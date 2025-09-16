Lagi Mengenai CHISAI

1 CHISAI ke USD Harga Langsung:

$0.24962
+1.30%1D
Chis AI (CHISAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:33:59 (UTC+8)

Chis AI (CHISAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.24343
24J Rendah
$ 0.25387
24J Tinggi

$ 0.24343
$ 0.25387
-0.10%

+1.30%

+0.31%

+0.31%

Chis AI (CHISAI) harga masa nyata ialah $ 0.24966. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHISAI didagangkan antara $ 0.24343 rendah dan $ 0.25387 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHISAI sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHISAI telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, +1.30% dalam 24 jam dan +0.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chis AI (CHISAI) Maklumat Pasaran

$ 554.25K
$ 554.25K$ 554.25K

$ 24.97M
$ 24.97M$ 24.97M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BASE

Had Pasaran semasa Chis AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 554.25K. Bekalan edaran CHISAI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.97M.

Chis AI (CHISAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Chis AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0032034+1.30%
30 Hari$ +0.07929+46.53%
60 Hari$ +0.17769+246.89%
90 Hari$ +0.14108+129.93%
Perubahan Harga Chis AI Hari Ini

Hari ini, CHISAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0032034 (+1.30%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariChis AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.07929 (+46.53%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Chis AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CHISAI mengalami perubahan sebanyak $ +0.17769 (+246.89%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Chis AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.14108 (+129.93%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Chis AI (CHISAI)?

Semak Chis AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Chis AI (CHISAI)

Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control.

Chis AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Chis AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CHISAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Chis AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Chis AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Chis AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Chis AI (CHISAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Chis AI (CHISAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chis AI.

Semak Chis AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Chis AI (CHISAI)

Memahami tokenomik Chis AI (CHISAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CHISAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Chis AI (CHISAI)

Mencari cara membeli Chis AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Chis AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Chis AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Chis AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Chis AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Chis AI

Berapakah nilai Chis AI (CHISAI) hari ini?
Harga langsung CHISAI dalam USD ialah 0.24966 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CHISAI ke USD?
Harga semasa CHISAI ke USD ialah $ 0.24966. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Chis AI?
Had pasaran untuk CHISAI ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CHISAI?
Bekalan edaran CHISAI ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CHISAI?
CHISAI mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CHISAI?
CHISAI melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan CHISAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CHISAIialah $ 554.25K USD.
Adakah CHISAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
CHISAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CHISAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:33:59 (UTC+8)

Chis AI (CHISAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

