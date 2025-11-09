Courage The Dog Harga Hari Ini

Harga langsung Courage The Dog (CCDOG) hari ini ialah $ 0.00034, dengan 18.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CCDOG kepada USD penukaran adalah $ 0.00034 setiap CCDOG.

Courage The Dog kini berada pada kedudukan #2603 mengikut permodalan pasaran pada $ 340.00K, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B CCDOG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CCDOG didagangkan antara $ 0.000302 (rendah) dan $ 0.00042 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.007338398743725209, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000171937390596114.

Dalam prestasi jangka pendek, CCDOG dipindahkan +2.71% dalam sejam terakhir dan -29.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 18.72K.

Courage The Dog (CCDOG) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2603 Modal Pasaran $ 340.00K$ 340.00K $ 340.00K Kelantangan (24J) $ 18.72K$ 18.72K $ 18.72K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 340.00K$ 340.00K $ 340.00K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 100.00% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Courage The Dog ialah $ 340.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 18.72K. Bekalan edaran CCDOG ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 340.00K.