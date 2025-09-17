Lagi Mengenai CHILLHOUSE

Chill House Logo

Chill HouseHargae(CHILLHOUSE)

1 CHILLHOUSE ke USD Harga Langsung:

+0.96%1D
USD
Chill House (CHILLHOUSE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:14:57 (UTC+8)

Chill House (CHILLHOUSE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

--
----

--
----

-0.58%

+0.96%

-16.20%

-16.20%

Chill House (CHILLHOUSE) harga masa nyata ialah $ 0.007114. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHILLHOUSE didagangkan antara $ 0.007 rendah dan $ 0.008029 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHILLHOUSE sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHILLHOUSE telah berubah sebanyak -0.58% sejak sejam yang lalu, +0.96% dalam 24 jam dan -16.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chill House (CHILLHOUSE) Maklumat Pasaran

$ 53.92K
$ 53.92K$ 53.92K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Had Pasaran semasa Chill House ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.92K. Bekalan edaran CHILLHOUSE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.

Chill House (CHILLHOUSE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Chill House hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00006765+0.96%
30 Hari$ -0.006942-49.39%
60 Hari$ -0.002916-29.08%
90 Hari$ -0.002886-28.86%
Perubahan Harga Chill House Hari Ini

Hari ini, CHILLHOUSE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00006765 (+0.96%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariChill House

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.006942 (-49.39%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Chill House

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CHILLHOUSE mengalami perubahan sebanyak $ -0.002916 (-29.08%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Chill House

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.002886 (-28.86%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Chill House (CHILLHOUSE)?

Semak Chill Househalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Chill House (CHILLHOUSE)

CHILLHOUSE, a memecoin on the Solana chain, identifies itself as “just a chill house” and combines elements of Chillguy and Housecoin.

Chill House tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Chill House pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CHILLHOUSE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Chill House di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Chill House anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Chill House Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Chill House (CHILLHOUSE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Chill House (CHILLHOUSE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chill House.

Semak Chill House ramalan harga sekarang!

Tokenomik Chill House (CHILLHOUSE)

Memahami tokenomik Chill House (CHILLHOUSE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CHILLHOUSE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Chill House (CHILLHOUSE)

Mencari cara membeli Chill House? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Chill House di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CHILLHOUSE kepada Mata Wang Tempatan

1 Chill House(CHILLHOUSE) ke VND
187.20491
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke AUD
A$0.01059986
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke GBP
0.00519322
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke EUR
0.00597576
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke USD
$0.007114
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke MYR
RM0.0298788
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke TRY
0.29359478
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke JPY
¥1.038644
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke ARS
ARS$10.41574968
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke RUB
0.5918848
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke INR
0.62588972
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke IDR
Rp116.62293216
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke KRW
9.81241134
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke PHP
0.40435976
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke EGP
￡E.0.34211226
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke BRL
R$0.03763306
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke CAD
C$0.00974618
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke BDT
0.8664852
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke NGN
10.63372264
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke COP
$27.6809297
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke ZAR
R.0.12328562
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke UAH
0.29288338
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke VES
Bs1.13824
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke CLP
$6.751186
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke PKR
Rs2.01923776
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke KZT
3.84952768
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke THB
฿0.22537152
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke TWD
NT$0.2141314
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke AED
د.إ0.02610838
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke CHF
Fr0.00554892
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke HKD
HK$0.05534692
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke AMD
֏2.7203936
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke MAD
.د.م0.06381258
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke MXN
$0.13011506
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke SAR
ريال0.0266775
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke PLN
0.02546812
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke RON
лв0.03030564
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke SEK
kr0.06566222
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke BGN
лв0.0117381
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke HUF
Ft2.33474366
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke CZK
0.14576586
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke KWD
د.ك0.002162656
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke ILS
0.02368962
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke AOA
Kz6.48490898
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke BHD
.د.ب0.002681978
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke BMD
$0.007114
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke DKK
kr0.04474706
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke HNL
L0.18660022
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke MUR
0.3219085
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke NAD
$0.12357018
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke NOK
kr0.06943264
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke NZD
$0.01188038
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke PAB
B/.0.007114
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke PGK
K0.02973652
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke QAR
ر.ق0.02589496
1 Chill House(CHILLHOUSE) ke RSD
дин.0.7025075

Chill House Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Chill House, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Chill House

Berapakah nilai Chill House (CHILLHOUSE) hari ini?
Harga langsung CHILLHOUSE dalam USD ialah 0.007114 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CHILLHOUSE ke USD?
Harga semasa CHILLHOUSE ke USD ialah $ 0.007114. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Chill House?
Had pasaran untuk CHILLHOUSE ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CHILLHOUSE?
Bekalan edaran CHILLHOUSE ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CHILLHOUSE?
CHILLHOUSE mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CHILLHOUSE?
CHILLHOUSE melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan CHILLHOUSE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CHILLHOUSEialah $ 53.92K USD.
Adakah CHILLHOUSE akan naik lebih tinggi tahun ini?
CHILLHOUSE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CHILLHOUSEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:14:57 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

