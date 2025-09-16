Apakah itu Solchat (CHAT)

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solchat Berapakah nilai Solchat (CHAT) hari ini? Harga langsung CHAT dalam USD ialah 0.3462 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CHAT ke USD? $ 0.3462 . Lihat Harga semasa CHAT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Solchat? Had pasaran untuk CHAT ialah $ 2.78M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CHAT? Bekalan edaran CHAT ialah 8.04M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CHAT? CHAT mencapai harga ATH sebanyak 19.679782488613803 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CHAT? CHAT melihat harga ATL sebanyak 0.00506354172811015 USD . Berapakah jumlah dagangan CHAT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CHATialah $ 58.76K USD . Adakah CHAT akan naik lebih tinggi tahun ini? CHAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CHATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

