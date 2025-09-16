Apakah itu CELO (CELO)

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

CELO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CELO (CELO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CELO (CELO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CELO.

Semak CELO ramalan harga sekarang!

Tokenomik CELO (CELO)

Memahami tokenomik CELO (CELO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CELO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CELO (CELO)

Mencari cara membeli CELO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CELO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CELO kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

CELO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CELO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CELO Berapakah nilai CELO (CELO) hari ini? Harga langsung CELO dalam USD ialah 0.3031 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CELO ke USD? $ 0.3031 . Lihat Harga semasa CELO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran CELO? Had pasaran untuk CELO ialah $ 176.23M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CELO? Bekalan edaran CELO ialah 581.41M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CELO? CELO mencapai harga ATH sebanyak 10.6583577 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CELO? CELO melihat harga ATL sebanyak 0.2383232905502136 USD . Berapakah jumlah dagangan CELO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CELOialah $ 118.39K USD . Adakah CELO akan naik lebih tinggi tahun ini? CELO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CELOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

