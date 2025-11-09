Courage The DogHargae(CCDOG)
Harga langsung Courage The Dog (CCDOG) hari ini ialah $ 0.00034, dengan 18.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CCDOG kepada USD penukaran adalah $ 0.00034 setiap CCDOG.
Courage The Dog kini berada pada kedudukan #2603 mengikut permodalan pasaran pada $ 340.00K, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B CCDOG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CCDOG didagangkan antara $ 0.000302 (rendah) dan $ 0.00042 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.007338398743725209, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000171937390596114.
Dalam prestasi jangka pendek, CCDOG dipindahkan +2.71% dalam sejam terakhir dan -29.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 18.72K.
ETH
Had Pasaran semasa Courage The Dog ialah $ 340.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 18.72K. Bekalan edaran CCDOG ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 340.00K.
Jejaki perubahan harga untuk Courage The Dog hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00007898
|-18.85%
|30 Hari
|$ -0.000693
|-67.09%
|60 Hari
|$ -0.001925
|-84.99%
|90 Hari
|$ -0.004832
|-93.43%
Hari ini, CCDOG mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00007898 (-18.85%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000693 (-67.09%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CCDOG mengalami perubahan sebanyak $ -0.001925 (-84.99%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.004832 (-93.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Courage The Dog (CCDOG)?
Semak Courage The Doghalaman Sejarah Harga sekarang.
Cerapan dipacu AI yang menganalisis Courage The Dog pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Pada tahun 2040, harga Courage The Dog berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
CCDOG is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. CCDOG's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of assets. The asset is commonly used in the broader crypto ecosystem for various purposes, including online purchases and remittances. Its decentralized nature provides users with financial autonomy, making it an integral part of the evolving digital economy.
The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Courage The Dog, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
Jumlah
1 CCDOG = 0.00034 USD