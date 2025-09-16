Lagi Mengenai CHAT

Maklumat Harga CHAT

Kertas putih CHAT

Laman Web Rasmi CHAT

Tokenomik CHAT

Ramalan Harga CHAT

Sejarah CHAT

CHAT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang CHAT-ke-Fiat

CHAT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Solchat Logo

SolchatHargae(CHAT)

1 CHAT ke USD Harga Langsung:

$0.3462
$0.3462$0.3462
+0.17%1D
USD
Solchat (CHAT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:28:48 (UTC+8)

Solchat (CHAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3299
$ 0.3299$ 0.3299
24J Rendah
$ 0.3502
$ 0.3502$ 0.3502
24J Tinggi

$ 0.3299
$ 0.3299$ 0.3299

$ 0.3502
$ 0.3502$ 0.3502

$ 19.679782488613803
$ 19.679782488613803$ 19.679782488613803

$ 0.00506354172811015
$ 0.00506354172811015$ 0.00506354172811015

+0.37%

+0.17%

+25.66%

+25.66%

Solchat (CHAT) harga masa nyata ialah $ 0.3462. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHAT didagangkan antara $ 0.3299 rendah dan $ 0.3502 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHAT sepanjang masa ialah $ 19.679782488613803, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00506354172811015.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHAT telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, +0.17% dalam 24 jam dan +25.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solchat (CHAT) Maklumat Pasaran

No.1737

$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M

$ 58.76K
$ 58.76K$ 58.76K

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

8.04M
8.04M 8.04M

8,999,983
8,999,983 8,999,983

SOL

Had Pasaran semasa Solchat ialah $ 2.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.76K. Bekalan edaran CHAT ialah 8.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8999983. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.12M.

Solchat (CHAT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Solchat hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000588+0.17%
30 Hari$ +0.0175+5.32%
60 Hari$ +0.1278+58.51%
90 Hari$ +0.1532+79.37%
Perubahan Harga Solchat Hari Ini

Hari ini, CHAT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000588 (+0.17%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSolchat

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0175 (+5.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Solchat

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CHAT mengalami perubahan sebanyak $ +0.1278 (+58.51%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Solchat

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1532 (+79.37%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Solchat (CHAT)?

Semak Solchathalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Solchat (CHAT)

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

Solchat tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Solchat pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CHAT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Solchat di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Solchat anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Solchat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Solchat (CHAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Solchat (CHAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solchat.

Semak Solchat ramalan harga sekarang!

Tokenomik Solchat (CHAT)

Memahami tokenomik Solchat (CHAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CHAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Solchat (CHAT)

Mencari cara membeli Solchat? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Solchat di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CHAT kepada Mata Wang Tempatan

1 Solchat(CHAT) ke VND
9,110.253
1 Solchat(CHAT) ke AUD
A$0.515838
1 Solchat(CHAT) ke GBP
0.252726
1 Solchat(CHAT) ke EUR
0.290808
1 Solchat(CHAT) ke USD
$0.3462
1 Solchat(CHAT) ke MYR
RM1.45404
1 Solchat(CHAT) ke TRY
14.287674
1 Solchat(CHAT) ke JPY
¥50.5452
1 Solchat(CHAT) ke ARS
ARS$506.137476
1 Solchat(CHAT) ke RUB
28.75191
1 Solchat(CHAT) ke INR
30.4656
1 Solchat(CHAT) ke IDR
Rp5,675.408928
1 Solchat(CHAT) ke KRW
478.174902
1 Solchat(CHAT) ke PHP
19.674546
1 Solchat(CHAT) ke EGP
￡E.16.645296
1 Solchat(CHAT) ke BRL
R$1.838322
1 Solchat(CHAT) ke CAD
C$0.474294
1 Solchat(CHAT) ke BDT
42.16716
1 Solchat(CHAT) ke NGN
516.713886
1 Solchat(CHAT) ke COP
$1,347.08151
1 Solchat(CHAT) ke ZAR
R.6.00657
1 Solchat(CHAT) ke UAH
14.253054
1 Solchat(CHAT) ke VES
Bs55.392
1 Solchat(CHAT) ke CLP
$328.5438
1 Solchat(CHAT) ke PKR
Rs98.265408
1 Solchat(CHAT) ke KZT
187.335744
1 Solchat(CHAT) ke THB
฿10.95723
1 Solchat(CHAT) ke TWD
NT$10.410234
1 Solchat(CHAT) ke AED
د.إ1.270554
1 Solchat(CHAT) ke CHF
Fr0.270036
1 Solchat(CHAT) ke HKD
HK$2.693436
1 Solchat(CHAT) ke AMD
֏132.38688
1 Solchat(CHAT) ke MAD
.د.م3.105414
1 Solchat(CHAT) ke MXN
$6.349308
1 Solchat(CHAT) ke SAR
ريال1.29825
1 Solchat(CHAT) ke PLN
1.242858
1 Solchat(CHAT) ke RON
лв1.478274
1 Solchat(CHAT) ke SEK
kr3.195426
1 Solchat(CHAT) ke BGN
лв0.57123
1 Solchat(CHAT) ke HUF
Ft113.879028
1 Solchat(CHAT) ke CZK
7.107486
1 Solchat(CHAT) ke KWD
د.ك0.105591
1 Solchat(CHAT) ke ILS
1.152846
1 Solchat(CHAT) ke AOA
Kz315.585534
1 Solchat(CHAT) ke BHD
.د.ب0.1305174
1 Solchat(CHAT) ke BMD
$0.3462
1 Solchat(CHAT) ke DKK
kr2.18106
1 Solchat(CHAT) ke HNL
L9.080826
1 Solchat(CHAT) ke MUR
15.66555
1 Solchat(CHAT) ke NAD
$6.013494
1 Solchat(CHAT) ke NOK
kr3.385836
1 Solchat(CHAT) ke NZD
$0.578154
1 Solchat(CHAT) ke PAB
B/.0.3462
1 Solchat(CHAT) ke PGK
K1.447116
1 Solchat(CHAT) ke QAR
ر.ق1.260168
1 Solchat(CHAT) ke RSD
дин.34.249566

Solchat Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Solchat, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Solchat Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solchat

Berapakah nilai Solchat (CHAT) hari ini?
Harga langsung CHAT dalam USD ialah 0.3462 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CHAT ke USD?
Harga semasa CHAT ke USD ialah $ 0.3462. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Solchat?
Had pasaran untuk CHAT ialah $ 2.78M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CHAT?
Bekalan edaran CHAT ialah 8.04M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CHAT?
CHAT mencapai harga ATH sebanyak 19.679782488613803 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CHAT?
CHAT melihat harga ATL sebanyak 0.00506354172811015 USD.
Berapakah jumlah dagangan CHAT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CHATialah $ 58.76K USD.
Adakah CHAT akan naik lebih tinggi tahun ini?
CHAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CHATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:28:48 (UTC+8)

Solchat (CHAT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CHAT-ke-USD

Jumlah

CHAT
CHAT
USD
USD

1 CHAT = 0.3462 USD

Berdagang CHAT

CHATUSDT
$0.3462
$0.3462$0.3462
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan