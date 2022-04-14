Tokenomik Cockfight Network (CFN)

Lihat cerapan utama tentang Cockfight Network (CFN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Cockfight Network (CFN) Maklumat

The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results.

Laman Web Rasmi:
https://www.cf-n.io/en
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/1_ppYj6WGvUK-jBKNqIJqMXBEnfsfhTbZ/view?usp=sharing
Peneroka Blok:
https://scan.gmmtchain.io/address/0x734BF3a059eE840A910E02e477049EF9C1a644aB

Cockfight Network (CFN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cockfight Network (CFN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 974.82K
$ 974.82K$ 974.82K
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 78.80M
$ 78.80M$ 78.80M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.7
$ 2.7$ 2.7
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.034678441686705266
$ 0.034678441686705266$ 0.034678441686705266
Harga Semasa:
$ 0.0788
$ 0.0788$ 0.0788

Tokenomik Cockfight Network (CFN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cockfight Network (CFN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CFN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CFN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CFN, terokai CFN harga langsung token!

Cara Membeli CFN

Berminat untuk menambah Cockfight Network (CFN) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli CFN, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Cockfight Network (CFN) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga CFN membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

CFN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CFN? Halaman ramalan harga CFN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.