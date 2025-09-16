Lagi Mengenai CLUB

Maklumat Harga CLUB

Laman Web Rasmi CLUB

Tokenomik CLUB

Ramalan Harga CLUB

Sejarah CLUB

CLUB Panduan Membeli

Penukar Mata Wang CLUB-ke-Fiat

CLUB Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Pixel Canvas Logo

Pixel CanvasHargae(CLUB)

1 CLUB ke USD Harga Langsung:

$0.009445
$0.009445$0.009445
+1.45%1D
USD
Pixel Canvas (CLUB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:29:30 (UTC+8)

Pixel Canvas (CLUB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00881
$ 0.00881$ 0.00881
24J Rendah
$ 0.0138
$ 0.0138$ 0.0138
24J Tinggi

$ 0.00881
$ 0.00881$ 0.00881

$ 0.0138
$ 0.0138$ 0.0138

--
----

--
----

+5.47%

+1.45%

+4.94%

+4.94%

Pixel Canvas (CLUB) harga masa nyata ialah $ 0.009445. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLUB didagangkan antara $ 0.00881 rendah dan $ 0.0138 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLUB sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLUB telah berubah sebanyak +5.47% sejak sejam yang lalu, +1.45% dalam 24 jam dan +4.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pixel Canvas (CLUB) Maklumat Pasaran

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.24K
$ 7.24K$ 7.24K

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

0.00
0.00 0.00

430,000,000
430,000,000 430,000,000

430,000,000
430,000,000 430,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Pixel Canvas ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.24K. Bekalan edaran CLUB ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 430000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.06M.

Pixel Canvas (CLUB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Pixel Canvas hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000135+1.45%
30 Hari$ -0.000502-5.05%
60 Hari$ +0.001849+24.34%
90 Hari$ +0.00198+26.52%
Perubahan Harga Pixel Canvas Hari Ini

Hari ini, CLUB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000135 (+1.45%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPixel Canvas

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000502 (-5.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Pixel Canvas

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CLUB mengalami perubahan sebanyak $ +0.001849 (+24.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Pixel Canvas

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00198 (+26.52%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Pixel Canvas (CLUB)?

Semak Pixel Canvashalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Pixel Canvas (CLUB)

$CLUB is a utility token that thrives at the intersection of internet culture, domain names, and memes. As a versatile digital asset, $CLUB empowers users to engage with and invest in the evolving digital landscape. It supports the acquisition and trading of premium domain names and embraces the vibrant world of memes, fostering a dynamic and interactive community. Whether you’re into digital real estate or meme culture, $CLUB offers a unique blend of opportunities, driving engagement, growth, and utility in the digital age.

Pixel Canvas tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Pixel Canvas pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CLUB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Pixel Canvas di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Pixel Canvas anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Pixel Canvas Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pixel Canvas (CLUB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pixel Canvas (CLUB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pixel Canvas.

Semak Pixel Canvas ramalan harga sekarang!

Tokenomik Pixel Canvas (CLUB)

Memahami tokenomik Pixel Canvas (CLUB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CLUB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Pixel Canvas (CLUB)

Mencari cara membeli Pixel Canvas? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Pixel Canvas di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CLUB kepada Mata Wang Tempatan

1 Pixel Canvas(CLUB) ke VND
248.545175
1 Pixel Canvas(CLUB) ke AUD
A$0.01407305
1 Pixel Canvas(CLUB) ke GBP
0.00689485
1 Pixel Canvas(CLUB) ke EUR
0.0079338
1 Pixel Canvas(CLUB) ke USD
$0.009445
1 Pixel Canvas(CLUB) ke MYR
RM0.039669
1 Pixel Canvas(CLUB) ke TRY
0.38979515
1 Pixel Canvas(CLUB) ke JPY
¥1.37897
1 Pixel Canvas(CLUB) ke ARS
ARS$13.8084011
1 Pixel Canvas(CLUB) ke RUB
0.78440725
1 Pixel Canvas(CLUB) ke INR
0.83116
1 Pixel Canvas(CLUB) ke IDR
Rp154.8360408
1 Pixel Canvas(CLUB) ke KRW
13.04552845
1 Pixel Canvas(CLUB) ke PHP
0.53675935
1 Pixel Canvas(CLUB) ke EGP
￡E.0.4541156
1 Pixel Canvas(CLUB) ke BRL
R$0.05015295
1 Pixel Canvas(CLUB) ke CAD
C$0.01293965
1 Pixel Canvas(CLUB) ke BDT
1.150401
1 Pixel Canvas(CLUB) ke NGN
14.09694585
1 Pixel Canvas(CLUB) ke COP
$36.75096725
1 Pixel Canvas(CLUB) ke ZAR
R.0.16387075
1 Pixel Canvas(CLUB) ke UAH
0.38885065
1 Pixel Canvas(CLUB) ke VES
Bs1.5112
1 Pixel Canvas(CLUB) ke CLP
$8.963305
1 Pixel Canvas(CLUB) ke PKR
Rs2.6808688
1 Pixel Canvas(CLUB) ke KZT
5.1108784
1 Pixel Canvas(CLUB) ke THB
฿0.29893425
1 Pixel Canvas(CLUB) ke TWD
NT$0.28401115
1 Pixel Canvas(CLUB) ke AED
د.إ0.03466315
1 Pixel Canvas(CLUB) ke CHF
Fr0.0073671
1 Pixel Canvas(CLUB) ke HKD
HK$0.0734821
1 Pixel Canvas(CLUB) ke AMD
֏3.611768
1 Pixel Canvas(CLUB) ke MAD
.د.م0.08472165
1 Pixel Canvas(CLUB) ke MXN
$0.1732213
1 Pixel Canvas(CLUB) ke SAR
ريال0.03541875
1 Pixel Canvas(CLUB) ke PLN
0.03390755
1 Pixel Canvas(CLUB) ke RON
лв0.04033015
1 Pixel Canvas(CLUB) ke SEK
kr0.08717735
1 Pixel Canvas(CLUB) ke BGN
лв0.01558425
1 Pixel Canvas(CLUB) ke HUF
Ft3.1068383
1 Pixel Canvas(CLUB) ke CZK
0.19390585
1 Pixel Canvas(CLUB) ke KWD
د.ك0.002880725
1 Pixel Canvas(CLUB) ke ILS
0.03145185
1 Pixel Canvas(CLUB) ke AOA
Kz8.60977865
1 Pixel Canvas(CLUB) ke BHD
.د.ب0.003560765
1 Pixel Canvas(CLUB) ke BMD
$0.009445
1 Pixel Canvas(CLUB) ke DKK
kr0.0595035
1 Pixel Canvas(CLUB) ke HNL
L0.24774235
1 Pixel Canvas(CLUB) ke MUR
0.42738625
1 Pixel Canvas(CLUB) ke NAD
$0.16405965
1 Pixel Canvas(CLUB) ke NOK
kr0.0923721
1 Pixel Canvas(CLUB) ke NZD
$0.01577315
1 Pixel Canvas(CLUB) ke PAB
B/.0.009445
1 Pixel Canvas(CLUB) ke PGK
K0.0394801
1 Pixel Canvas(CLUB) ke QAR
ر.ق0.0343798
1 Pixel Canvas(CLUB) ke RSD
дин.0.93439385

Pixel Canvas Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Pixel Canvas, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Pixel Canvas Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pixel Canvas

Berapakah nilai Pixel Canvas (CLUB) hari ini?
Harga langsung CLUB dalam USD ialah 0.009445 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CLUB ke USD?
Harga semasa CLUB ke USD ialah $ 0.009445. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pixel Canvas?
Had pasaran untuk CLUB ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CLUB?
Bekalan edaran CLUB ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CLUB?
CLUB mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CLUB?
CLUB melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan CLUB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CLUBialah $ 7.24K USD.
Adakah CLUB akan naik lebih tinggi tahun ini?
CLUB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CLUBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:29:30 (UTC+8)

Pixel Canvas (CLUB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CLUB-ke-USD

Jumlah

CLUB
CLUB
USD
USD

1 CLUB = 0.009445 USD

Berdagang CLUB

CLUBUSDT
$0.009445
$0.009445$0.009445
+1.45%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan