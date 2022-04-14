Tokenomik Cheems (CHEEMS)

Lihat cerapan utama tentang Cheems (CHEEMS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Cheems (CHEEMS) Maklumat

“Cheems” is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y’all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth.

Laman Web Rasmi:
https://cheems.pet/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x0df0587216a4a1bb7d5082fdc491d93d2dd4b413

Cheems (CHEEMS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cheems (CHEEMS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 233.51M
$ 233.51M
Jumlah Bekalan:
$ 203.67T
$ 203.67T
Bekalan Edaran:
$ 187.50T
$ 187.50T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 253.65M
$ 253.65M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0000021713
$ 0.0000021713
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000000033427737282
$ 0.000000033427737282
Harga Semasa:
$ 0.0000012454
$ 0.0000012454

Tokenomik Cheems (CHEEMS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cheems (CHEEMS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CHEEMS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CHEEMS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CHEEMS, terokai CHEEMS harga langsung token!

Berminat untuk menambah Cheems (CHEEMS) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli CHEEMS, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Cheems (CHEEMS) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga CHEEMS membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

CHEEMS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CHEEMS? Halaman ramalan harga CHEEMS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

