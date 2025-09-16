Lagi Mengenai CELR

Celer Network Logo

Celer NetworkHargae(CELR)

1 CELR ke USD Harga Langsung:

$0.007742
$0.007742$0.007742
+2.32%1D
USD
Celer Network (CELR) Carta Harga Langsung
Celer Network (CELR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.007507
$ 0.007507$ 0.007507
24J Rendah
$ 0.007777
$ 0.007777$ 0.007777
24J Tinggi

$ 0.007507
$ 0.007507$ 0.007507

$ 0.007777
$ 0.007777$ 0.007777

$ 0.19869033851597
$ 0.19869033851597$ 0.19869033851597

$ 0.00101410762651
$ 0.00101410762651$ 0.00101410762651

+0.37%

+2.32%

-6.54%

-6.54%

Celer Network (CELR) harga masa nyata ialah $ 0.007741. Sepanjang 24 jam yang lalu, CELR didagangkan antara $ 0.007507 rendah dan $ 0.007777 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CELR sepanjang masa ialah $ 0.19869033851597, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00101410762651.

Dari segi prestasi jangka pendek, CELR telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, +2.32% dalam 24 jam dan -6.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Celer Network (CELR) Maklumat Pasaran

No.522

$ 60.41M
$ 60.41M$ 60.41M

$ 293.54K
$ 293.54K$ 293.54K

$ 77.41M
$ 77.41M$ 77.41M

7.80B
7.80B 7.80B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

78.03%

2019-03-19 00:00:00

$ 0.0067
$ 0.0067$ 0.0067

ETH

Had Pasaran semasa Celer Network ialah $ 60.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 293.54K. Bekalan edaran CELR ialah 7.80B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 77.41M.

Celer Network (CELR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Celer Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00017554+2.32%
30 Hari$ -0.001281-14.20%
60 Hari$ -0.001348-14.84%
90 Hari$ +0.000717+10.20%
Perubahan Harga Celer Network Hari Ini

Hari ini, CELR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00017554 (+2.32%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCeler Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001281 (-14.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Celer Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CELR mengalami perubahan sebanyak $ -0.001348 (-14.84%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Celer Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000717 (+10.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Celer Network (CELR)?

Semak Celer Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Celer Network (CELR)

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Celer Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Celer Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CELR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Celer Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Celer Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Celer Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Celer Network (CELR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Celer Network (CELR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Celer Network.

Semak Celer Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Celer Network (CELR)

Memahami tokenomik Celer Network (CELR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CELR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Celer Network (CELR)

Mencari cara membeli Celer Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Celer Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CELR kepada Mata Wang Tempatan

1 Celer Network(CELR) ke VND
203.704415
1 Celer Network(CELR) ke AUD
A$0.01153409
1 Celer Network(CELR) ke GBP
0.00565093
1 Celer Network(CELR) ke EUR
0.00650244
1 Celer Network(CELR) ke USD
$0.007741
1 Celer Network(CELR) ke MYR
RM0.0325122
1 Celer Network(CELR) ke TRY
0.31962589
1 Celer Network(CELR) ke JPY
¥1.137927
1 Celer Network(CELR) ke ARS
ARS$11.35039607
1 Celer Network(CELR) ke RUB
0.6409548
1 Celer Network(CELR) ke INR
0.68167246
1 Celer Network(CELR) ke IDR
Rp126.90161904
1 Celer Network(CELR) ke KRW
10.69194661
1 Celer Network(CELR) ke PHP
0.44061772
1 Celer Network(CELR) ke EGP
￡E.0.37257433
1 Celer Network(CELR) ke BRL
R$0.0410273
1 Celer Network(CELR) ke CAD
C$0.01060517
1 Celer Network(CELR) ke BDT
0.9428538
1 Celer Network(CELR) ke NGN
11.57093716
1 Celer Network(CELR) ke COP
$30.23828125
1 Celer Network(CELR) ke ZAR
R.0.13430635
1 Celer Network(CELR) ke UAH
0.31869697
1 Celer Network(CELR) ke VES
Bs1.23856
1 Celer Network(CELR) ke CLP
$7.346209
1 Celer Network(CELR) ke PKR
Rs2.19720544
1 Celer Network(CELR) ke KZT
4.18880992
1 Celer Network(CELR) ke THB
฿0.24546711
1 Celer Network(CELR) ke TWD
NT$0.23354597
1 Celer Network(CELR) ke AED
د.إ0.02840947
1 Celer Network(CELR) ke CHF
Fr0.00611539
1 Celer Network(CELR) ke HKD
HK$0.06022498
1 Celer Network(CELR) ke AMD
֏2.9601584
1 Celer Network(CELR) ke MAD
.د.م0.06943677
1 Celer Network(CELR) ke MXN
$0.14189253
1 Celer Network(CELR) ke SAR
ريال0.02902875
1 Celer Network(CELR) ke PLN
0.0278676
1 Celer Network(CELR) ke RON
лв0.03313148
1 Celer Network(CELR) ke SEK
kr0.07160425
1 Celer Network(CELR) ke BGN
лв0.01277265
1 Celer Network(CELR) ke HUF
Ft2.55561374
1 Celer Network(CELR) ke CZK
0.1594646
1 Celer Network(CELR) ke KWD
د.ك0.002361005
1 Celer Network(CELR) ke ILS
0.02585494
1 Celer Network(CELR) ke AOA
Kz7.05646337
1 Celer Network(CELR) ke BHD
.د.ب0.002910616
1 Celer Network(CELR) ke BMD
$0.007741
1 Celer Network(CELR) ke DKK
kr0.04892312
1 Celer Network(CELR) ke HNL
L0.20304643
1 Celer Network(CELR) ke MUR
0.35028025
1 Celer Network(CELR) ke NAD
$0.13446117
1 Celer Network(CELR) ke NOK
kr0.07593921
1 Celer Network(CELR) ke NZD
$0.01292747
1 Celer Network(CELR) ke PAB
B/.0.007741
1 Celer Network(CELR) ke PGK
K0.03235738
1 Celer Network(CELR) ke QAR
ر.ق0.02817724
1 Celer Network(CELR) ke RSD
дин.0.76829425

Celer Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Celer Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Celer Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Celer Network

Berapakah nilai Celer Network (CELR) hari ini?
Harga langsung CELR dalam USD ialah 0.007741 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CELR ke USD?
Harga semasa CELR ke USD ialah $ 0.007741. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Celer Network?
Had pasaran untuk CELR ialah $ 60.41M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CELR?
Bekalan edaran CELR ialah 7.80B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CELR?
CELR mencapai harga ATH sebanyak 0.19869033851597 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CELR?
CELR melihat harga ATL sebanyak 0.00101410762651 USD.
Berapakah jumlah dagangan CELR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CELRialah $ 293.54K USD.
Adakah CELR akan naik lebih tinggi tahun ini?
CELR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CELRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CELR-ke-USD

Jumlah

CELR
CELR
USD
USD

1 CELR = 0.007741 USD

Berdagang CELR

CELRUSDT
$0.007742
$0.007742$0.007742
+2.38%

