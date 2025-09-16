Apakah itu Chintai Network (CHEX)

Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.

Tokenomik Chintai Network (CHEX)

Memahami tokenomik Chintai Network (CHEX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CHEX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Chintai Network (CHEX)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Chintai Network Berapakah nilai Chintai Network (CHEX) hari ini? Harga langsung CHEX dalam USD ialah 0.10494 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CHEX ke USD? $ 0.10494 . Lihat Harga semasa CHEX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Chintai Network? Had pasaran untuk CHEX ialah $ 104.72M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CHEX? Bekalan edaran CHEX ialah 997.92M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CHEX? CHEX mencapai harga ATH sebanyak 0.8025739225864136 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CHEX? CHEX melihat harga ATL sebanyak 0.00274259 USD . Berapakah jumlah dagangan CHEX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CHEXialah $ 173.73K USD . Adakah CHEX akan naik lebih tinggi tahun ini? CHEX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CHEXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

