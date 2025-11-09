CKEC Harga Hari Ini

Harga langsung CKEC (CKEC) hari ini ialah $ 0.3208, dengan 5.70% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CKEC kepada USD penukaran adalah $ 0.3208 setiap CKEC.

CKEC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- CKEC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CKEC didagangkan antara $ 0.2737 (rendah) dan $ 0.3245 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, CKEC dipindahkan -0.07% dalam sejam terakhir dan +6.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 625.13.

CKEC (CKEC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 625.13$ 625.13 $ 625.13 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 80.20M$ 80.20M $ 80.20M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Rantaian Blok Awam ARB

Had Pasaran semasa CKEC ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 625.13. Bekalan edaran CKEC ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 80.20M.