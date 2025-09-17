Apakah itu CheckDot (CDT)

CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks.

CheckDot tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus CheckDot pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak CDT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang CheckDot di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian CheckDot anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

CheckDot Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CheckDot (CDT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CheckDot (CDT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CheckDot.

Semak CheckDot ramalan harga sekarang!

Tokenomik CheckDot (CDT)

Memahami tokenomik CheckDot (CDT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CDT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CheckDot (CDT)

Mencari cara membeli CheckDot? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CheckDot di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CDT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

CheckDot Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CheckDot, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CheckDot Berapakah nilai CheckDot (CDT) hari ini? Harga langsung CDT dalam USD ialah 0.0926 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CDT ke USD? $ 0.0926 . Lihat Harga semasa CDT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran CheckDot? Had pasaran untuk CDT ialah $ 717.25K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CDT? Bekalan edaran CDT ialah 7.75M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CDT? CDT mencapai harga ATH sebanyak 1.2931717380255459 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CDT? CDT melihat harga ATL sebanyak 0.012415128747254563 USD . Berapakah jumlah dagangan CDT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CDTialah $ 3.09K USD . Adakah CDT akan naik lebih tinggi tahun ini? CDT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CDTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

CheckDot (CDT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan