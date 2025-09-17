Apakah itu Cloud (CLOUD)

Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors.

Tokenomik Cloud (CLOUD)

Memahami tokenomik Cloud (CLOUD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CLOUD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cloud Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cloud Berapakah nilai Cloud (CLOUD) hari ini? Harga langsung CLOUD dalam USD ialah 0.1234 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CLOUD ke USD? $ 0.1234 . Lihat Harga semasa CLOUD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Cloud? Had pasaran untuk CLOUD ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CLOUD? Bekalan edaran CLOUD ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CLOUD? CLOUD mencapai harga ATH sebanyak 0.6255637778694625 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CLOUD? CLOUD melihat harga ATL sebanyak 0.0642743829016567 USD . Berapakah jumlah dagangan CLOUD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CLOUDialah $ 94.27K USD . Adakah CLOUD akan naik lebih tinggi tahun ini? CLOUD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CLOUDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

