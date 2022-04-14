Tokenomik Clore AI (CLORE)

Tokenomik Clore AI (CLORE)

Lihat cerapan utama tentang Clore AI (CLORE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Clore AI (CLORE) Maklumat

Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize high-performance GPUs for various tasks, such as artificial intelligence training, video rendering, and cryptocurrency mining. By providing a user-friendly marketplace, Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis.

Laman Web Rasmi:
https://www.clore.ai
Kertas putih:
https://clore.ai/assets/pdf/Proof%20Of%20Holding.pdf
Peneroka Blok:
https://clore.cryptoscope.io/

Clore AI (CLORE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Clore AI (CLORE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.92M
$ 7.92M$ 7.92M
Jumlah Bekalan:
$ 589.73M
$ 589.73M$ 589.73M
Bekalan Edaran:
$ 589.73M
$ 589.73M$ 589.73M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 17.45M
$ 17.45M$ 17.45M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.45
$ 0.45$ 0.45
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.002873471608704941
$ 0.002873471608704941$ 0.002873471608704941
Harga Semasa:
$ 0.013426
$ 0.013426$ 0.013426

Tokenomik Clore AI (CLORE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Clore AI (CLORE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CLORE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CLORE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CLORE, terokai CLORE harga langsung token!

Cara Membeli CLORE

Berminat untuk menambah Clore AI (CLORE) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli CLORE, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Clore AI (CLORE) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga CLORE membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

CLORE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CLORE? Halaman ramalan harga CLORE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.