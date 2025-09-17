Lagi Mengenai CGPT

ChainGPT (CGPT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:14:36 (UTC+8)

ChainGPT (CGPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.090046
$ 0.090046$ 0.090046
24J Rendah
$ 0.09893
$ 0.09893$ 0.09893
24J Tinggi

$ 0.090046
$ 0.090046$ 0.090046

$ 0.09893
$ 0.09893$ 0.09893

$ 0.5567279175745941
$ 0.5567279175745941$ 0.5567279175745941

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

+0.56%

+0.11%

+6.80%

+6.80%

ChainGPT (CGPT) harga masa nyata ialah $ 0.096318. Sepanjang 24 jam yang lalu, CGPT didagangkan antara $ 0.090046 rendah dan $ 0.09893 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CGPT sepanjang masa ialah $ 0.5567279175745941, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.008.

Dari segi prestasi jangka pendek, CGPT telah berubah sebanyak +0.56% sejak sejam yang lalu, +0.11% dalam 24 jam dan +6.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ChainGPT (CGPT) Maklumat Pasaran

No.438

$ 83.34M
$ 83.34M$ 83.34M

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

$ 96.32M
$ 96.32M$ 96.32M

865.24M
865.24M 865.24M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

997,832,383.4646686
997,832,383.4646686 997,832,383.4646686

86.52%

BSC

Had Pasaran semasa ChainGPT ialah $ 83.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.08M. Bekalan edaran CGPT ialah 865.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997832383.4646686. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 96.32M.

ChainGPT (CGPT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ChainGPT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00010582+0.11%
30 Hari$ -0.002191-2.23%
60 Hari$ -0.015682-14.01%
90 Hari$ +0.012389+14.76%
Perubahan Harga ChainGPT Hari Ini

Hari ini, CGPT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00010582 (+0.11%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariChainGPT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002191 (-2.23%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ChainGPT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CGPT mengalami perubahan sebanyak $ -0.015682 (-14.01%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ChainGPT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.012389 (+14.76%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ChainGPT (CGPT)?

Semak ChainGPThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ChainGPT (CGPT)

ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more.

ChainGPT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ChainGPT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CGPT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ChainGPT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ChainGPT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ChainGPT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ChainGPT (CGPT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ChainGPT (CGPT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ChainGPT.

Semak ChainGPT ramalan harga sekarang!

Tokenomik ChainGPT (CGPT)

Memahami tokenomik ChainGPT (CGPT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CGPT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ChainGPT (CGPT)

Mencari cara membeli ChainGPT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ChainGPT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CGPT kepada Mata Wang Tempatan

1 ChainGPT(CGPT) ke VND
2,534.60817
1 ChainGPT(CGPT) ke AUD
A$0.14351382
1 ChainGPT(CGPT) ke GBP
0.07031214
1 ChainGPT(CGPT) ke EUR
0.08090712
1 ChainGPT(CGPT) ke USD
$0.096318
1 ChainGPT(CGPT) ke MYR
RM0.4045356
1 ChainGPT(CGPT) ke TRY
3.97504386
1 ChainGPT(CGPT) ke JPY
¥14.062428
1 ChainGPT(CGPT) ke ARS
ARS$141.02111016
1 ChainGPT(CGPT) ke RUB
8.0136576
1 ChainGPT(CGPT) ke INR
8.47405764
1 ChainGPT(CGPT) ke IDR
Rp1,578.98335392
1 ChainGPT(CGPT) ke KRW
132.85238058
1 ChainGPT(CGPT) ke PHP
5.47471512
1 ChainGPT(CGPT) ke EGP
￡E.4.63193262
1 ChainGPT(CGPT) ke BRL
R$0.50952222
1 ChainGPT(CGPT) ke CAD
C$0.13195566
1 ChainGPT(CGPT) ke BDT
11.7315324
1 ChainGPT(CGPT) ke NGN
143.97229368
1 ChainGPT(CGPT) ke COP
$374.7781539
1 ChainGPT(CGPT) ke ZAR
R.1.66919094
1 ChainGPT(CGPT) ke UAH
3.96541206
1 ChainGPT(CGPT) ke VES
Bs15.41088
1 ChainGPT(CGPT) ke CLP
$91.405782
1 ChainGPT(CGPT) ke PKR
Rs27.33890112
1 ChainGPT(CGPT) ke KZT
52.11959616
1 ChainGPT(CGPT) ke THB
฿3.05135424
1 ChainGPT(CGPT) ke TWD
NT$2.8991718
1 ChainGPT(CGPT) ke AED
د.إ0.35348706
1 ChainGPT(CGPT) ke CHF
Fr0.07512804
1 ChainGPT(CGPT) ke HKD
HK$0.74935404
1 ChainGPT(CGPT) ke AMD
֏36.8320032
1 ChainGPT(CGPT) ke MAD
.د.م0.86397246
1 ChainGPT(CGPT) ke MXN
$1.76165622
1 ChainGPT(CGPT) ke SAR
ريال0.3611925
1 ChainGPT(CGPT) ke PLN
0.34481844
1 ChainGPT(CGPT) ke RON
лв0.41031468
1 ChainGPT(CGPT) ke SEK
kr0.88901514
1 ChainGPT(CGPT) ke BGN
лв0.1589247
1 ChainGPT(CGPT) ke HUF
Ft31.61060442
1 ChainGPT(CGPT) ke CZK
1.97355582
1 ChainGPT(CGPT) ke KWD
د.ك0.029280672
1 ChainGPT(CGPT) ke ILS
0.32073894
1 ChainGPT(CGPT) ke AOA
Kz87.80059926
1 ChainGPT(CGPT) ke BHD
.د.ب0.036311886
1 ChainGPT(CGPT) ke BMD
$0.096318
1 ChainGPT(CGPT) ke DKK
kr0.60584022
1 ChainGPT(CGPT) ke HNL
L2.52642114
1 ChainGPT(CGPT) ke MUR
4.3583895
1 ChainGPT(CGPT) ke NAD
$1.67304366
1 ChainGPT(CGPT) ke NOK
kr0.94006368
1 ChainGPT(CGPT) ke NZD
$0.16085106
1 ChainGPT(CGPT) ke PAB
B/.0.096318
1 ChainGPT(CGPT) ke PGK
K0.40260924
1 ChainGPT(CGPT) ke QAR
ر.ق0.35059752
1 ChainGPT(CGPT) ke RSD
дин.9.5114025

ChainGPT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ChainGPT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ChainGPT Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ChainGPT

Berapakah nilai ChainGPT (CGPT) hari ini?
Harga langsung CGPT dalam USD ialah 0.096318 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CGPT ke USD?
Harga semasa CGPT ke USD ialah $ 0.096318. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ChainGPT?
Had pasaran untuk CGPT ialah $ 83.34M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CGPT?
Bekalan edaran CGPT ialah 865.24M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CGPT?
CGPT mencapai harga ATH sebanyak 0.5567279175745941 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CGPT?
CGPT melihat harga ATL sebanyak 0.008 USD.
Berapakah jumlah dagangan CGPT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CGPTialah $ 2.08M USD.
Adakah CGPT akan naik lebih tinggi tahun ini?
CGPT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CGPTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:14:36 (UTC+8)

ChainGPT (CGPT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

