Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

Berapakah nilai CONFLUX (CFX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CONFLUX (CFX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CONFLUX.

Tokenomik CONFLUX (CFX)

Memahami tokenomik CONFLUX (CFX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CFX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CONFLUX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CONFLUX Berapakah nilai CONFLUX (CFX) hari ini? Harga langsung CFX dalam USD ialah 0.17878 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CFX ke USD? $ 0.17878 . Lihat Harga semasa CFX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran CONFLUX? Had pasaran untuk CFX ialah $ 918.19M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CFX? Bekalan edaran CFX ialah 5.14B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CFX? CFX mencapai harga ATH sebanyak 1.70377503 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CFX? CFX melihat harga ATL sebanyak 0.021909136906575016 USD . Berapakah jumlah dagangan CFX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CFXialah $ 1.92M USD . Adakah CFX akan naik lebih tinggi tahun ini? CFX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CFXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

