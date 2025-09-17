Lagi Mengenai CKB

Maklumat Harga CKB

Kertas putih CKB

Laman Web Rasmi CKB

Tokenomik CKB

Ramalan Harga CKB

Sejarah CKB

CKB Panduan Membeli

Penukar Mata Wang CKB-ke-Fiat

CKB Spot

CKB Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Nervos Network Logo

Nervos NetworkHargae(CKB)

1 CKB ke USD Harga Langsung:

$0.005196
$0.005196$0.005196
+0.09%1D
USD
Nervos Network (CKB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:24:05 (UTC+8)

Nervos Network (CKB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.005011
$ 0.005011$ 0.005011
24J Rendah
$ 0.005211
$ 0.005211$ 0.005211
24J Tinggi

$ 0.005011
$ 0.005011$ 0.005011

$ 0.005211
$ 0.005211$ 0.005211

$ 0.04412336
$ 0.04412336$ 0.04412336

$ 0.002083401220247072
$ 0.002083401220247072$ 0.002083401220247072

-0.24%

+0.09%

+3.85%

+3.85%

Nervos Network (CKB) harga masa nyata ialah $ 0.005196. Sepanjang 24 jam yang lalu, CKB didagangkan antara $ 0.005011 rendah dan $ 0.005211 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CKB sepanjang masa ialah $ 0.04412336, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002083401220247072.

Dari segi prestasi jangka pendek, CKB telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +3.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nervos Network (CKB) Maklumat Pasaran

No.187

$ 245.61M
$ 245.61M$ 245.61M

$ 445.32K
$ 445.32K$ 445.32K

$ 249.49M
$ 249.49M$ 249.49M

47.27B
47.27B 47.27B

--
----

48,016,428,800.77052
48,016,428,800.77052 48,016,428,800.77052

2019-11-14 00:00:00

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

NONE

Had Pasaran semasa Nervos Network ialah $ 245.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 445.32K. Bekalan edaran CKB ialah 47.27B, dengan jumlah bekalan sebanyak 48016428800.77052. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 249.49M.

Nervos Network (CKB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Nervos Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000467+0.09%
30 Hari$ -0.000083-1.58%
60 Hari$ +0.00071+15.82%
90 Hari$ +0.001628+45.62%
Perubahan Harga Nervos Network Hari Ini

Hari ini, CKB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000467 (+0.09%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNervos Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000083 (-1.58%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Nervos Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CKB mengalami perubahan sebanyak $ +0.00071 (+15.82%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Nervos Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.001628 (+45.62%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Nervos Network (CKB)?

Semak Nervos Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Nervos Network (CKB)

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Nervos Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Nervos Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CKB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Nervos Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Nervos Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Nervos Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nervos Network (CKB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nervos Network (CKB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nervos Network.

Semak Nervos Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Nervos Network (CKB)

Memahami tokenomik Nervos Network (CKB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CKB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Nervos Network (CKB)

Mencari cara membeli Nervos Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Nervos Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CKB kepada Mata Wang Tempatan

1 Nervos Network(CKB) ke VND
136.73274
1 Nervos Network(CKB) ke AUD
A$0.00774204
1 Nervos Network(CKB) ke GBP
0.00379308
1 Nervos Network(CKB) ke EUR
0.00436464
1 Nervos Network(CKB) ke USD
$0.005196
1 Nervos Network(CKB) ke MYR
RM0.0218232
1 Nervos Network(CKB) ke TRY
0.21443892
1 Nervos Network(CKB) ke JPY
¥0.758616
1 Nervos Network(CKB) ke ARS
ARS$7.62991032
1 Nervos Network(CKB) ke RUB
0.43220328
1 Nervos Network(CKB) ke INR
0.45688428
1 Nervos Network(CKB) ke IDR
Rp85.18031424
1 Nervos Network(CKB) ke KRW
7.16689476
1 Nervos Network(CKB) ke PHP
0.29497692
1 Nervos Network(CKB) ke EGP
￡E.0.24977172
1 Nervos Network(CKB) ke BRL
R$0.02748684
1 Nervos Network(CKB) ke CAD
C$0.00711852
1 Nervos Network(CKB) ke BDT
0.6328728
1 Nervos Network(CKB) ke NGN
7.76677296
1 Nervos Network(CKB) ke COP
$20.2178958
1 Nervos Network(CKB) ke ZAR
R.0.08999472
1 Nervos Network(CKB) ke UAH
0.21391932
1 Nervos Network(CKB) ke VES
Bs0.83136
1 Nervos Network(CKB) ke CLP
$4.931004
1 Nervos Network(CKB) ke PKR
Rs1.47483264
1 Nervos Network(CKB) ke KZT
2.81165952
1 Nervos Network(CKB) ke THB
฿0.16455732
1 Nervos Network(CKB) ke TWD
NT$0.1563996
1 Nervos Network(CKB) ke AED
د.إ0.01906932
1 Nervos Network(CKB) ke CHF
Fr0.00405288
1 Nervos Network(CKB) ke HKD
HK$0.04042488
1 Nervos Network(CKB) ke AMD
֏1.9869504
1 Nervos Network(CKB) ke MAD
.د.م0.04660812
1 Nervos Network(CKB) ke MXN
$0.09498288
1 Nervos Network(CKB) ke SAR
ريال0.019485
1 Nervos Network(CKB) ke PLN
0.01860168
1 Nervos Network(CKB) ke RON
лв0.02213496
1 Nervos Network(CKB) ke SEK
kr0.04790712
1 Nervos Network(CKB) ke BGN
лв0.0085734
1 Nervos Network(CKB) ke HUF
Ft1.70470368
1 Nervos Network(CKB) ke CZK
0.10641408
1 Nervos Network(CKB) ke KWD
د.ك0.001579584
1 Nervos Network(CKB) ke ILS
0.01730268
1 Nervos Network(CKB) ke AOA
Kz4.73651772
1 Nervos Network(CKB) ke BHD
.د.ب0.001958892
1 Nervos Network(CKB) ke BMD
$0.005196
1 Nervos Network(CKB) ke DKK
kr0.03263088
1 Nervos Network(CKB) ke HNL
L0.13629108
1 Nervos Network(CKB) ke MUR
0.235119
1 Nervos Network(CKB) ke NAD
$0.09025452
1 Nervos Network(CKB) ke NOK
kr0.050661
1 Nervos Network(CKB) ke NZD
$0.00862536
1 Nervos Network(CKB) ke PAB
B/.0.005196
1 Nervos Network(CKB) ke PGK
K0.02171928
1 Nervos Network(CKB) ke QAR
ر.ق0.01891344
1 Nervos Network(CKB) ke RSD
дин.0.51305304

Nervos Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nervos Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Nervos Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nervos Network

Berapakah nilai Nervos Network (CKB) hari ini?
Harga langsung CKB dalam USD ialah 0.005196 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CKB ke USD?
Harga semasa CKB ke USD ialah $ 0.005196. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nervos Network?
Had pasaran untuk CKB ialah $ 245.61M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CKB?
Bekalan edaran CKB ialah 47.27B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CKB?
CKB mencapai harga ATH sebanyak 0.04412336 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CKB?
CKB melihat harga ATL sebanyak 0.002083401220247072 USD.
Berapakah jumlah dagangan CKB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CKBialah $ 445.32K USD.
Adakah CKB akan naik lebih tinggi tahun ini?
CKB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CKBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:24:05 (UTC+8)

Nervos Network (CKB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CKB-ke-USD

Jumlah

CKB
CKB
USD
USD

1 CKB = 0.005196 USD

Berdagang CKB

CKBUSDT
$0.005196
$0.005196$0.005196
+0.05%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan