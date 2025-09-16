Lagi Mengenai CETUS

$0.08896
+2.13%1D
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:37:01 (UTC+8)

CETUS (CETUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0859
24J Rendah
$ 0.0892
24J Tinggi

$ 0.0859
$ 0.0892
$ 0.4923777683386451
$ 0.02679612372711401
+0.89%

+2.13%

-3.88%

-3.88%

CETUS (CETUS) harga masa nyata ialah $ 0.08896. Sepanjang 24 jam yang lalu, CETUS didagangkan antara $ 0.0859 rendah dan $ 0.0892 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CETUS sepanjang masa ialah $ 0.4923777683386451, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02679612372711401.

Dari segi prestasi jangka pendek, CETUS telah berubah sebanyak +0.89% sejak sejam yang lalu, +2.13% dalam 24 jam dan -3.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CETUS (CETUS) Maklumat Pasaran

No.466

$ 75.29M
$ 949.80K
$ 88.96M
846.38M
1,000,000,000
1,000,000,000
84.63%

SUI

Had Pasaran semasa CETUS ialah $ 75.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 949.80K. Bekalan edaran CETUS ialah 846.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.96M.

CETUS (CETUS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk CETUS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0018553+2.13%
30 Hari$ -0.02083-18.98%
60 Hari$ -0.02892-24.54%
90 Hari$ -0.00224-2.46%
Perubahan Harga CETUS Hari Ini

Hari ini, CETUS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0018553 (+2.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCETUS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.02083 (-18.98%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari CETUS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CETUS mengalami perubahan sebanyak $ -0.02892 (-24.54%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari CETUS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00224 (-2.46%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga CETUS (CETUS)?

Semak CETUShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu CETUS (CETUS)

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

CETUS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus CETUS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CETUS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang CETUS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian CETUS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

CETUS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CETUS (CETUS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CETUS (CETUS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CETUS.

Semak CETUS ramalan harga sekarang!

Tokenomik CETUS (CETUS)

Memahami tokenomik CETUS (CETUS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CETUS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CETUS (CETUS)

Mencari cara membeli CETUS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CETUS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CETUS kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CETUS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web CETUS Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CETUS

Berapakah nilai CETUS (CETUS) hari ini?
Harga langsung CETUS dalam USD ialah 0.08896 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CETUS ke USD?
Harga semasa CETUS ke USD ialah $ 0.08896. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CETUS?
Had pasaran untuk CETUS ialah $ 75.29M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CETUS?
Bekalan edaran CETUS ialah 846.38M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CETUS?
CETUS mencapai harga ATH sebanyak 0.4923777683386451 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CETUS?
CETUS melihat harga ATL sebanyak 0.02679612372711401 USD.
Berapakah jumlah dagangan CETUS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CETUSialah $ 949.80K USD.
Adakah CETUS akan naik lebih tinggi tahun ini?
CETUS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CETUSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:37:01 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

