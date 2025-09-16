Apakah itu Concordium (CCD)

Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance.

Concordium Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Concordium (CCD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Concordium (CCD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Concordium.

Semak Concordium ramalan harga sekarang!

Tokenomik Concordium (CCD)

Memahami tokenomik Concordium (CCD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CCD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Concordium (CCD)

Mencari cara membeli Concordium? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Concordium di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Concordium Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Concordium Berapakah nilai Concordium (CCD) hari ini? Harga langsung CCD dalam USD ialah 0.008195 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CCD ke USD? $ 0.008195 . Lihat Harga semasa CCD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Concordium? Had pasaran untuk CCD ialah $ 95.52M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CCD? Bekalan edaran CCD ialah 11.66B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CCD? CCD mencapai harga ATH sebanyak 0.08744871982689628 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CCD? CCD melihat harga ATL sebanyak 0.002569331689533657 USD . Berapakah jumlah dagangan CCD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CCDialah $ 377.10K USD . Adakah CCD akan naik lebih tinggi tahun ini? CCD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CCDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

