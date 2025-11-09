Clash Harga Hari Ini

Harga langsung Clash (CLASH) hari ini ialah $ 0.040796, dengan 2.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CLASH kepada USD penukaran adalah $ 0.040796 setiap CLASH.

Clash kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- CLASH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CLASH didagangkan antara $ 0.039626 (rendah) dan $ 0.049512 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, CLASH dipindahkan +0.72% dalam sejam terakhir dan -9.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 75.94K.

Clash (CLASH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 75.94K$ 75.94K $ 75.94K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Clash ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 75.94K. Bekalan edaran CLASH ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.