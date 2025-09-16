Apakah itu CHR (CHR)

Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CHR Berapakah nilai CHR (CHR) hari ini? Harga langsung CHR dalam USD ialah 0.0968 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CHR ke USD? $ 0.0968 . Lihat Harga semasa CHR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran CHR? Had pasaran untuk CHR ialah $ 81.95M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CHR? Bekalan edaran CHR ialah 846.58M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CHR? CHR mencapai harga ATH sebanyak 1.4996914759745297 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CHR? CHR melihat harga ATL sebanyak 0.00852539841207 USD . Berapakah jumlah dagangan CHR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CHRialah $ 707.72K USD . Adakah CHR akan naik lebih tinggi tahun ini? CHR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CHRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

