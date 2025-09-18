Apakah itu CHNG (CHNG)

Chainge is a Defi app that aims to empower people from all corners of the world to become their own digital bank. With Chainge’s automated financial services, users will have complete control over their wealth while enjoying 100% freedom & security. Sukhavati support co-mining with IPFS or PoC projects (Chia & MASSnet) and interacting with Polkadot ecosystems via decentralized cloud service.

CHNG Ramalan Harga (USD)

Tokenomik CHNG (CHNG)

Memahami tokenomik CHNG (CHNG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CHNG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

CHNG kepada Mata Wang Tempatan

CHNG Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CHNG, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Berapakah nilai CHNG (CHNG) hari ini? Harga langsung CHNG dalam USD ialah -- USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah had pasaran CHNG? Had pasaran untuk CHNG ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CHNG? Bekalan edaran CHNG ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CHNG? CHNG mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CHNG? CHNG melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan CHNG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CHNGialah -- USD .

