Everclear Logo

EverclearHargae(CLEAR)

1 CLEAR ke USD Harga Langsung:

+2.97%1D
USD
Everclear (CLEAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:34:49 (UTC+8)

Everclear (CLEAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+3.93%

+2.97%

+10.22%

+10.22%

Everclear (CLEAR) harga masa nyata ialah $ 0.01768. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLEAR didagangkan antara $ 0.01643 rendah dan $ 0.02 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLEAR sepanjang masa ialah $ 0.07681743542478894, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.013397359688044022.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLEAR telah berubah sebanyak +3.93% sejak sejam yang lalu, +2.97% dalam 24 jam dan +10.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Everclear (CLEAR) Maklumat Pasaran

No.1204

54.39%

ETH

Had Pasaran semasa Everclear ialah $ 9.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.67K. Bekalan edaran CLEAR ialah 544.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.68M.

Everclear (CLEAR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Everclear hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00051+2.97%
30 Hari$ -0.00874-33.09%
60 Hari$ -0.01568-47.01%
90 Hari$ -0.01139-39.19%
Perubahan Harga Everclear Hari Ini

Hari ini, CLEAR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00051 (+2.97%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEverclear

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00874 (-33.09%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Everclear

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CLEAR mengalami perubahan sebanyak $ -0.01568 (-47.01%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Everclear

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01139 (-39.19%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Everclear (CLEAR)?

Semak Everclearhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Everclear (CLEAR)

Everclear tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Everclear pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CLEAR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Everclear di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Everclear anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Everclear Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Everclear (CLEAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Everclear (CLEAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Everclear.

Semak Everclear ramalan harga sekarang!

Tokenomik Everclear (CLEAR)

Memahami tokenomik Everclear (CLEAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CLEAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Everclear (CLEAR)

Mencari cara membeli Everclear? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Everclear di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CLEAR kepada Mata Wang Tempatan

1 Everclear(CLEAR) ke VND
465.2492
1 Everclear(CLEAR) ke AUD
A$0.0263432
1 Everclear(CLEAR) ke GBP
0.0129064
1 Everclear(CLEAR) ke EUR
0.0148512
1 Everclear(CLEAR) ke USD
$0.01768
1 Everclear(CLEAR) ke MYR
RM0.074256
1 Everclear(CLEAR) ke TRY
0.7300072
1 Everclear(CLEAR) ke JPY
¥2.59896
1 Everclear(CLEAR) ke ARS
ARS$25.9236536
1 Everclear(CLEAR) ke RUB
1.463904
1 Everclear(CLEAR) ke INR
1.5569008
1 Everclear(CLEAR) ke IDR
Rp289.8360192
1 Everclear(CLEAR) ke KRW
24.4197928
1 Everclear(CLEAR) ke PHP
1.0063456
1 Everclear(CLEAR) ke EGP
￡E.0.8509384
1 Everclear(CLEAR) ke BRL
R$0.093704
1 Everclear(CLEAR) ke CAD
C$0.0242216
1 Everclear(CLEAR) ke BDT
2.153424
1 Everclear(CLEAR) ke NGN
26.4273568
1 Everclear(CLEAR) ke COP
$69.0625
1 Everclear(CLEAR) ke ZAR
R.0.306748
1 Everclear(CLEAR) ke UAH
0.7278856
1 Everclear(CLEAR) ke VES
Bs2.8288
1 Everclear(CLEAR) ke CLP
$16.77832
1 Everclear(CLEAR) ke PKR
Rs5.0182912
1 Everclear(CLEAR) ke KZT
9.5670016
1 Everclear(CLEAR) ke THB
฿0.5606328
1 Everclear(CLEAR) ke TWD
NT$0.5334056
1 Everclear(CLEAR) ke AED
د.إ0.0648856
1 Everclear(CLEAR) ke CHF
Fr0.0139672
1 Everclear(CLEAR) ke HKD
HK$0.1375504
1 Everclear(CLEAR) ke AMD
֏6.760832
1 Everclear(CLEAR) ke MAD
.د.م0.1585896
1 Everclear(CLEAR) ke MXN
$0.3240744
1 Everclear(CLEAR) ke SAR
ريال0.0663
1 Everclear(CLEAR) ke PLN
0.063648
1 Everclear(CLEAR) ke RON
лв0.0756704
1 Everclear(CLEAR) ke SEK
kr0.16354
1 Everclear(CLEAR) ke BGN
лв0.029172
1 Everclear(CLEAR) ke HUF
Ft5.83882
1 Everclear(CLEAR) ke CZK
0.3643848
1 Everclear(CLEAR) ke KWD
د.ك0.0053924
1 Everclear(CLEAR) ke ILS
0.0590512
1 Everclear(CLEAR) ke AOA
Kz16.1165576
1 Everclear(CLEAR) ke BHD
.د.ب0.00664768
1 Everclear(CLEAR) ke BMD
$0.01768
1 Everclear(CLEAR) ke DKK
kr0.1117376
1 Everclear(CLEAR) ke HNL
L0.4637464
1 Everclear(CLEAR) ke MUR
0.80002
1 Everclear(CLEAR) ke NAD
$0.3071016
1 Everclear(CLEAR) ke NOK
kr0.173264
1 Everclear(CLEAR) ke NZD
$0.0295256
1 Everclear(CLEAR) ke PAB
B/.0.01768
1 Everclear(CLEAR) ke PGK
K0.0739024
1 Everclear(CLEAR) ke QAR
ر.ق0.0643552
1 Everclear(CLEAR) ke RSD
дин.1.7552704

Everclear Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Everclear, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Everclear Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Everclear

Berapakah nilai Everclear (CLEAR) hari ini?
Harga langsung CLEAR dalam USD ialah 0.01768 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CLEAR ke USD?
Harga semasa CLEAR ke USD ialah $ 0.01768. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Everclear?
Had pasaran untuk CLEAR ialah $ 9.62M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CLEAR?
Bekalan edaran CLEAR ialah 544.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CLEAR?
CLEAR mencapai harga ATH sebanyak 0.07681743542478894 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CLEAR?
CLEAR melihat harga ATL sebanyak 0.013397359688044022 USD.
Berapakah jumlah dagangan CLEAR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CLEARialah $ 5.67K USD.
Adakah CLEAR akan naik lebih tinggi tahun ini?
CLEAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CLEARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:34:49 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

