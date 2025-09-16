Apakah itu Cellana (CELLA)

Cellana is a community-owned decentralized exchange on the Aptos network that fosters DeFi growth through a sustainable liquidity incentives model. This innovative DEX is the first ever which use the Ve(3,3) Model in Move Language.

Tokenomik Cellana (CELLA)

Memahami tokenomik Cellana (CELLA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CELLA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cellana Berapakah nilai Cellana (CELLA) hari ini? Harga langsung CELLA dalam USD ialah 0.002043 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CELLA ke USD? $ 0.002043 . Lihat Harga semasa CELLA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Cellana? Had pasaran untuk CELLA ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CELLA? Bekalan edaran CELLA ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CELLA? CELLA mencapai harga ATH sebanyak 0.06702129226350574 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CELLA? CELLA melihat harga ATL sebanyak 0.002022152769806263 USD . Berapakah jumlah dagangan CELLA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CELLAialah $ 100.05K USD . Adakah CELLA akan naik lebih tinggi tahun ini? CELLA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CELLAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Cellana (CELLA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

