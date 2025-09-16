Lagi Mengenai CBK

Maklumat Harga CBK

Kertas putih CBK

Laman Web Rasmi CBK

Tokenomik CBK

Ramalan Harga CBK

Sejarah CBK

CBK Panduan Membeli

Penukar Mata Wang CBK-ke-Fiat

CBK Spot

CBK Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Cobak Token Logo

Cobak TokenHargae(CBK)

1 CBK ke USD Harga Langsung:

$0.5342
$0.5342$0.5342
-0.29%1D
USD
Cobak Token (CBK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:33:11 (UTC+8)

Cobak Token (CBK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.5281
$ 0.5281$ 0.5281
24J Rendah
$ 0.5522
$ 0.5522$ 0.5522
24J Tinggi

$ 0.5281
$ 0.5281$ 0.5281

$ 0.5522
$ 0.5522$ 0.5522

$ 16.31319095
$ 16.31319095$ 16.31319095

$ 0.3886256781622459
$ 0.3886256781622459$ 0.3886256781622459

+0.07%

-0.29%

-0.40%

-0.40%

Cobak Token (CBK) harga masa nyata ialah $ 0.5348. Sepanjang 24 jam yang lalu, CBK didagangkan antara $ 0.5281 rendah dan $ 0.5522 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CBK sepanjang masa ialah $ 16.31319095, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.3886256781622459.

Dari segi prestasi jangka pendek, CBK telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan -0.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cobak Token (CBK) Maklumat Pasaran

No.576

$ 51.74M
$ 51.74M$ 51.74M

$ 53.75K
$ 53.75K$ 53.75K

$ 53.48M
$ 53.48M$ 53.48M

96.75M
96.75M 96.75M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

96.75%

2021-07-08 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa Cobak Token ialah $ 51.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.75K. Bekalan edaran CBK ialah 96.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 53.48M.

Cobak Token (CBK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Cobak Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001554-0.29%
30 Hari$ -0.0812-13.19%
60 Hari$ -0.1061-16.56%
90 Hari$ +0.0674+14.42%
Perubahan Harga Cobak Token Hari Ini

Hari ini, CBK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.001554 (-0.29%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCobak Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0812 (-13.19%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Cobak Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CBK mengalami perubahan sebanyak $ -0.1061 (-16.56%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Cobak Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0674 (+14.42%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Cobak Token (CBK)?

Semak Cobak Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Cobak Token (CBK)

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Cobak Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Cobak Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CBK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Cobak Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Cobak Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Cobak Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cobak Token (CBK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cobak Token (CBK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cobak Token.

Semak Cobak Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Cobak Token (CBK)

Memahami tokenomik Cobak Token (CBK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CBK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Cobak Token (CBK)

Mencari cara membeli Cobak Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Cobak Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CBK kepada Mata Wang Tempatan

1 Cobak Token(CBK) ke VND
14,073.262
1 Cobak Token(CBK) ke AUD
A$0.796852
1 Cobak Token(CBK) ke GBP
0.390404
1 Cobak Token(CBK) ke EUR
0.449232
1 Cobak Token(CBK) ke USD
$0.5348
1 Cobak Token(CBK) ke MYR
RM2.24616
1 Cobak Token(CBK) ke TRY
22.081892
1 Cobak Token(CBK) ke JPY
¥78.6156
1 Cobak Token(CBK) ke ARS
ARS$784.161196
1 Cobak Token(CBK) ke RUB
44.28144
1 Cobak Token(CBK) ke INR
47.094488
1 Cobak Token(CBK) ke IDR
Rp8,767.211712
1 Cobak Token(CBK) ke KRW
738.671108
1 Cobak Token(CBK) ke PHP
30.440816
1 Cobak Token(CBK) ke EGP
￡E.25.739924
1 Cobak Token(CBK) ke BRL
R$2.83444
1 Cobak Token(CBK) ke CAD
C$0.732676
1 Cobak Token(CBK) ke BDT
65.13864
1 Cobak Token(CBK) ke NGN
799.397648
1 Cobak Token(CBK) ke COP
$2,089.0625
1 Cobak Token(CBK) ke ZAR
R.9.27878
1 Cobak Token(CBK) ke UAH
22.017716
1 Cobak Token(CBK) ke VES
Bs85.568
1 Cobak Token(CBK) ke CLP
$507.5252
1 Cobak Token(CBK) ke PKR
Rs151.797632
1 Cobak Token(CBK) ke KZT
289.390976
1 Cobak Token(CBK) ke THB
฿16.958508
1 Cobak Token(CBK) ke TWD
NT$16.134916
1 Cobak Token(CBK) ke AED
د.إ1.962716
1 Cobak Token(CBK) ke CHF
Fr0.422492
1 Cobak Token(CBK) ke HKD
HK$4.160744
1 Cobak Token(CBK) ke AMD
֏204.50752
1 Cobak Token(CBK) ke MAD
.د.م4.797156
1 Cobak Token(CBK) ke MXN
$9.802884
1 Cobak Token(CBK) ke SAR
ريال2.0055
1 Cobak Token(CBK) ke PLN
1.92528
1 Cobak Token(CBK) ke RON
лв2.288944
1 Cobak Token(CBK) ke SEK
kr4.9469
1 Cobak Token(CBK) ke BGN
лв0.88242
1 Cobak Token(CBK) ke HUF
Ft176.558872
1 Cobak Token(CBK) ke CZK
11.01688
1 Cobak Token(CBK) ke KWD
د.ك0.163114
1 Cobak Token(CBK) ke ILS
1.786232
1 Cobak Token(CBK) ke AOA
Kz487.507636
1 Cobak Token(CBK) ke BHD
.د.ب0.2010848
1 Cobak Token(CBK) ke BMD
$0.5348
1 Cobak Token(CBK) ke DKK
kr3.379936
1 Cobak Token(CBK) ke HNL
L14.027804
1 Cobak Token(CBK) ke MUR
24.1997
1 Cobak Token(CBK) ke NAD
$9.289476
1 Cobak Token(CBK) ke NOK
kr5.246388
1 Cobak Token(CBK) ke NZD
$0.893116
1 Cobak Token(CBK) ke PAB
B/.0.5348
1 Cobak Token(CBK) ke PGK
K2.235464
1 Cobak Token(CBK) ke QAR
ر.ق1.946672
1 Cobak Token(CBK) ke RSD
дин.53.0789

Cobak Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Cobak Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Cobak Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cobak Token

Berapakah nilai Cobak Token (CBK) hari ini?
Harga langsung CBK dalam USD ialah 0.5348 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CBK ke USD?
Harga semasa CBK ke USD ialah $ 0.5348. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cobak Token?
Had pasaran untuk CBK ialah $ 51.74M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CBK?
Bekalan edaran CBK ialah 96.75M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CBK?
CBK mencapai harga ATH sebanyak 16.31319095 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CBK?
CBK melihat harga ATL sebanyak 0.3886256781622459 USD.
Berapakah jumlah dagangan CBK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CBKialah $ 53.75K USD.
Adakah CBK akan naik lebih tinggi tahun ini?
CBK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CBKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:33:11 (UTC+8)

Cobak Token (CBK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CBK-ke-USD

Jumlah

CBK
CBK
USD
USD

1 CBK = 0.5348 USD

Berdagang CBK

CBKUSDT
$0.5342
$0.5342$0.5342
-0.13%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan