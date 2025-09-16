Apakah itu CETUS (CETUS)

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

CETUS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CETUS (CETUS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CETUS (CETUS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CETUS.

Semak CETUS ramalan harga sekarang!

Tokenomik CETUS (CETUS)

Memahami tokenomik CETUS (CETUS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CETUS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CETUS (CETUS)

CETUS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CETUS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CETUS Berapakah nilai CETUS (CETUS) hari ini? Harga langsung CETUS dalam USD ialah 0.08896 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CETUS ke USD? $ 0.08896 . Lihat Harga semasa CETUS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran CETUS? Had pasaran untuk CETUS ialah $ 75.29M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CETUS? Bekalan edaran CETUS ialah 846.38M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CETUS? CETUS mencapai harga ATH sebanyak 0.4923777683386451 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CETUS? CETUS melihat harga ATL sebanyak 0.02679612372711401 USD . Berapakah jumlah dagangan CETUS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CETUSialah $ 949.80K USD . Adakah CETUS akan naik lebih tinggi tahun ini? CETUS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CETUSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

CETUS (CETUS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

