Harga langsung CYGNUS (CGN) hari ini ialah $ 0.002465, dengan 0.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CGN kepada USD penukaran adalah $ 0.002465 setiap CGN.

CYGNUS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- CGN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CGN didagangkan antara $ 0.002328 (rendah) dan $ 0.002478 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, CGN dipindahkan +1.31% dalam sejam terakhir dan -18.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 2.82M.

CYGNUS (CGN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.65M$ 24.65M $ 24.65M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa CYGNUS ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.82M. Bekalan edaran CGN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.65M.