Whalebit Harga Hari Ini

Harga langsung Whalebit (CES) hari ini ialah $ 1.612, dengan 3.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CES kepada USD penukaran adalah $ 1.612 setiap CES.

Whalebit kini berada pada kedudukan #3947 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 CES. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CES didagangkan antara $ 1.6 (rendah) dan $ 1.67 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 11.68679398493145, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.08422316231675472.

Dalam prestasi jangka pendek, CES dipindahkan +0.56% dalam sejam terakhir dan -10.99% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 188.07K.

Whalebit (CES) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3947 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 188.07K$ 188.07K $ 188.07K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 680.87M$ 680.87M $ 680.87M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 Jumlah Bekalan 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam MATIC

Had Pasaran semasa Whalebit ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 188.07K. Bekalan edaran CES ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 422375579.421211. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 680.87M.