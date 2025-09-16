Lagi Mengenai CCD

Concordium Logo

ConcordiumHargae(CCD)

1 CCD ke USD Harga Langsung:

$0.008195
$0.008195$0.008195
+26.05%1D
USD
Concordium (CCD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:36:40 (UTC+8)

Concordium (CCD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.006101
$ 0.006101$ 0.006101
24J Rendah
$ 0.009444
$ 0.009444$ 0.009444
24J Tinggi

$ 0.006101
$ 0.006101$ 0.006101

$ 0.009444
$ 0.009444$ 0.009444

$ 0.08744871982689628
$ 0.08744871982689628$ 0.08744871982689628

$ 0.002569331689533657
$ 0.002569331689533657$ 0.002569331689533657

-0.66%

+26.05%

+61.16%

+61.16%

Concordium (CCD) harga masa nyata ialah $ 0.008195. Sepanjang 24 jam yang lalu, CCD didagangkan antara $ 0.006101 rendah dan $ 0.009444 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CCD sepanjang masa ialah $ 0.08744871982689628, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002569331689533657.

Dari segi prestasi jangka pendek, CCD telah berubah sebanyak -0.66% sejak sejam yang lalu, +26.05% dalam 24 jam dan +61.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Concordium (CCD) Maklumat Pasaran

No.420

$ 95.52M
$ 95.52M$ 95.52M

$ 377.10K
$ 377.10K$ 377.10K

$ 115.50M
$ 115.50M$ 115.50M

11.66B
11.66B 11.66B

14,093,871,428.381855
14,093,871,428.381855 14,093,871,428.381855

CCD

Had Pasaran semasa Concordium ialah $ 95.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 377.10K. Bekalan edaran CCD ialah 11.66B, dengan jumlah bekalan sebanyak 14093871428.381855. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 115.50M.

Concordium (CCD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Concordium hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00169361+26.05%
30 Hari$ +0.003382+70.26%
60 Hari$ +0.004081+99.19%
90 Hari$ +0.004706+134.88%
Perubahan Harga Concordium Hari Ini

Hari ini, CCD mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00169361 (+26.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariConcordium

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.003382 (+70.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Concordium

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CCD mengalami perubahan sebanyak $ +0.004081 (+99.19%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Concordium

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.004706 (+134.88%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Concordium (CCD)?

Semak Concordiumhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Concordium (CCD)

Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance.

Concordium tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Concordium pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CCD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Concordium di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Concordium anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Concordium Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Concordium (CCD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Concordium (CCD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Concordium.

Semak Concordium ramalan harga sekarang!

Tokenomik Concordium (CCD)

Memahami tokenomik Concordium (CCD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CCD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Concordium (CCD)

Mencari cara membeli Concordium? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Concordium di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CCD kepada Mata Wang Tempatan

1 Concordium(CCD) ke VND
215.651425
1 Concordium(CCD) ke AUD
A$0.01221055
1 Concordium(CCD) ke GBP
0.00598235
1 Concordium(CCD) ke EUR
0.0068838
1 Concordium(CCD) ke USD
$0.008195
1 Concordium(CCD) ke MYR
RM0.034419
1 Concordium(CCD) ke TRY
0.3382896
1 Concordium(CCD) ke JPY
¥1.19647
1 Concordium(CCD) ke ARS
ARS$11.9809261
1 Concordium(CCD) ke RUB
0.6816601
1 Concordium(CCD) ke INR
0.7213239
1 Concordium(CCD) ke IDR
Rp134.3442408
1 Concordium(CCD) ke KRW
11.3346684
1 Concordium(CCD) ke PHP
0.4659677
1 Concordium(CCD) ke EGP
￡E.0.39393365
1 Concordium(CCD) ke BRL
R$0.0434335
1 Concordium(CCD) ke CAD
C$0.01122715
1 Concordium(CCD) ke BDT
0.998151
1 Concordium(CCD) ke NGN
12.2495582
1 Concordium(CCD) ke COP
$31.88715475
1 Concordium(CCD) ke ZAR
R.0.1422652
1 Concordium(CCD) ke UAH
0.33738815
1 Concordium(CCD) ke VES
Bs1.3112
1 Concordium(CCD) ke CLP
$7.78525
1 Concordium(CCD) ke PKR
Rs2.3260688
1 Concordium(CCD) ke KZT
4.4344784
1 Concordium(CCD) ke THB
฿0.26002735
1 Concordium(CCD) ke TWD
NT$0.24691535
1 Concordium(CCD) ke AED
د.إ0.03007565
1 Concordium(CCD) ke CHF
Fr0.0063921
1 Concordium(CCD) ke HKD
HK$0.0637571
1 Concordium(CCD) ke AMD
֏3.133768
1 Concordium(CCD) ke MAD
.د.م0.07350915
1 Concordium(CCD) ke MXN
$0.1501324
1 Concordium(CCD) ke SAR
ريال0.03073125
1 Concordium(CCD) ke PLN
0.02942005
1 Concordium(CCD) ke RON
лв0.03499265
1 Concordium(CCD) ke SEK
kr0.0757218
1 Concordium(CCD) ke BGN
лв0.01352175
1 Concordium(CCD) ke HUF
Ft2.6992691
1 Concordium(CCD) ke CZK
0.1683253
1 Concordium(CCD) ke KWD
د.ك0.00249128
1 Concordium(CCD) ke ILS
0.02728935
1 Concordium(CCD) ke AOA
Kz7.47031615
1 Concordium(CCD) ke BHD
.د.ب0.003089515
1 Concordium(CCD) ke BMD
$0.008195
1 Concordium(CCD) ke DKK
kr0.0516285
1 Concordium(CCD) ke HNL
L0.21495485
1 Concordium(CCD) ke MUR
0.37082375
1 Concordium(CCD) ke NAD
$0.14234715
1 Concordium(CCD) ke NOK
kr0.0801471
1 Concordium(CCD) ke NZD
$0.01368565
1 Concordium(CCD) ke PAB
B/.0.008195
1 Concordium(CCD) ke PGK
K0.0342551
1 Concordium(CCD) ke QAR
ر.ق0.0298298
1 Concordium(CCD) ke RSD
дин.0.811305

Concordium Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Concordium, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Concordium Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Concordium

Berapakah nilai Concordium (CCD) hari ini?
Harga langsung CCD dalam USD ialah 0.008195 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CCD ke USD?
Harga semasa CCD ke USD ialah $ 0.008195. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Concordium?
Had pasaran untuk CCD ialah $ 95.52M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CCD?
Bekalan edaran CCD ialah 11.66B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CCD?
CCD mencapai harga ATH sebanyak 0.08744871982689628 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CCD?
CCD melihat harga ATL sebanyak 0.002569331689533657 USD.
Berapakah jumlah dagangan CCD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CCDialah $ 377.10K USD.
Adakah CCD akan naik lebih tinggi tahun ini?
CCD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CCDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:36:40 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CCD-ke-USD

Jumlah

CCD
CCD
USD
USD

1 CCD = 0.008195 USD

Berdagang CCD

CCDUSDT
$0.008195
$0.008195$0.008195
+25.80%

