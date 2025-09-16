Lagi Mengenai CHEX

Chintai Network Logo

Chintai NetworkHargae(CHEX)

1 CHEX ke USD Harga Langsung:

$0.10493
$0.10493$0.10493
+3.98%1D
USD
Chintai Network (CHEX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:33:52 (UTC+8)

Chintai Network (CHEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.097
$ 0.097$ 0.097
24J Rendah
$ 0.10583
$ 0.10583$ 0.10583
24J Tinggi

$ 0.097
$ 0.097$ 0.097

$ 0.10583
$ 0.10583$ 0.10583

$ 0.8025739225864136
$ 0.8025739225864136$ 0.8025739225864136

$ 0.00274259
$ 0.00274259$ 0.00274259

-0.02%

+3.98%

-11.15%

-11.15%

Chintai Network (CHEX) harga masa nyata ialah $ 0.10494. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHEX didagangkan antara $ 0.097 rendah dan $ 0.10583 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHEX sepanjang masa ialah $ 0.8025739225864136, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00274259.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHEX telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +3.98% dalam 24 jam dan -11.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chintai Network (CHEX) Maklumat Pasaran

No.376

$ 104.72M
$ 104.72M$ 104.72M

$ 173.73K
$ 173.73K$ 173.73K

$ 104.82M
$ 104.82M$ 104.82M

997.92M
997.92M 997.92M

998,897,119.4532984
998,897,119.4532984 998,897,119.4532984

ETH

Had Pasaran semasa Chintai Network ialah $ 104.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 173.73K. Bekalan edaran CHEX ialah 997.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998897119.4532984. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 104.82M.

Chintai Network (CHEX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Chintai Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0040164+3.98%
30 Hari$ -0.06237-37.28%
60 Hari$ -0.00566-5.12%
90 Hari$ -0.14216-57.54%
Perubahan Harga Chintai Network Hari Ini

Hari ini, CHEX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0040164 (+3.98%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariChintai Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.06237 (-37.28%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Chintai Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CHEX mengalami perubahan sebanyak $ -0.00566 (-5.12%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Chintai Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.14216 (-57.54%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Chintai Network (CHEX)?

Semak Chintai Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Chintai Network (CHEX)

Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.

Chintai Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Chintai Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CHEX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Chintai Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Chintai Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Chintai Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Chintai Network (CHEX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Chintai Network (CHEX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chintai Network.

Semak Chintai Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Chintai Network (CHEX)

Memahami tokenomik Chintai Network (CHEX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CHEX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Chintai Network (CHEX)

Mencari cara membeli Chintai Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Chintai Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CHEX kepada Mata Wang Tempatan

1 Chintai Network(CHEX) ke VND
2,761.4961
1 Chintai Network(CHEX) ke AUD
A$0.1563606
1 Chintai Network(CHEX) ke GBP
0.0766062
1 Chintai Network(CHEX) ke EUR
0.0881496
1 Chintai Network(CHEX) ke USD
$0.10494
1 Chintai Network(CHEX) ke MYR
RM0.440748
1 Chintai Network(CHEX) ke TRY
4.3329726
1 Chintai Network(CHEX) ke JPY
¥15.42618
1 Chintai Network(CHEX) ke ARS
ARS$153.8703738
1 Chintai Network(CHEX) ke RUB
8.689032
1 Chintai Network(CHEX) ke INR
9.2410164
1 Chintai Network(CHEX) ke IDR
Rp1,720.3275936
1 Chintai Network(CHEX) ke KRW
144.9441774
1 Chintai Network(CHEX) ke PHP
5.9731848
1 Chintai Network(CHEX) ke EGP
￡E.5.0507622
1 Chintai Network(CHEX) ke BRL
R$0.556182
1 Chintai Network(CHEX) ke CAD
C$0.1437678
1 Chintai Network(CHEX) ke BDT
12.781692
1 Chintai Network(CHEX) ke NGN
156.8601144
1 Chintai Network(CHEX) ke COP
$409.921875
1 Chintai Network(CHEX) ke ZAR
R.1.820709
1 Chintai Network(CHEX) ke UAH
4.3203798
1 Chintai Network(CHEX) ke VES
Bs16.7904
1 Chintai Network(CHEX) ke CLP
$99.58806
1 Chintai Network(CHEX) ke PKR
Rs29.7861696
1 Chintai Network(CHEX) ke KZT
56.7851328
1 Chintai Network(CHEX) ke THB
฿3.3276474
1 Chintai Network(CHEX) ke TWD
NT$3.1660398
1 Chintai Network(CHEX) ke AED
د.إ0.3851298
1 Chintai Network(CHEX) ke CHF
Fr0.0829026
1 Chintai Network(CHEX) ke HKD
HK$0.8164332
1 Chintai Network(CHEX) ke AMD
֏40.129056
1 Chintai Network(CHEX) ke MAD
.د.م0.9413118
1 Chintai Network(CHEX) ke MXN
$1.9235502
1 Chintai Network(CHEX) ke SAR
ريال0.393525
1 Chintai Network(CHEX) ke PLN
0.377784
1 Chintai Network(CHEX) ke RON
лв0.4491432
1 Chintai Network(CHEX) ke SEK
kr0.970695
1 Chintai Network(CHEX) ke BGN
лв0.173151
1 Chintai Network(CHEX) ke HUF
Ft34.656435
1 Chintai Network(CHEX) ke CZK
2.1628134
1 Chintai Network(CHEX) ke KWD
د.ك0.0320067
1 Chintai Network(CHEX) ke ILS
0.3504996
1 Chintai Network(CHEX) ke AOA
Kz95.6601558
1 Chintai Network(CHEX) ke BHD
.د.ب0.03945744
1 Chintai Network(CHEX) ke BMD
$0.10494
1 Chintai Network(CHEX) ke DKK
kr0.6632208
1 Chintai Network(CHEX) ke HNL
L2.7525762
1 Chintai Network(CHEX) ke MUR
4.748535
1 Chintai Network(CHEX) ke NAD
$1.8228078
1 Chintai Network(CHEX) ke NOK
kr1.028412
1 Chintai Network(CHEX) ke NZD
$0.1752498
1 Chintai Network(CHEX) ke PAB
B/.0.10494
1 Chintai Network(CHEX) ke PGK
K0.4386492
1 Chintai Network(CHEX) ke QAR
ر.ق0.3819816
1 Chintai Network(CHEX) ke RSD
дин.10.415295

Chintai Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Chintai Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Chintai Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Chintai Network

Berapakah nilai Chintai Network (CHEX) hari ini?
Harga langsung CHEX dalam USD ialah 0.10494 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CHEX ke USD?
Harga semasa CHEX ke USD ialah $ 0.10494. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Chintai Network?
Had pasaran untuk CHEX ialah $ 104.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CHEX?
Bekalan edaran CHEX ialah 997.92M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CHEX?
CHEX mencapai harga ATH sebanyak 0.8025739225864136 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CHEX?
CHEX melihat harga ATL sebanyak 0.00274259 USD.
Berapakah jumlah dagangan CHEX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CHEXialah $ 173.73K USD.
Adakah CHEX akan naik lebih tinggi tahun ini?
CHEX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CHEXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:33:52 (UTC+8)

Chintai Network (CHEX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CHEX-ke-USD

Jumlah

CHEX
CHEX
USD
USD

1 CHEX = 0.10494 USD

Berdagang CHEX

CHEXUSDT
$0.10493
$0.10493$0.10493
+3.98%

