Apakah itu Nervos Network (CKB)

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Tokenomik Nervos Network (CKB)

Memahami tokenomik Nervos Network (CKB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CKB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Nervos Network (CKB)

Mencari cara membeli Nervos Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan!

CKB kepada Mata Wang Tempatan

Nervos Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nervos Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Nervos Network (CKB) Kemas Kini Industri Penting

