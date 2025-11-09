BursaDEX+
Harga Courage The Dog langsung hari ini ialah 0.00034 USD.CCDOG modal pasaran ialah 340,000 USD. Jejaki masa nyata CCDOG kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Courage The Dog Logo

Courage The DogHargae(CCDOG)

1 CCDOG ke USD Harga Langsung:

$0.00034
-18.85%1D
USD
Courage The Dog (CCDOG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:12:46 (UTC+8)

Courage The Dog Harga Hari Ini

Harga langsung Courage The Dog (CCDOG) hari ini ialah $ 0.00034, dengan 18.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CCDOG kepada USD penukaran adalah $ 0.00034 setiap CCDOG.

Courage The Dog kini berada pada kedudukan #2603 mengikut permodalan pasaran pada $ 340.00K, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B CCDOG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CCDOG didagangkan antara $ 0.000302 (rendah) dan $ 0.00042 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.007338398743725209, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000171937390596114.

Dalam prestasi jangka pendek, CCDOG dipindahkan +2.71% dalam sejam terakhir dan -29.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 18.72K.

Courage The Dog (CCDOG) Maklumat Pasaran

No.2603

$ 340.00K
$ 18.72K
$ 340.00K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

ETH

Had Pasaran semasa Courage The Dog ialah $ 340.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 18.72K. Bekalan edaran CCDOG ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 340.00K.

Courage The Dog Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000302
24J Rendah
$ 0.00042
24J Tinggi

$ 0.000302
$ 0.00042
$ 0.007338398743725209
$ 0.000171937390596114
+2.71%

-18.85%

-29.61%

-29.61%

Courage The Dog (CCDOG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Courage The Dog hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00007898-18.85%
30 Hari$ -0.000693-67.09%
60 Hari$ -0.001925-84.99%
90 Hari$ -0.004832-93.43%
Perubahan Harga Courage The Dog Hari Ini

Hari ini, CCDOG mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00007898 (-18.85%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCourage The Dog

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000693 (-67.09%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Courage The Dog

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CCDOG mengalami perubahan sebanyak $ -0.001925 (-84.99%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Courage The Dog

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.004832 (-93.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Courage The Dog (CCDOG)?

Semak Courage The Doghalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Courage The Dog

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Courage The Dog pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Courage The Dog?

Several factors influence Courage The Dog (CCDOG) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Community engagement and social media buzz
4. Token utility and use cases within its ecosystem
5. Supply mechanics and tokenomics
6. Partnerships and collaborations
7. Regulatory news affecting meme coins
8. Whale movements and large transactions
9. Market manipulation due to lower market cap
10. General risk appetite for speculative assets

As a meme token, CCDOG is particularly volatile and influenced by sentiment-driven factors rather than fundamental value propositions.

Mengapa orang ingin tahu harga Courage The Dog hari ini?

People want to know CCDOG price today for several reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing for buying/selling, investment analysis, and staying updated on their holdings' value. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and make informed decisions.

Ramalan Harga untuk Courage The Dog

Courage The Dog (CCDOG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CCDOG pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Courage The Dog (CCDOG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Courage The Dog berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Courage The Dog yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk CCDOG ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Courage The Dog Ramalan Harga.

Perihal Courage The Dog

CCDOG is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. CCDOG's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of assets. The asset is commonly used in the broader crypto ecosystem for various purposes, including online purchases and remittances. Its decentralized nature provides users with financial autonomy, making it an integral part of the evolving digital economy.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Courage The Dog dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Courage The Dog? Membeli CCDOG adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Courage The Dog. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Courage The Dog (CCDOG) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 1.00B token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Courage The Dog akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Courage The Dog (CCDOG)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Courage The Dog

Memiliki Courage The Dog membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Courage The Dog (CCDOG) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Courage The Dog (CCDOG)

The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!

Courage The Dog Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Courage The Dog, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Courage The Dog Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Courage The Dog

Berapakah nilai 1 Courage The Dog pada tahun 2030?
Jika Courage The Dog berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Courage The Dog berpotensi dan jangkaan ROI.
Courage The Dog (CCDOG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang Courage The Dog

CCDOG USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek CCDOG dengan leveraj. Terokai CCDOG dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Courage The Dog (CCDOG) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Courage The Dog langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
CCDOG/USDT
$0.00034
$0.00034
-18.85%
0.00% (USDT)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04173

$0.1059

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

