Apakah itu Coldstack (CLS)

ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

Tokenomik Coldstack (CLS)

Memahami tokenomik Coldstack (CLS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CLS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Coldstack Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Coldstack Berapakah nilai Coldstack (CLS) hari ini? Harga langsung CLS dalam USD ialah 0.01648 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CLS ke USD? $ 0.01648 . Lihat Harga semasa CLS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Coldstack? Had pasaran untuk CLS ialah $ 387.51K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CLS? Bekalan edaran CLS ialah 23.51M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CLS? CLS mencapai harga ATH sebanyak 6.78426524 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CLS? CLS melihat harga ATL sebanyak 0.01582384277729727 USD . Berapakah jumlah dagangan CLS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CLSialah $ 20.40K USD . Adakah CLS akan naik lebih tinggi tahun ini? CLS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CLSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

