Cirrca Harga Hari Ini

Harga langsung Cirrca (CIRRCA) hari ini ialah $ 0.00092, dengan 5.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CIRRCA kepada USD penukaran adalah $ 0.00092 setiap CIRRCA.

Cirrca kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- CIRRCA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CIRRCA didagangkan antara $ 0.00081 (rendah) dan $ 0.00249 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, CIRRCA dipindahkan +2.22% dalam sejam terakhir dan -11.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 16.66K.

Cirrca (CIRRCA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 16.66K$ 16.66K $ 16.66K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 92.00K$ 92.00K $ 92.00K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Cirrca ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 16.66K. Bekalan edaran CIRRCA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 92.00K.