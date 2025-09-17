Lagi Mengenai CFN

Maklumat Harga CFN

Kertas putih CFN

Laman Web Rasmi CFN

Tokenomik CFN

Ramalan Harga CFN

Sejarah CFN

CFN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang CFN-ke-Fiat

CFN Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Cockfight Network Logo

Cockfight NetworkHargae(CFN)

1 CFN ke USD Harga Langsung:

$0.0956
$0.0956$0.0956
+0.73%1D
USD
Cockfight Network (CFN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:14:29 (UTC+8)

Cockfight Network (CFN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0853
$ 0.0853$ 0.0853
24J Rendah
$ 0.0962
$ 0.0962$ 0.0962
24J Tinggi

$ 0.0853
$ 0.0853$ 0.0853

$ 0.0962
$ 0.0962$ 0.0962

$ 2.300611418675181
$ 2.300611418675181$ 2.300611418675181

$ 0.034678441686705266
$ 0.034678441686705266$ 0.034678441686705266

0.00%

+0.73%

+0.31%

+0.31%

Cockfight Network (CFN) harga masa nyata ialah $ 0.0956. Sepanjang 24 jam yang lalu, CFN didagangkan antara $ 0.0853 rendah dan $ 0.0962 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CFN sepanjang masa ialah $ 2.300611418675181, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.034678441686705266.

Dari segi prestasi jangka pendek, CFN telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.73% dalam 24 jam dan +0.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cockfight Network (CFN) Maklumat Pasaran

No.4712

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 66.72K
$ 66.72K$ 66.72K

$ 95.60M
$ 95.60M$ 95.60M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

974,819
974,819 974,819

0.00%

GMMT

Had Pasaran semasa Cockfight Network ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.72K. Bekalan edaran CFN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 974819. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 95.60M.

Cockfight Network (CFN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Cockfight Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000693+0.73%
30 Hari$ -0.0502-34.44%
60 Hari$ -0.0217-18.50%
90 Hari$ -0.0441-31.57%
Perubahan Harga Cockfight Network Hari Ini

Hari ini, CFN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000693 (+0.73%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCockfight Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0502 (-34.44%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Cockfight Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CFN mengalami perubahan sebanyak $ -0.0217 (-18.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Cockfight Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0441 (-31.57%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Cockfight Network (CFN)?

Semak Cockfight Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Cockfight Network (CFN)

The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results.

Cockfight Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Cockfight Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CFN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Cockfight Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Cockfight Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Cockfight Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cockfight Network (CFN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cockfight Network (CFN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cockfight Network.

Semak Cockfight Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Cockfight Network (CFN)

Memahami tokenomik Cockfight Network (CFN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CFN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Cockfight Network (CFN)

Mencari cara membeli Cockfight Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Cockfight Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CFN kepada Mata Wang Tempatan

1 Cockfight Network(CFN) ke VND
2,515.714
1 Cockfight Network(CFN) ke AUD
A$0.142444
1 Cockfight Network(CFN) ke GBP
0.069788
1 Cockfight Network(CFN) ke EUR
0.080304
1 Cockfight Network(CFN) ke USD
$0.0956
1 Cockfight Network(CFN) ke MYR
RM0.40152
1 Cockfight Network(CFN) ke TRY
3.945412
1 Cockfight Network(CFN) ke JPY
¥13.9576
1 Cockfight Network(CFN) ke ARS
ARS$139.969872
1 Cockfight Network(CFN) ke RUB
7.95392
1 Cockfight Network(CFN) ke INR
8.410888
1 Cockfight Network(CFN) ke IDR
Rp1,567.212864
1 Cockfight Network(CFN) ke KRW
131.862036
1 Cockfight Network(CFN) ke PHP
5.433904
1 Cockfight Network(CFN) ke EGP
￡E.4.597404
1 Cockfight Network(CFN) ke BRL
R$0.505724
1 Cockfight Network(CFN) ke CAD
C$0.130972
1 Cockfight Network(CFN) ke BDT
11.64408
1 Cockfight Network(CFN) ke NGN
142.899056
1 Cockfight Network(CFN) ke COP
$371.98438
1 Cockfight Network(CFN) ke ZAR
R.1.656748
1 Cockfight Network(CFN) ke UAH
3.935852
1 Cockfight Network(CFN) ke VES
Bs15.296
1 Cockfight Network(CFN) ke CLP
$90.7244
1 Cockfight Network(CFN) ke PKR
Rs27.135104
1 Cockfight Network(CFN) ke KZT
51.731072
1 Cockfight Network(CFN) ke THB
฿3.028608
1 Cockfight Network(CFN) ke TWD
NT$2.87756
1 Cockfight Network(CFN) ke AED
د.إ0.350852
1 Cockfight Network(CFN) ke CHF
Fr0.074568
1 Cockfight Network(CFN) ke HKD
HK$0.743768
1 Cockfight Network(CFN) ke AMD
֏36.55744
1 Cockfight Network(CFN) ke MAD
.د.م0.857532
1 Cockfight Network(CFN) ke MXN
$1.748524
1 Cockfight Network(CFN) ke SAR
ريال0.3585
1 Cockfight Network(CFN) ke PLN
0.342248
1 Cockfight Network(CFN) ke RON
лв0.407256
1 Cockfight Network(CFN) ke SEK
kr0.882388
1 Cockfight Network(CFN) ke BGN
лв0.15774
1 Cockfight Network(CFN) ke HUF
Ft31.374964
1 Cockfight Network(CFN) ke CZK
1.958844
1 Cockfight Network(CFN) ke KWD
د.ك0.0290624
1 Cockfight Network(CFN) ke ILS
0.318348
1 Cockfight Network(CFN) ke AOA
Kz87.146092
1 Cockfight Network(CFN) ke BHD
.د.ب0.0360412
1 Cockfight Network(CFN) ke BMD
$0.0956
1 Cockfight Network(CFN) ke DKK
kr0.601324
1 Cockfight Network(CFN) ke HNL
L2.507588
1 Cockfight Network(CFN) ke MUR
4.3259
1 Cockfight Network(CFN) ke NAD
$1.660572
1 Cockfight Network(CFN) ke NOK
kr0.933056
1 Cockfight Network(CFN) ke NZD
$0.159652
1 Cockfight Network(CFN) ke PAB
B/.0.0956
1 Cockfight Network(CFN) ke PGK
K0.399608
1 Cockfight Network(CFN) ke QAR
ر.ق0.347984
1 Cockfight Network(CFN) ke RSD
дин.9.4405

Cockfight Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Cockfight Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Cockfight Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cockfight Network

Berapakah nilai Cockfight Network (CFN) hari ini?
Harga langsung CFN dalam USD ialah 0.0956 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CFN ke USD?
Harga semasa CFN ke USD ialah $ 0.0956. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cockfight Network?
Had pasaran untuk CFN ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CFN?
Bekalan edaran CFN ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CFN?
CFN mencapai harga ATH sebanyak 2.300611418675181 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CFN?
CFN melihat harga ATL sebanyak 0.034678441686705266 USD.
Berapakah jumlah dagangan CFN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CFNialah $ 66.72K USD.
Adakah CFN akan naik lebih tinggi tahun ini?
CFN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CFNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:14:29 (UTC+8)

Cockfight Network (CFN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CFN-ke-USD

Jumlah

CFN
CFN
USD
USD

1 CFN = 0.0956 USD

Berdagang CFN

CFNUSDT
$0.0956
$0.0956$0.0956
+0.73%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan