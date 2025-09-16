Apakah itu Centrifuge (CFG)

Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution.

Tokenomik Centrifuge (CFG)

Memahami tokenomik Centrifuge (CFG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CFG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Centrifuge Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Centrifuge, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Centrifuge Berapakah nilai Centrifuge (CFG) hari ini? Harga langsung CFG dalam USD ialah 0.2793 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CFG ke USD? $ 0.2793 . Lihat Harga semasa CFG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Centrifuge? Had pasaran untuk CFG ialah $ 157.72M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CFG? Bekalan edaran CFG ialah 564.71M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CFG? CFG mencapai harga ATH sebanyak 2.582033105119069 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CFG? CFG melihat harga ATL sebanyak 0.10013255729049877 USD . Berapakah jumlah dagangan CFG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CFGialah $ 35.89K USD . Adakah CFG akan naik lebih tinggi tahun ini? CFG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CFGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

