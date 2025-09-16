Lagi Mengenai CFG

Maklumat Harga CFG

Kertas putih CFG

Laman Web Rasmi CFG

Tokenomik CFG

Ramalan Harga CFG

Sejarah CFG

CFG Panduan Membeli

Penukar Mata Wang CFG-ke-Fiat

CFG Spot

CFG Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Centrifuge Logo

CentrifugeHargae(CFG)

1 CFG ke USD Harga Langsung:

$0.2793
$0.2793$0.2793
+0.61%1D
USD
Centrifuge (CFG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:37:08 (UTC+8)

Centrifuge (CFG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2744
$ 0.2744$ 0.2744
24J Rendah
$ 0.2931
$ 0.2931$ 0.2931
24J Tinggi

$ 0.2744
$ 0.2744$ 0.2744

$ 0.2931
$ 0.2931$ 0.2931

$ 2.582033105119069
$ 2.582033105119069$ 2.582033105119069

$ 0.10013255729049877
$ 0.10013255729049877$ 0.10013255729049877

-0.25%

+0.61%

+0.25%

+0.25%

Centrifuge (CFG) harga masa nyata ialah $ 0.2793. Sepanjang 24 jam yang lalu, CFG didagangkan antara $ 0.2744 rendah dan $ 0.2931 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CFG sepanjang masa ialah $ 2.582033105119069, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.10013255729049877.

Dari segi prestasi jangka pendek, CFG telah berubah sebanyak -0.25% sejak sejam yang lalu, +0.61% dalam 24 jam dan +0.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Centrifuge (CFG) Maklumat Pasaran

No.271

$ 157.72M
$ 157.72M$ 157.72M

$ 35.89K
$ 35.89K$ 35.89K

$ 189.92M
$ 189.92M$ 189.92M

564.71M
564.71M 564.71M

680,000,000
680,000,000 680,000,000

ETH

Had Pasaran semasa Centrifuge ialah $ 157.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 35.89K. Bekalan edaran CFG ialah 564.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 680000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 189.92M.

Centrifuge (CFG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Centrifuge hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001693+0.61%
30 Hari$ -0.0127-4.35%
60 Hari$ +0.0671+31.62%
90 Hari$ +0.1129+67.84%
Perubahan Harga Centrifuge Hari Ini

Hari ini, CFG mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001693 (+0.61%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCentrifuge

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0127 (-4.35%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Centrifuge

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CFG mengalami perubahan sebanyak $ +0.0671 (+31.62%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Centrifuge

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1129 (+67.84%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Centrifuge (CFG)?

Semak Centrifugehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Centrifuge (CFG)

Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution.

Centrifuge tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Centrifuge pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CFG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Centrifuge di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Centrifuge anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Centrifuge Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Centrifuge (CFG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Centrifuge (CFG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Centrifuge.

Semak Centrifuge ramalan harga sekarang!

Tokenomik Centrifuge (CFG)

Memahami tokenomik Centrifuge (CFG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CFG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Centrifuge (CFG)

Mencari cara membeli Centrifuge? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Centrifuge di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CFG kepada Mata Wang Tempatan

1 Centrifuge(CFG) ke VND
7,349.7795
1 Centrifuge(CFG) ke AUD
A$0.416157
1 Centrifuge(CFG) ke GBP
0.203889
1 Centrifuge(CFG) ke EUR
0.234612
1 Centrifuge(CFG) ke USD
$0.2793
1 Centrifuge(CFG) ke MYR
RM1.17306
1 Centrifuge(CFG) ke TRY
11.529504
1 Centrifuge(CFG) ke JPY
¥40.7778
1 Centrifuge(CFG) ke ARS
ARS$408.331014
1 Centrifuge(CFG) ke RUB
23.232174
1 Centrifuge(CFG) ke INR
24.583986
1 Centrifuge(CFG) ke IDR
Rp4,578.687792
1 Centrifuge(CFG) ke KRW
385.771953
1 Centrifuge(CFG) ke PHP
15.880998
1 Centrifuge(CFG) ke EGP
￡E.13.425951
1 Centrifuge(CFG) ke BRL
R$1.48029
1 Centrifuge(CFG) ke CAD
C$0.382641
1 Centrifuge(CFG) ke BDT
34.01874
1 Centrifuge(CFG) ke NGN
417.486468
1 Centrifuge(CFG) ke COP
$1,086.770265
1 Centrifuge(CFG) ke ZAR
R.4.848648
1 Centrifuge(CFG) ke UAH
11.498781
1 Centrifuge(CFG) ke VES
Bs44.688
1 Centrifuge(CFG) ke CLP
$265.335
1 Centrifuge(CFG) ke PKR
Rs79.276512
1 Centrifuge(CFG) ke KZT
151.134816
1 Centrifuge(CFG) ke THB
฿8.862189
1 Centrifuge(CFG) ke TWD
NT$8.415309
1 Centrifuge(CFG) ke AED
د.إ1.025031
1 Centrifuge(CFG) ke CHF
Fr0.217854
1 Centrifuge(CFG) ke HKD
HK$2.172954
1 Centrifuge(CFG) ke AMD
֏106.80432
1 Centrifuge(CFG) ke MAD
.د.م2.505321
1 Centrifuge(CFG) ke MXN
$5.116776
1 Centrifuge(CFG) ke SAR
ريال1.047375
1 Centrifuge(CFG) ke PLN
1.002687
1 Centrifuge(CFG) ke RON
лв1.192611
1 Centrifuge(CFG) ke SEK
kr2.580732
1 Centrifuge(CFG) ke BGN
лв0.460845
1 Centrifuge(CFG) ke HUF
Ft91.965111
1 Centrifuge(CFG) ke CZK
5.736822
1 Centrifuge(CFG) ke KWD
د.ك0.0849072
1 Centrifuge(CFG) ke ILS
0.930069
1 Centrifuge(CFG) ke AOA
Kz254.601501
1 Centrifuge(CFG) ke BHD
.د.ب0.1052961
1 Centrifuge(CFG) ke BMD
$0.2793
1 Centrifuge(CFG) ke DKK
kr1.75959
1 Centrifuge(CFG) ke HNL
L7.326039
1 Centrifuge(CFG) ke MUR
12.638325
1 Centrifuge(CFG) ke NAD
$4.851441
1 Centrifuge(CFG) ke NOK
kr2.731554
1 Centrifuge(CFG) ke NZD
$0.466431
1 Centrifuge(CFG) ke PAB
B/.0.2793
1 Centrifuge(CFG) ke PGK
K1.167474
1 Centrifuge(CFG) ke QAR
ر.ق1.016652
1 Centrifuge(CFG) ke RSD
дин.27.6507

Centrifuge Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Centrifuge, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Centrifuge Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Centrifuge

Berapakah nilai Centrifuge (CFG) hari ini?
Harga langsung CFG dalam USD ialah 0.2793 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CFG ke USD?
Harga semasa CFG ke USD ialah $ 0.2793. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Centrifuge?
Had pasaran untuk CFG ialah $ 157.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CFG?
Bekalan edaran CFG ialah 564.71M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CFG?
CFG mencapai harga ATH sebanyak 2.582033105119069 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CFG?
CFG melihat harga ATL sebanyak 0.10013255729049877 USD.
Berapakah jumlah dagangan CFG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CFGialah $ 35.89K USD.
Adakah CFG akan naik lebih tinggi tahun ini?
CFG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CFGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:37:08 (UTC+8)

Centrifuge (CFG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CFG-ke-USD

Jumlah

CFG
CFG
USD
USD

1 CFG = 0.2793 USD

Berdagang CFG

CFGUSDT
$0.2793
$0.2793$0.2793
+0.61%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan