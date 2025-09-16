Lagi Mengenai CITY

Manchester City Fan Logo

Manchester City FanHargae(CITY)

1 CITY ke USD Harga Langsung:

$1.0377
-0.19%1D
USD
Manchester City Fan (CITY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:29:24 (UTC+8)

Manchester City Fan (CITY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.027
24J Rendah
$ 1.071
24J Tinggi

$ 1.027
$ 1.071
$ 36.89926205
$ 0.8026910991831949
-0.10%

-0.19%

+1.17%

+1.17%

Manchester City Fan (CITY) harga masa nyata ialah $ 1.0377. Sepanjang 24 jam yang lalu, CITY didagangkan antara $ 1.027 rendah dan $ 1.071 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CITY sepanjang masa ialah $ 36.89926205, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.8026910991831949.

Dari segi prestasi jangka pendek, CITY telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -0.19% dalam 24 jam dan +1.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Manchester City Fan (CITY) Maklumat Pasaran

No.1119

$ 11.66M
$ 306.82K
$ 20.48M
11.24M
19,740,000
19,740,000
56.93%

CHZ

Had Pasaran semasa Manchester City Fan ialah $ 11.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 306.82K. Bekalan edaran CITY ialah 11.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19740000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.48M.

Manchester City Fan (CITY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Manchester City Fan hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001975-0.19%
30 Hari$ -0.1394-11.85%
60 Hari$ +0.1128+12.19%
90 Hari$ +0.0537+5.45%
Perubahan Harga Manchester City Fan Hari Ini

Hari ini, CITY mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.001975 (-0.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariManchester City Fan

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1394 (-11.85%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Manchester City Fan

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CITY mengalami perubahan sebanyak $ +0.1128 (+12.19%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Manchester City Fan

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0537 (+5.45%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Manchester City Fan (CITY)?

Semak Manchester City Fanhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Manchester City Fan (CITY)

$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

Manchester City Fan tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Manchester City Fan pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CITY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Manchester City Fan di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Manchester City Fan anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Manchester City Fan Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Manchester City Fan (CITY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Manchester City Fan (CITY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Manchester City Fan.

Semak Manchester City Fan ramalan harga sekarang!

Tokenomik Manchester City Fan (CITY)

Memahami tokenomik Manchester City Fan (CITY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CITY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Manchester City Fan (CITY)

Mencari cara membeli Manchester City Fan? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Manchester City Fan di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CITY kepada Mata Wang Tempatan

1 Manchester City Fan(CITY) ke VND
27,307.0755
1 Manchester City Fan(CITY) ke AUD
A$1.546173
1 Manchester City Fan(CITY) ke GBP
0.757521
1 Manchester City Fan(CITY) ke EUR
0.871668
1 Manchester City Fan(CITY) ke USD
$1.0377
1 Manchester City Fan(CITY) ke MYR
RM4.35834
1 Manchester City Fan(CITY) ke TRY
42.825879
1 Manchester City Fan(CITY) ke JPY
¥151.5042
1 Manchester City Fan(CITY) ke ARS
ARS$1,517.096646
1 Manchester City Fan(CITY) ke RUB
86.180985
1 Manchester City Fan(CITY) ke INR
91.3176
1 Manchester City Fan(CITY) ke IDR
Rp17,011.472688
1 Manchester City Fan(CITY) ke KRW
1,433.281617
1 Manchester City Fan(CITY) ke PHP
58.972491
1 Manchester City Fan(CITY) ke EGP
￡E.49.892616
1 Manchester City Fan(CITY) ke BRL
R$5.510187
1 Manchester City Fan(CITY) ke CAD
C$1.421649
1 Manchester City Fan(CITY) ke BDT
126.39186
1 Manchester City Fan(CITY) ke NGN
1,548.798381
1 Manchester City Fan(CITY) ke COP
$4,037.742585
1 Manchester City Fan(CITY) ke ZAR
R.18.004095
1 Manchester City Fan(CITY) ke UAH
42.722109
1 Manchester City Fan(CITY) ke VES
Bs166.032
1 Manchester City Fan(CITY) ke CLP
$984.7773
1 Manchester City Fan(CITY) ke PKR
Rs294.540768
1 Manchester City Fan(CITY) ke KZT
561.520224
1 Manchester City Fan(CITY) ke THB
฿32.843205
1 Manchester City Fan(CITY) ke TWD
NT$31.203639
1 Manchester City Fan(CITY) ke AED
د.إ3.808359
1 Manchester City Fan(CITY) ke CHF
Fr0.809406
1 Manchester City Fan(CITY) ke HKD
HK$8.073306
1 Manchester City Fan(CITY) ke AMD
֏396.81648
1 Manchester City Fan(CITY) ke MAD
.د.م9.308169
1 Manchester City Fan(CITY) ke MXN
$19.031418
1 Manchester City Fan(CITY) ke SAR
ريال3.891375
1 Manchester City Fan(CITY) ke PLN
3.725343
1 Manchester City Fan(CITY) ke RON
лв4.430979
1 Manchester City Fan(CITY) ke SEK
kr9.577971
1 Manchester City Fan(CITY) ke BGN
лв1.712205
1 Manchester City Fan(CITY) ke HUF
Ft341.341038
1 Manchester City Fan(CITY) ke CZK
21.303981
1 Manchester City Fan(CITY) ke KWD
د.ك0.3164985
1 Manchester City Fan(CITY) ke ILS
3.455541
1 Manchester City Fan(CITY) ke AOA
Kz945.936189
1 Manchester City Fan(CITY) ke BHD
.د.ب0.3912129
1 Manchester City Fan(CITY) ke BMD
$1.0377
1 Manchester City Fan(CITY) ke DKK
kr6.53751
1 Manchester City Fan(CITY) ke HNL
L27.218871
1 Manchester City Fan(CITY) ke MUR
46.955925
1 Manchester City Fan(CITY) ke NAD
$18.024849
1 Manchester City Fan(CITY) ke NOK
kr10.148706
1 Manchester City Fan(CITY) ke NZD
$1.732959
1 Manchester City Fan(CITY) ke PAB
B/.1.0377
1 Manchester City Fan(CITY) ke PGK
K4.337586
1 Manchester City Fan(CITY) ke QAR
ر.ق3.777228
1 Manchester City Fan(CITY) ke RSD
дин.102.659661

Manchester City Fan Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Manchester City Fan, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Manchester City Fan Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Manchester City Fan

Berapakah nilai Manchester City Fan (CITY) hari ini?
Harga langsung CITY dalam USD ialah 1.0377 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CITY ke USD?
Harga semasa CITY ke USD ialah $ 1.0377. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Manchester City Fan?
Had pasaran untuk CITY ialah $ 11.66M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CITY?
Bekalan edaran CITY ialah 11.24M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CITY?
CITY mencapai harga ATH sebanyak 36.89926205 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CITY?
CITY melihat harga ATL sebanyak 0.8026910991831949 USD.
Berapakah jumlah dagangan CITY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CITYialah $ 306.82K USD.
Adakah CITY akan naik lebih tinggi tahun ini?
CITY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CITYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:29:24 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CITY-ke-USD

Jumlah

CITY
CITY
USD
USD

1 CITY = 1.0377 USD

Berdagang CITY

CITYUSDT
$1.0377
-0.13%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan