Cellframe Logo

CellframeHargae(CELL)

1 CELL ke USD Harga Langsung:

$0.2113
$0.2113$0.2113
+0.33%1D
USD
Cellframe (CELL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:23:38 (UTC+8)

Cellframe (CELL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1988
$ 0.1988$ 0.1988
24J Rendah
$ 0.2204
$ 0.2204$ 0.2204
24J Tinggi

$ 0.1988
$ 0.1988$ 0.1988

$ 0.2204
$ 0.2204$ 0.2204

$ 13.189931682469501
$ 13.189931682469501$ 13.189931682469501

$ 0.12761940186248863
$ 0.12761940186248863$ 0.12761940186248863

-0.66%

+0.33%

-8.89%

-8.89%

Cellframe (CELL) harga masa nyata ialah $ 0.2112. Sepanjang 24 jam yang lalu, CELL didagangkan antara $ 0.1988 rendah dan $ 0.2204 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CELL sepanjang masa ialah $ 13.189931682469501, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.12761940186248863.

Dari segi prestasi jangka pendek, CELL telah berubah sebanyak -0.66% sejak sejam yang lalu, +0.33% dalam 24 jam dan -8.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cellframe (CELL) Maklumat Pasaran

No.1381

$ 6.04M
$ 6.04M$ 6.04M

$ 141.49K
$ 141.49K$ 141.49K

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

28.60M
28.60M 28.60M

30,300,000
30,300,000 30,300,000

32,559,591
32,559,591 32,559,591

94.38%

ETH

Had Pasaran semasa Cellframe ialah $ 6.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 141.49K. Bekalan edaran CELL ialah 28.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 32559591. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.40M.

Cellframe (CELL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Cellframe hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000695+0.33%
30 Hari$ -0.0888-29.60%
60 Hari$ -0.0665-23.95%
90 Hari$ -0.1018-32.53%
Perubahan Harga Cellframe Hari Ini

Hari ini, CELL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000695 (+0.33%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCellframe

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0888 (-29.60%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Cellframe

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CELL mengalami perubahan sebanyak $ -0.0665 (-23.95%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Cellframe

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.1018 (-32.53%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Cellframe (CELL)?

Semak Cellframehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Cellframe (CELL)

Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption.

Cellframe tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Cellframe pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CELL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Cellframe di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Cellframe anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Cellframe Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cellframe (CELL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cellframe (CELL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cellframe.

Semak Cellframe ramalan harga sekarang!

Tokenomik Cellframe (CELL)

Memahami tokenomik Cellframe (CELL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CELL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Cellframe (CELL)

Mencari cara membeli Cellframe? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Cellframe di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CELL kepada Mata Wang Tempatan

1 Cellframe(CELL) ke VND
5,557.728
1 Cellframe(CELL) ke AUD
A$0.314688
1 Cellframe(CELL) ke GBP
0.154176
1 Cellframe(CELL) ke EUR
0.177408
1 Cellframe(CELL) ke USD
$0.2112
1 Cellframe(CELL) ke MYR
RM0.88704
1 Cellframe(CELL) ke TRY
8.716224
1 Cellframe(CELL) ke JPY
¥30.8352
1 Cellframe(CELL) ke ARS
ARS$310.130304
1 Cellframe(CELL) ke RUB
17.567616
1 Cellframe(CELL) ke INR
18.570816
1 Cellframe(CELL) ke IDR
Rp3,462.294528
1 Cellframe(CELL) ke KRW
291.310272
1 Cellframe(CELL) ke PHP
11.989824
1 Cellframe(CELL) ke EGP
￡E.10.152384
1 Cellframe(CELL) ke BRL
R$1.117248
1 Cellframe(CELL) ke CAD
C$0.289344
1 Cellframe(CELL) ke BDT
25.72416
1 Cellframe(CELL) ke NGN
315.693312
1 Cellframe(CELL) ke COP
$821.78976
1 Cellframe(CELL) ke ZAR
R.3.657984
1 Cellframe(CELL) ke UAH
8.695104
1 Cellframe(CELL) ke VES
Bs33.792
1 Cellframe(CELL) ke CLP
$200.4288
1 Cellframe(CELL) ke PKR
Rs59.947008
1 Cellframe(CELL) ke KZT
114.284544
1 Cellframe(CELL) ke THB
฿6.688704
1 Cellframe(CELL) ke TWD
NT$6.35712
1 Cellframe(CELL) ke AED
د.إ0.775104
1 Cellframe(CELL) ke CHF
Fr0.164736
1 Cellframe(CELL) ke HKD
HK$1.643136
1 Cellframe(CELL) ke AMD
֏80.76288
1 Cellframe(CELL) ke MAD
.د.م1.894464
1 Cellframe(CELL) ke MXN
$3.860736
1 Cellframe(CELL) ke SAR
ريال0.792
1 Cellframe(CELL) ke PLN
0.756096
1 Cellframe(CELL) ke RON
лв0.899712
1 Cellframe(CELL) ke SEK
kr1.947264
1 Cellframe(CELL) ke BGN
лв0.34848
1 Cellframe(CELL) ke HUF
Ft69.290496
1 Cellframe(CELL) ke CZK
4.325376
1 Cellframe(CELL) ke KWD
د.ك0.0642048
1 Cellframe(CELL) ke ILS
0.703296
1 Cellframe(CELL) ke AOA
Kz192.523584
1 Cellframe(CELL) ke BHD
.د.ب0.0796224
1 Cellframe(CELL) ke BMD
$0.2112
1 Cellframe(CELL) ke DKK
kr1.326336
1 Cellframe(CELL) ke HNL
L5.539776
1 Cellframe(CELL) ke MUR
9.5568
1 Cellframe(CELL) ke NAD
$3.668544
1 Cellframe(CELL) ke NOK
kr2.0592
1 Cellframe(CELL) ke NZD
$0.350592
1 Cellframe(CELL) ke PAB
B/.0.2112
1 Cellframe(CELL) ke PGK
K0.882816
1 Cellframe(CELL) ke QAR
ر.ق0.768768
1 Cellframe(CELL) ke RSD
дин.20.853888

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cellframe

Berapakah nilai Cellframe (CELL) hari ini?
Harga langsung CELL dalam USD ialah 0.2112 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CELL ke USD?
Harga semasa CELL ke USD ialah $ 0.2112. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cellframe?
Had pasaran untuk CELL ialah $ 6.04M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CELL?
Bekalan edaran CELL ialah 28.60M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CELL?
CELL mencapai harga ATH sebanyak 13.189931682469501 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CELL?
CELL melihat harga ATL sebanyak 0.12761940186248863 USD.
Berapakah jumlah dagangan CELL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CELLialah $ 141.49K USD.
Adakah CELL akan naik lebih tinggi tahun ini?
CELL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CELLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:23:38 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

