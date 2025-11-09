Yei Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Yei Finance (CLO) hari ini ialah $ 0.23808, dengan 16.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CLO kepada USD penukaran adalah $ 0.23808 setiap CLO.

Yei Finance kini berada pada kedudukan #669 mengikut permodalan pasaran pada $ 30.74M, dengan bekalan edaran sebanyak 129.10M CLO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CLO didagangkan antara $ 0.1994 (rendah) dan $ 0.24823 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.8181801424739548, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.1461711757322115.

Dalam prestasi jangka pendek, CLO dipindahkan -0.73% dalam sejam terakhir dan -11.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 201.18K.

Yei Finance (CLO) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.669 Modal Pasaran $ 30.74M$ 30.74M $ 30.74M Kelantangan (24J) $ 201.18K$ 201.18K $ 201.18K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 238.08M$ 238.08M $ 238.08M Bekalan Peredaran 129.10M 129.10M 129.10M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 12.91% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Yei Finance ialah $ 30.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 201.18K. Bekalan edaran CLO ialah 129.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 238.08M.