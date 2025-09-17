Lagi Mengenai CLOUD

Cloud Logo

CloudHargae(CLOUD)

1 CLOUD ke USD Harga Langsung:

$0.12343
$0.12343$0.12343
-0.49%1D
USD
Cloud (CLOUD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:24:27 (UTC+8)

Cloud (CLOUD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.11975
$ 0.11975$ 0.11975
24J Rendah
$ 0.13574
$ 0.13574$ 0.13574
24J Tinggi

$ 0.11975
$ 0.11975$ 0.11975

$ 0.13574
$ 0.13574$ 0.13574

$ 0.6255637778694625
$ 0.6255637778694625$ 0.6255637778694625

$ 0.0642743829016567
$ 0.0642743829016567$ 0.0642743829016567

-1.28%

-0.49%

+44.64%

+44.64%

Cloud (CLOUD) harga masa nyata ialah $ 0.1234. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLOUD didagangkan antara $ 0.11975 rendah dan $ 0.13574 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLOUD sepanjang masa ialah $ 0.6255637778694625, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0642743829016567.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLOUD telah berubah sebanyak -1.28% sejak sejam yang lalu, -0.49% dalam 24 jam dan +44.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cloud (CLOUD) Maklumat Pasaran

No.3537

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 94.27K
$ 94.27K$ 94.27K

$ 123.40M
$ 123.40M$ 123.40M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

SOL

Had Pasaran semasa Cloud ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 94.27K. Bekalan edaran CLOUD ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 123.40M.

Cloud (CLOUD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Cloud hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0006078-0.49%
30 Hari$ +0.04354+54.52%
60 Hari$ +0.04512+57.63%
90 Hari$ +0.00196+1.61%
Perubahan Harga Cloud Hari Ini

Hari ini, CLOUD mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0006078 (-0.49%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCloud

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.04354 (+54.52%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Cloud

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CLOUD mengalami perubahan sebanyak $ +0.04512 (+57.63%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Cloud

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00196 (+1.61%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Cloud (CLOUD)?

Semak Cloudhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Cloud (CLOUD)

Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors.

Cloud tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Cloud pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CLOUD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Cloud di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Cloud anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Cloud Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cloud (CLOUD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cloud (CLOUD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cloud.

Semak Cloud ramalan harga sekarang!

Tokenomik Cloud (CLOUD)

Memahami tokenomik Cloud (CLOUD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CLOUD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Cloud (CLOUD)

Mencari cara membeli Cloud? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Cloud di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CLOUD kepada Mata Wang Tempatan

1 Cloud(CLOUD) ke VND
3,247.271
1 Cloud(CLOUD) ke AUD
A$0.183866
1 Cloud(CLOUD) ke GBP
0.090082
1 Cloud(CLOUD) ke EUR
0.103656
1 Cloud(CLOUD) ke USD
$0.1234
1 Cloud(CLOUD) ke MYR
RM0.51828
1 Cloud(CLOUD) ke TRY
5.092718
1 Cloud(CLOUD) ke JPY
¥18.0164
1 Cloud(CLOUD) ke ARS
ARS$181.203028
1 Cloud(CLOUD) ke RUB
10.264412
1 Cloud(CLOUD) ke INR
10.850562
1 Cloud(CLOUD) ke IDR
Rp2,022.950496
1 Cloud(CLOUD) ke KRW
170.206854
1 Cloud(CLOUD) ke PHP
7.005418
1 Cloud(CLOUD) ke EGP
￡E.5.931838
1 Cloud(CLOUD) ke BRL
R$0.652786
1 Cloud(CLOUD) ke CAD
C$0.169058
1 Cloud(CLOUD) ke BDT
15.03012
1 Cloud(CLOUD) ke NGN
184.453384
1 Cloud(CLOUD) ke COP
$480.15557
1 Cloud(CLOUD) ke ZAR
R.2.137288
1 Cloud(CLOUD) ke UAH
5.080378
1 Cloud(CLOUD) ke VES
Bs19.744
1 Cloud(CLOUD) ke CLP
$117.1066
1 Cloud(CLOUD) ke PKR
Rs35.025856
1 Cloud(CLOUD) ke KZT
66.774208
1 Cloud(CLOUD) ke THB
฿3.908078
1 Cloud(CLOUD) ke TWD
NT$3.71434
1 Cloud(CLOUD) ke AED
د.إ0.452878
1 Cloud(CLOUD) ke CHF
Fr0.096252
1 Cloud(CLOUD) ke HKD
HK$0.960052
1 Cloud(CLOUD) ke AMD
֏47.18816
1 Cloud(CLOUD) ke MAD
.د.م1.106898
1 Cloud(CLOUD) ke MXN
$2.255752
1 Cloud(CLOUD) ke SAR
ريال0.46275
1 Cloud(CLOUD) ke PLN
0.441772
1 Cloud(CLOUD) ke RON
лв0.525684
1 Cloud(CLOUD) ke SEK
kr1.137748
1 Cloud(CLOUD) ke BGN
лв0.20361
1 Cloud(CLOUD) ke HUF
Ft40.485072
1 Cloud(CLOUD) ke CZK
2.527232
1 Cloud(CLOUD) ke KWD
د.ك0.0375136
1 Cloud(CLOUD) ke ILS
0.410922
1 Cloud(CLOUD) ke AOA
Kz112.487738
1 Cloud(CLOUD) ke BHD
.د.ب0.0465218
1 Cloud(CLOUD) ke BMD
$0.1234
1 Cloud(CLOUD) ke DKK
kr0.774952
1 Cloud(CLOUD) ke HNL
L3.236782
1 Cloud(CLOUD) ke MUR
5.58385
1 Cloud(CLOUD) ke NAD
$2.143458
1 Cloud(CLOUD) ke NOK
kr1.20315
1 Cloud(CLOUD) ke NZD
$0.204844
1 Cloud(CLOUD) ke PAB
B/.0.1234
1 Cloud(CLOUD) ke PGK
K0.515812
1 Cloud(CLOUD) ke QAR
ر.ق0.449176
1 Cloud(CLOUD) ke RSD
дин.12.184516

Cloud Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Cloud, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Cloud Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cloud

Berapakah nilai Cloud (CLOUD) hari ini?
Harga langsung CLOUD dalam USD ialah 0.1234 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CLOUD ke USD?
Harga semasa CLOUD ke USD ialah $ 0.1234. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cloud?
Had pasaran untuk CLOUD ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CLOUD?
Bekalan edaran CLOUD ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CLOUD?
CLOUD mencapai harga ATH sebanyak 0.6255637778694625 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CLOUD?
CLOUD melihat harga ATL sebanyak 0.0642743829016567 USD.
Berapakah jumlah dagangan CLOUD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CLOUDialah $ 94.27K USD.
Adakah CLOUD akan naik lebih tinggi tahun ini?
CLOUD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CLOUDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:24:27 (UTC+8)

Cloud (CLOUD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CLOUD-ke-USD

Jumlah

CLOUD
CLOUD
USD
USD

1 CLOUD = 0.1234 USD

Berdagang CLOUD

CLOUDUSDT
$0.12343
$0.12343$0.12343
-0.41%

