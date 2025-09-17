Lagi Mengenai CDT

CheckDot Logo

CheckDotHargae(CDT)

1 CDT ke USD Harga Langsung:

$0.0926
$0.0926$0.0926
+0.21%1D
USD
CheckDot (CDT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:14:14 (UTC+8)

CheckDot (CDT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0921
$ 0.0921$ 0.0921
24J Rendah
$ 0.1006
$ 0.1006$ 0.1006
24J Tinggi

$ 0.0921
$ 0.0921$ 0.0921

$ 0.1006
$ 0.1006$ 0.1006

$ 1.2931717380255459
$ 1.2931717380255459$ 1.2931717380255459

$ 0.012415128747254563
$ 0.012415128747254563$ 0.012415128747254563

0.00%

+0.21%

+10.63%

+10.63%

CheckDot (CDT) harga masa nyata ialah $ 0.0926. Sepanjang 24 jam yang lalu, CDT didagangkan antara $ 0.0921 rendah dan $ 0.1006 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CDT sepanjang masa ialah $ 1.2931717380255459, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.012415128747254563.

Dari segi prestasi jangka pendek, CDT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.21% dalam 24 jam dan +10.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CheckDot (CDT) Maklumat Pasaran

No.2328

$ 717.25K
$ 717.25K$ 717.25K

$ 3.09K
$ 3.09K$ 3.09K

$ 926.00K
$ 926.00K$ 926.00K

7.75M
7.75M 7.75M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

9,897,864.25
9,897,864.25 9,897,864.25

77.45%

ETH

Had Pasaran semasa CheckDot ialah $ 717.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.09K. Bekalan edaran CDT ialah 7.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9897864.25. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 926.00K.

CheckDot (CDT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk CheckDot hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000194+0.21%
30 Hari$ -0.0191-17.10%
60 Hari$ -0.008-7.96%
90 Hari$ +0.0143+18.26%
Perubahan Harga CheckDot Hari Ini

Hari ini, CDT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000194 (+0.21%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCheckDot

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0191 (-17.10%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari CheckDot

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CDT mengalami perubahan sebanyak $ -0.008 (-7.96%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari CheckDot

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0143 (+18.26%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga CheckDot (CDT)?

Semak CheckDothalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu CheckDot (CDT)

CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks.

CheckDot tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus CheckDot pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CDT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang CheckDot di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian CheckDot anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

CheckDot Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CheckDot (CDT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CheckDot (CDT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CheckDot.

Semak CheckDot ramalan harga sekarang!

Tokenomik CheckDot (CDT)

Memahami tokenomik CheckDot (CDT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CDT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CheckDot (CDT)

Mencari cara membeli CheckDot? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CheckDot di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CDT kepada Mata Wang Tempatan

1 CheckDot(CDT) ke VND
2,436.769
1 CheckDot(CDT) ke AUD
A$0.137974
1 CheckDot(CDT) ke GBP
0.067598
1 CheckDot(CDT) ke EUR
0.077784
1 CheckDot(CDT) ke USD
$0.0926
1 CheckDot(CDT) ke MYR
RM0.38892
1 CheckDot(CDT) ke TRY
3.821602
1 CheckDot(CDT) ke JPY
¥13.5196
1 CheckDot(CDT) ke ARS
ARS$135.577512
1 CheckDot(CDT) ke RUB
7.70432
1 CheckDot(CDT) ke INR
8.146948
1 CheckDot(CDT) ke IDR
Rp1,518.032544
1 CheckDot(CDT) ke KRW
127.724106
1 CheckDot(CDT) ke PHP
5.263384
1 CheckDot(CDT) ke EGP
￡E.4.453134
1 CheckDot(CDT) ke BRL
R$0.489854
1 CheckDot(CDT) ke CAD
C$0.126862
1 CheckDot(CDT) ke BDT
11.27868
1 CheckDot(CDT) ke NGN
138.414776
1 CheckDot(CDT) ke COP
$360.31123
1 CheckDot(CDT) ke ZAR
R.1.604758
1 CheckDot(CDT) ke UAH
3.812342
1 CheckDot(CDT) ke VES
Bs14.816
1 CheckDot(CDT) ke CLP
$87.8774
1 CheckDot(CDT) ke PKR
Rs26.283584
1 CheckDot(CDT) ke KZT
50.107712
1 CheckDot(CDT) ke THB
฿2.933568
1 CheckDot(CDT) ke TWD
NT$2.78726
1 CheckDot(CDT) ke AED
د.إ0.339842
1 CheckDot(CDT) ke CHF
Fr0.072228
1 CheckDot(CDT) ke HKD
HK$0.720428
1 CheckDot(CDT) ke AMD
֏35.41024
1 CheckDot(CDT) ke MAD
.د.م0.830622
1 CheckDot(CDT) ke MXN
$1.693654
1 CheckDot(CDT) ke SAR
ريال0.34725
1 CheckDot(CDT) ke PLN
0.331508
1 CheckDot(CDT) ke RON
лв0.394476
1 CheckDot(CDT) ke SEK
kr0.854698
1 CheckDot(CDT) ke BGN
лв0.15279
1 CheckDot(CDT) ke HUF
Ft30.390394
1 CheckDot(CDT) ke CZK
1.897374
1 CheckDot(CDT) ke KWD
د.ك0.0281504
1 CheckDot(CDT) ke ILS
0.308358
1 CheckDot(CDT) ke AOA
Kz84.411382
1 CheckDot(CDT) ke BHD
.د.ب0.0349102
1 CheckDot(CDT) ke BMD
$0.0926
1 CheckDot(CDT) ke DKK
kr0.582454
1 CheckDot(CDT) ke HNL
L2.428898
1 CheckDot(CDT) ke MUR
4.19015
1 CheckDot(CDT) ke NAD
$1.608462
1 CheckDot(CDT) ke NOK
kr0.903776
1 CheckDot(CDT) ke NZD
$0.154642
1 CheckDot(CDT) ke PAB
B/.0.0926
1 CheckDot(CDT) ke PGK
K0.387068
1 CheckDot(CDT) ke QAR
ر.ق0.337064
1 CheckDot(CDT) ke RSD
дин.9.14425

CheckDot Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CheckDot, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web CheckDot Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CheckDot

Berapakah nilai CheckDot (CDT) hari ini?
Harga langsung CDT dalam USD ialah 0.0926 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CDT ke USD?
Harga semasa CDT ke USD ialah $ 0.0926. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CheckDot?
Had pasaran untuk CDT ialah $ 717.25K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CDT?
Bekalan edaran CDT ialah 7.75M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CDT?
CDT mencapai harga ATH sebanyak 1.2931717380255459 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CDT?
CDT melihat harga ATL sebanyak 0.012415128747254563 USD.
Berapakah jumlah dagangan CDT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CDTialah $ 3.09K USD.
Adakah CDT akan naik lebih tinggi tahun ini?
CDT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CDTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:14:14 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

