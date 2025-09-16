Lagi Mengenai CLANKER

tokenbot Logo

tokenbotHargae(CLANKER)

1 CLANKER ke USD Harga Langsung:

$39.36
$39.36$39.36
+7.04%1D
USD
tokenbot (CLANKER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:34:42 (UTC+8)

tokenbot (CLANKER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 34.79
$ 34.79$ 34.79
24J Rendah
$ 42
$ 42$ 42
24J Tinggi

$ 34.79
$ 34.79$ 34.79

$ 42
$ 42$ 42

$ 193.10932668810565
$ 193.10932668810565$ 193.10932668810565

$ 0.003874854309073287
$ 0.003874854309073287$ 0.003874854309073287

+0.17%

+7.04%

+3.46%

+3.46%

tokenbot (CLANKER) harga masa nyata ialah $ 39.37. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLANKER didagangkan antara $ 34.79 rendah dan $ 42 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLANKER sepanjang masa ialah $ 193.10932668810565, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003874854309073287.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLANKER telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, +7.04% dalam 24 jam dan +3.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

tokenbot (CLANKER) Maklumat Pasaran

No.664

$ 39.37M
$ 39.37M$ 39.37M

$ 224.49K
$ 224.49K$ 224.49K

$ 39.37M
$ 39.37M$ 39.37M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

BASE

Had Pasaran semasa tokenbot ialah $ 39.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 224.49K. Bekalan edaran CLANKER ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.37M.

tokenbot (CLANKER) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk tokenbot hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2.5887+7.04%
30 Hari$ -9.22-18.98%
60 Hari$ +2.03+5.43%
90 Hari$ +13.57+52.59%
Perubahan Harga tokenbot Hari Ini

Hari ini, CLANKER mencatatkan perubahan sebanyak $ +2.5887 (+7.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Haritokenbot

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -9.22 (-18.98%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari tokenbot

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CLANKER mengalami perubahan sebanyak $ +2.03 (+5.43%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari tokenbot

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +13.57 (+52.59%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga tokenbot (CLANKER)?

Semak tokenbothalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu tokenbot (CLANKER)

CLANKER is a meme coin on the Base chain.

tokenbot tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus tokenbot pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CLANKER ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang tokenbot di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian tokenbot anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

tokenbot Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai tokenbot (CLANKER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset tokenbot (CLANKER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk tokenbot.

Semak tokenbot ramalan harga sekarang!

Tokenomik tokenbot (CLANKER)

Memahami tokenomik tokenbot (CLANKER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CLANKER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli tokenbot (CLANKER)

Mencari cara membeli tokenbot? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah tokenbot di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CLANKER kepada Mata Wang Tempatan

1 tokenbot(CLANKER) ke VND
1,036,021.55
1 tokenbot(CLANKER) ke AUD
A$58.6613
1 tokenbot(CLANKER) ke GBP
28.7401
1 tokenbot(CLANKER) ke EUR
33.0708
1 tokenbot(CLANKER) ke USD
$39.37
1 tokenbot(CLANKER) ke MYR
RM165.354
1 tokenbot(CLANKER) ke TRY
1,625.5873
1 tokenbot(CLANKER) ke JPY
¥5,787.39
1 tokenbot(CLANKER) ke ARS
ARS$57,727.0499
1 tokenbot(CLANKER) ke RUB
3,259.836
1 tokenbot(CLANKER) ke INR
3,466.9222
1 tokenbot(CLANKER) ke IDR
Rp645,409.7328
1 tokenbot(CLANKER) ke KRW
54,378.2377
1 tokenbot(CLANKER) ke PHP
2,240.9404
1 tokenbot(CLANKER) ke EGP
￡E.1,894.8781
1 tokenbot(CLANKER) ke BRL
R$208.661
1 tokenbot(CLANKER) ke CAD
C$53.9369
1 tokenbot(CLANKER) ke BDT
4,795.266
1 tokenbot(CLANKER) ke NGN
58,848.7012
1 tokenbot(CLANKER) ke COP
$153,789.0625
1 tokenbot(CLANKER) ke ZAR
R.683.0695
1 tokenbot(CLANKER) ke UAH
1,620.8629
1 tokenbot(CLANKER) ke VES
Bs6,299.2
1 tokenbot(CLANKER) ke CLP
$37,362.13
1 tokenbot(CLANKER) ke PKR
Rs11,174.7808
1 tokenbot(CLANKER) ke KZT
21,303.8944
1 tokenbot(CLANKER) ke THB
฿1,248.4227
1 tokenbot(CLANKER) ke TWD
NT$1,187.7929
1 tokenbot(CLANKER) ke AED
د.إ144.4879
1 tokenbot(CLANKER) ke CHF
Fr31.1023
1 tokenbot(CLANKER) ke HKD
HK$306.2986
1 tokenbot(CLANKER) ke AMD
֏15,055.088
1 tokenbot(CLANKER) ke MAD
.د.م353.1489
1 tokenbot(CLANKER) ke MXN
$721.6521
1 tokenbot(CLANKER) ke SAR
ريال147.6375
1 tokenbot(CLANKER) ke PLN
141.732
1 tokenbot(CLANKER) ke RON
лв168.5036
1 tokenbot(CLANKER) ke SEK
kr364.1725
1 tokenbot(CLANKER) ke BGN
лв64.9605
1 tokenbot(CLANKER) ke HUF
Ft13,001.9425
1 tokenbot(CLANKER) ke CZK
811.4157
1 tokenbot(CLANKER) ke KWD
د.ك12.00785
1 tokenbot(CLANKER) ke ILS
131.4958
1 tokenbot(CLANKER) ke AOA
Kz35,888.5109
1 tokenbot(CLANKER) ke BHD
.د.ب14.80312
1 tokenbot(CLANKER) ke BMD
$39.37
1 tokenbot(CLANKER) ke DKK
kr248.8184
1 tokenbot(CLANKER) ke HNL
L1,032.6751
1 tokenbot(CLANKER) ke MUR
1,781.4925
1 tokenbot(CLANKER) ke NAD
$683.8569
1 tokenbot(CLANKER) ke NOK
kr385.826
1 tokenbot(CLANKER) ke NZD
$65.7479
1 tokenbot(CLANKER) ke PAB
B/.39.37
1 tokenbot(CLANKER) ke PGK
K164.5666
1 tokenbot(CLANKER) ke QAR
ر.ق143.3068
1 tokenbot(CLANKER) ke RSD
дин.3,908.6536

tokenbot Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang tokenbot, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web tokenbot Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai tokenbot

Berapakah nilai tokenbot (CLANKER) hari ini?
Harga langsung CLANKER dalam USD ialah 39.37 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CLANKER ke USD?
Harga semasa CLANKER ke USD ialah $ 39.37. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran tokenbot?
Had pasaran untuk CLANKER ialah $ 39.37M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CLANKER?
Bekalan edaran CLANKER ialah 1.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CLANKER?
CLANKER mencapai harga ATH sebanyak 193.10932668810565 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CLANKER?
CLANKER melihat harga ATL sebanyak 0.003874854309073287 USD.
Berapakah jumlah dagangan CLANKER?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CLANKERialah $ 224.49K USD.
Adakah CLANKER akan naik lebih tinggi tahun ini?
CLANKER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CLANKERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:34:42 (UTC+8)

tokenbot (CLANKER) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CLANKER-ke-USD

Jumlah

CLANKER
CLANKER
USD
USD

1 CLANKER = 39.36 USD

Berdagang CLANKER

CLANKERUSDT
$39.36
$39.36$39.36
+7.07%

