-7.48%

Catcoin (CATCOIN) harga masa nyata ialah $ 0.00000000011247. Sepanjang 24 jam yang lalu, CATCOIN didagangkan antara $ 0.00000000011081 rendah dan $ 0.00000000011947 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CATCOIN sepanjang masa ialah $ 0.000000001736138659, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000000000011624.

Dari segi prestasi jangka pendek, CATCOIN telah berubah sebanyak -0.45% sejak sejam yang lalu, -0.59% dalam 24 jam dan -7.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Catcoin (CATCOIN) Maklumat Pasaran

No.1412

$ 5.62M
$ 5.62M$ 5.62M

$ 4.40K
$ 4.40K$ 4.40K

$ 5.62M
$ 5.62M$ 5.62M

50,000.00T
50,000.00T 50,000.00T

50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000

50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000

100.00%

BSC

Had Pasaran semasa Catcoin ialah $ 5.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.40K. Bekalan edaran CATCOIN ialah 50,000.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.62M.

Catcoin (CATCOIN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Catcoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000000000006688-0.59%
30 Hari$ -0.00000000004515-28.65%
60 Hari$ +0.00000000000837+8.04%
90 Hari$ +0.00000000002272+25.31%
Perubahan Harga Catcoin Hari Ini

Hari ini, CATCOIN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000000000006688 (-0.59%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCatcoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000000004515 (-28.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Catcoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CATCOIN mengalami perubahan sebanyak $ +0.00000000000837 (+8.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Catcoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00000000002272 (+25.31%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Catcoin (CATCOIN)?

Semak Catcoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Catcoin (CATCOIN)

Catcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way.

Catcoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Catcoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CATCOIN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Catcoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Catcoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Catcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Catcoin (CATCOIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Catcoin (CATCOIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Catcoin.

Semak Catcoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Catcoin (CATCOIN)

Memahami tokenomik Catcoin (CATCOIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CATCOIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Catcoin (CATCOIN)

Mencari cara membeli Catcoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Catcoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CATCOIN kepada Mata Wang Tempatan

1 Catcoin(CATCOIN) ke VND
0.00000295964805
1 Catcoin(CATCOIN) ke AUD
A$0.0000000001675803
1 Catcoin(CATCOIN) ke GBP
0.0000000000821031
1 Catcoin(CATCOIN) ke EUR
0.0000000000944748
1 Catcoin(CATCOIN) ke USD
$0.00000000011247
1 Catcoin(CATCOIN) ke MYR
RM0.000000000472374
1 Catcoin(CATCOIN) ke TRY
0.0000000046438863
1 Catcoin(CATCOIN) ke JPY
¥0.00000001653309
1 Catcoin(CATCOIN) ke ARS
ARS$0.0000001649113869
1 Catcoin(CATCOIN) ke RUB
0.000000009312516
1 Catcoin(CATCOIN) ke INR
0.0000000099041082
1 Catcoin(CATCOIN) ke IDR
Rp0.0000018437701968
1 Catcoin(CATCOIN) ke KRW
0.0000001553446887
1 Catcoin(CATCOIN) ke PHP
0.0000000064017924
1 Catcoin(CATCOIN) ke EGP
￡E.0.0000000054131811
1 Catcoin(CATCOIN) ke BRL
R$0.000000000596091
1 Catcoin(CATCOIN) ke CAD
C$0.0000000001540839
1 Catcoin(CATCOIN) ke BDT
0.000000013698846
1 Catcoin(CATCOIN) ke NGN
0.0000001681156572
1 Catcoin(CATCOIN) ke COP
$0.0000004393359375
1 Catcoin(CATCOIN) ke ZAR
R.0.0000000019513545
1 Catcoin(CATCOIN) ke UAH
0.0000000046303899
1 Catcoin(CATCOIN) ke VES
Bs0.0000000179952
1 Catcoin(CATCOIN) ke CLP
$0.00000010673403
1 Catcoin(CATCOIN) ke PKR
Rs0.0000000319234848
1 Catcoin(CATCOIN) ke KZT
0.0000000608597664
1 Catcoin(CATCOIN) ke THB
฿0.0000000035664237
1 Catcoin(CATCOIN) ke TWD
NT$0.0000000033932199
1 Catcoin(CATCOIN) ke AED
د.إ0.0000000004127649
1 Catcoin(CATCOIN) ke CHF
Fr0.0000000000888513
1 Catcoin(CATCOIN) ke HKD
HK$0.0000000008750166
1 Catcoin(CATCOIN) ke AMD
֏0.000000043008528
1 Catcoin(CATCOIN) ke MAD
.د.م0.0000000010088559
1 Catcoin(CATCOIN) ke MXN
$0.0000000020626998
1 Catcoin(CATCOIN) ke SAR
ريال0.0000000004217625
1 Catcoin(CATCOIN) ke PLN
0.000000000404892
1 Catcoin(CATCOIN) ke RON
лв0.0000000004813716
1 Catcoin(CATCOIN) ke SEK
kr0.0000000010403475
1 Catcoin(CATCOIN) ke BGN
лв0.0000000001855755
1 Catcoin(CATCOIN) ke HUF
Ft0.0000000371308458
1 Catcoin(CATCOIN) ke CZK
0.000000002316882
1 Catcoin(CATCOIN) ke KWD
د.ك0.00000000003430335
1 Catcoin(CATCOIN) ke ILS
0.0000000003756498
1 Catcoin(CATCOIN) ke AOA
Kz0.0000001025242779
1 Catcoin(CATCOIN) ke BHD
.د.ب0.00000000004228872
1 Catcoin(CATCOIN) ke BMD
$0.00000000011247
1 Catcoin(CATCOIN) ke DKK
kr0.0000000007108104
1 Catcoin(CATCOIN) ke HNL
L0.0000000029500881
1 Catcoin(CATCOIN) ke MUR
0.0000000050892675
1 Catcoin(CATCOIN) ke NAD
$0.0000000019536039
1 Catcoin(CATCOIN) ke NOK
kr0.0000000011033307
1 Catcoin(CATCOIN) ke NZD
$0.0000000001878249
1 Catcoin(CATCOIN) ke PAB
B/.0.00000000011247
1 Catcoin(CATCOIN) ke PGK
K0.0000000004701246
1 Catcoin(CATCOIN) ke QAR
ر.ق0.0000000004093908
1 Catcoin(CATCOIN) ke RSD
дин.0.0000000111626475

Catcoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Catcoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Catcoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Catcoin

Berapakah nilai Catcoin (CATCOIN) hari ini?
Harga langsung CATCOIN dalam USD ialah 0.00000000011247 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CATCOIN ke USD?
Harga semasa CATCOIN ke USD ialah $ 0.00000000011247. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Catcoin?
Had pasaran untuk CATCOIN ialah $ 5.62M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CATCOIN?
Bekalan edaran CATCOIN ialah 50,000.00T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CATCOIN?
CATCOIN mencapai harga ATH sebanyak 0.000000001736138659 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CATCOIN?
CATCOIN melihat harga ATL sebanyak 0.00000000000011624 USD.
Berapakah jumlah dagangan CATCOIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CATCOINialah $ 4.40K USD.
Adakah CATCOIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
CATCOIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CATCOINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:32:29 (UTC+8)

Catcoin (CATCOIN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CATCOIN-ke-USD

Jumlah

CATCOIN
CATCOIN
USD
USD

1 CATCOIN = 0 USD

Berdagang CATCOIN

CATCOINUSDT
$0.00000000011268
$0.00000000011268$0.00000000011268
-1.64%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan