Clover FinanceHargae(CLV)

1 CLV ke USD Harga Langsung:

$0.02003
+1.52%1D
USD
Clover Finance (CLV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:34:56 (UTC+8)

Clover Finance (CLV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01919
24J Rendah
$ 0.02023
24J Tinggi

$ 0.01919
$ 0.02023
$ 2.16773807
$ 0.017688212614644188
+1.46%

+1.52%

-0.94%

-0.94%

Clover Finance (CLV) harga masa nyata ialah $ 0.02003. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLV didagangkan antara $ 0.01919 rendah dan $ 0.02023 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLV sepanjang masa ialah $ 2.16773807, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.017688212614644188.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLV telah berubah sebanyak +1.46% sejak sejam yang lalu, +1.52% dalam 24 jam dan -0.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Clover Finance (CLV) Maklumat Pasaran

No.848

$ 24.52M
$ 56.38K
$ 40.06M
1.22B
--
2,000,000,000
2021-07-16 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa Clover Finance ialah $ 24.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.38K. Bekalan edaran CLV ialah 1.22B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.06M.

Clover Finance (CLV) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Clover Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002999+1.52%
30 Hari$ -0.00138-6.45%
60 Hari$ -0.00303-13.14%
90 Hari$ -0.00233-10.43%
Perubahan Harga Clover Finance Hari Ini

Hari ini, CLV mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0002999 (+1.52%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariClover Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00138 (-6.45%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Clover Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CLV mengalami perubahan sebanyak $ -0.00303 (-13.14%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Clover Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00233 (-10.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Clover Finance (CLV)?

Semak Clover Finance halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Clover Finance (CLV)

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

Clover Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Clover Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CLV ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Clover Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Clover Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Clover Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Clover Finance (CLV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Clover Finance (CLV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Clover Finance.

Semak Clover Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Clover Finance (CLV)

Memahami tokenomik Clover Finance (CLV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CLV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Clover Finance (CLV)

Mencari cara membeli Clover Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Clover Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CLV kepada Mata Wang Tempatan

Clover Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Clover Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Clover Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Clover Finance

Berapakah nilai Clover Finance (CLV) hari ini?
Harga langsung CLV dalam USD ialah 0.02003 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CLV ke USD?
Harga semasa CLV ke USD ialah $ 0.02003. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Clover Finance?
Had pasaran untuk CLV ialah $ 24.52M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CLV?
Bekalan edaran CLV ialah 1.22B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CLV?
CLV mencapai harga ATH sebanyak 2.16773807 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CLV?
CLV melihat harga ATL sebanyak 0.017688212614644188 USD.
Berapakah jumlah dagangan CLV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CLVialah $ 56.38K USD.
Adakah CLV akan naik lebih tinggi tahun ini?
CLV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CLVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Clover Finance (CLV) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

