Clore AI Logo

Clore AIHargae(CLORE)

$0.013747
-1.73%1D
USD
Clore AI (CLORE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:24:20 (UTC+8)

Clore AI (CLORE) Maklumat Harga (USD)

$ 0.013062
24J Rendah
$ 0.0143
$ 0.0143$ 0.0143
24J Tinggi

Clore AI (CLORE) harga masa nyata ialah $ 0.013783. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLORE didagangkan antara $ 0.013062 rendah dan $ 0.0143 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLORE sepanjang masa ialah $ 0.4477709866959041, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002873471608704941.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLORE telah berubah sebanyak +1.42% sejak sejam yang lalu, -1.73% dalam 24 jam dan +3.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Clore AI (CLORE) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Clore AI ialah $ 8.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 106.51K. Bekalan edaran CLORE ialah 588.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 588458484.4247273. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.92M.

Clore AI (CLORE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Clore AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00024201-1.73%
30 Hari$ -0.002853-17.15%
60 Hari$ +0.00143+11.57%
90 Hari$ -0.002337-14.50%
Perubahan Harga Clore AI Hari Ini

Hari ini, CLORE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00024201 (-1.73%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariClore AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002853 (-17.15%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Clore AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CLORE mengalami perubahan sebanyak $ +0.00143 (+11.57%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Clore AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.002337 (-14.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Clore AI (CLORE)?

Semak Clore AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Clore AI (CLORE)

Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize high-performance GPUs for various tasks, such as artificial intelligence training, video rendering, and cryptocurrency mining. By providing a user-friendly marketplace, Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis.

Clore AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Clore AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CLORE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Clore AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Clore AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Clore AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Clore AI (CLORE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Clore AI (CLORE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Clore AI.

Semak Clore AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Clore AI (CLORE)

Memahami tokenomik Clore AI (CLORE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CLORE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Clore AI (CLORE)

Mencari cara membeli Clore AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Clore AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CLORE kepada Mata Wang Tempatan

Clore AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Clore AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Clore AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Clore AI

Berapakah nilai Clore AI (CLORE) hari ini?
Harga langsung CLORE dalam USD ialah 0.013783 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CLORE ke USD?
Harga semasa CLORE ke USD ialah $ 0.013783. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Clore AI?
Had pasaran untuk CLORE ialah $ 8.11M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CLORE?
Bekalan edaran CLORE ialah 588.46M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CLORE?
CLORE mencapai harga ATH sebanyak 0.4477709866959041 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CLORE?
CLORE melihat harga ATL sebanyak 0.002873471608704941 USD.
Berapakah jumlah dagangan CLORE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CLOREialah $ 106.51K USD.
Adakah CLORE akan naik lebih tinggi tahun ini?
CLORE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CLOREramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:24:20 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

