Cere Network Logo

Cere NetworkHargae(CERE)

1 CERE ke USD Harga Langsung:

$0.000857
$0.000857$0.000857
+1.79%1D
USD
Cere Network (CERE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:33:31 (UTC+8)

Cere Network (CERE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00084
$ 0.00084$ 0.00084
24J Rendah
$ 0.0008722
$ 0.0008722$ 0.0008722
24J Tinggi

$ 0.00084
$ 0.00084$ 0.00084

$ 0.0008722
$ 0.0008722$ 0.0008722

$ 0.48141058659287334
$ 0.48141058659287334$ 0.48141058659287334

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

+1.79%

-3.00%

-3.00%

Cere Network (CERE) harga masa nyata ialah $ 0.000857. Sepanjang 24 jam yang lalu, CERE didagangkan antara $ 0.00084 rendah dan $ 0.0008722 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CERE sepanjang masa ialah $ 0.48141058659287334, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CERE telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, +1.79% dalam 24 jam dan -3.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cere Network (CERE) Maklumat Pasaran

No.1392

$ 5.95M
$ 5.95M$ 5.95M

$ 55.15K
$ 55.15K$ 55.15K

$ 8.57M
$ 8.57M$ 8.57M

6.94B
6.94B 6.94B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

69.39%

ETH

Had Pasaran semasa Cere Network ialah $ 5.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.15K. Bekalan edaran CERE ialah 6.94B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.57M.

Cere Network (CERE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Cere Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000015071+1.79%
30 Hari$ -0.0002314-21.27%
60 Hari$ -0.0009326-52.12%
90 Hari$ -0.0003533-29.20%
Perubahan Harga Cere Network Hari Ini

Hari ini, CERE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000015071 (+1.79%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCere Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0002314 (-21.27%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Cere Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CERE mengalami perubahan sebanyak $ -0.0009326 (-52.12%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Cere Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0003533 (-29.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Cere Network (CERE)?

Semak Cere Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Cere Network (CERE)

Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers.

Cere Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Cere Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CERE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Cere Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Cere Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Cere Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cere Network (CERE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cere Network (CERE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cere Network.

Semak Cere Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Cere Network (CERE)

Memahami tokenomik Cere Network (CERE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CERE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Cere Network (CERE)

Mencari cara membeli Cere Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Cere Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CERE kepada Mata Wang Tempatan

1 Cere Network(CERE) ke VND
22.551955
1 Cere Network(CERE) ke AUD
A$0.00127693
1 Cere Network(CERE) ke GBP
0.00062561
1 Cere Network(CERE) ke EUR
0.00071988
1 Cere Network(CERE) ke USD
$0.000857
1 Cere Network(CERE) ke MYR
RM0.0035994
1 Cere Network(CERE) ke TRY
0.03538553
1 Cere Network(CERE) ke JPY
¥0.125979
1 Cere Network(CERE) ke ARS
ARS$1.25659339
1 Cere Network(CERE) ke RUB
0.0709596
1 Cere Network(CERE) ke INR
0.07546742
1 Cere Network(CERE) ke IDR
Rp14.04917808
1 Cere Network(CERE) ke KRW
1.18369697
1 Cere Network(CERE) ke PHP
0.04878044
1 Cere Network(CERE) ke EGP
￡E.0.04124741
1 Cere Network(CERE) ke BRL
R$0.0045421
1 Cere Network(CERE) ke CAD
C$0.00117409
1 Cere Network(CERE) ke BDT
0.1043826
1 Cere Network(CERE) ke NGN
1.28100932
1 Cere Network(CERE) ke COP
$3.34765625
1 Cere Network(CERE) ke ZAR
R.0.01486895
1 Cere Network(CERE) ke UAH
0.03528269
1 Cere Network(CERE) ke VES
Bs0.13712
1 Cere Network(CERE) ke CLP
$0.813293
1 Cere Network(CERE) ke PKR
Rs0.24325088
1 Cere Network(CERE) ke KZT
0.46373984
1 Cere Network(CERE) ke THB
฿0.02717547
1 Cere Network(CERE) ke TWD
NT$0.02585569
1 Cere Network(CERE) ke AED
د.إ0.00314519
1 Cere Network(CERE) ke CHF
Fr0.00067703
1 Cere Network(CERE) ke HKD
HK$0.00666746
1 Cere Network(CERE) ke AMD
֏0.3277168
1 Cere Network(CERE) ke MAD
.د.م0.00768729
1 Cere Network(CERE) ke MXN
$0.01570881
1 Cere Network(CERE) ke SAR
ريال0.00321375
1 Cere Network(CERE) ke PLN
0.0030852
1 Cere Network(CERE) ke RON
лв0.00366796
1 Cere Network(CERE) ke SEK
kr0.00792725
1 Cere Network(CERE) ke BGN
лв0.00141405
1 Cere Network(CERE) ke HUF
Ft0.28302425
1 Cere Network(CERE) ke CZK
0.01766277
1 Cere Network(CERE) ke KWD
د.ك0.000261385
1 Cere Network(CERE) ke ILS
0.00286238
1 Cere Network(CERE) ke AOA
Kz0.78121549
1 Cere Network(CERE) ke BHD
.د.ب0.000322232
1 Cere Network(CERE) ke BMD
$0.000857
1 Cere Network(CERE) ke DKK
kr0.00541624
1 Cere Network(CERE) ke HNL
L0.02247911
1 Cere Network(CERE) ke MUR
0.03877925
1 Cere Network(CERE) ke NAD
$0.01488609
1 Cere Network(CERE) ke NOK
kr0.00840717
1 Cere Network(CERE) ke NZD
$0.00143119
1 Cere Network(CERE) ke PAB
B/.0.000857
1 Cere Network(CERE) ke PGK
K0.00358226
1 Cere Network(CERE) ke QAR
ر.ق0.00311948
1 Cere Network(CERE) ke RSD
дин.0.08505725

Cere Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Cere Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Cere Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cere Network

Berapakah nilai Cere Network (CERE) hari ini?
Harga langsung CERE dalam USD ialah 0.000857 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CERE ke USD?
Harga semasa CERE ke USD ialah $ 0.000857. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cere Network?
Had pasaran untuk CERE ialah $ 5.95M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CERE?
Bekalan edaran CERE ialah 6.94B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CERE?
CERE mencapai harga ATH sebanyak 0.48141058659287334 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CERE?
CERE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CERE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CEREialah $ 55.15K USD.
Adakah CERE akan naik lebih tinggi tahun ini?
CERE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CEREramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:33:31 (UTC+8)

