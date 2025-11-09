Creditlink Harga Hari Ini

Harga langsung Creditlink (CDL) hari ini ialah $ 0.06019, dengan 3.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CDL kepada USD penukaran adalah $ 0.06019 setiap CDL.

Creditlink kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- CDL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CDL didagangkan antara $ 0.05586 (rendah) dan $ 0.078 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, CDL dipindahkan -0.73% dalam sejam terakhir dan -18.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 66.74K.

Creditlink (CDL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 66.74K$ 66.74K $ 66.74K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 60.19M$ 60.19M $ 60.19M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Creditlink ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.74K. Bekalan edaran CDL ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 60.19M.