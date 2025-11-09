CeluvPlay Harga Hari Ini

Harga langsung CeluvPlay (CELB) hari ini ialah $ 0.0001052, dengan 9.31% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CELB kepada USD penukaran adalah $ 0.0001052 setiap CELB.

CeluvPlay kini berada pada kedudukan #3432 mengikut permodalan pasaran pada $ 25.12K, dengan bekalan edaran sebanyak 238.75M CELB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CELB didagangkan antara $ 0.0000877 (rendah) dan $ 0.0001181 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.013001119987893436, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000073835719290427.

Dalam prestasi jangka pendek, CELB dipindahkan +11.74% dalam sejam terakhir dan -42.99% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 78.85K.

CeluvPlay (CELB) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3432 Modal Pasaran $ 25.12K$ 25.12K $ 25.12K Kelantangan (24J) $ 78.85K$ 78.85K $ 78.85K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 526.00K$ 526.00K $ 526.00K Bekalan Peredaran 238.75M 238.75M 238.75M Bekalan Maks 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Jumlah Bekalan 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Kadar Peredaran 4.77% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa CeluvPlay ialah $ 25.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 78.85K. Bekalan edaran CELB ialah 238.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 526.00K.