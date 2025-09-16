Lagi Mengenai CNS

Centric Swap Logo

Centric SwapHargae(CNS)

1 CNS ke USD Harga Langsung:

$0.0000001892
$0.0000001892$0.0000001892
-8.95%1D
USD
Centric Swap (CNS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:37:57 (UTC+8)

Centric Swap (CNS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000173
$ 0.000000173$ 0.000000173
24J Rendah
$ 0.000000275
$ 0.000000275$ 0.000000275
24J Tinggi

$ 0.000000173
$ 0.000000173$ 0.000000173

$ 0.000000275
$ 0.000000275$ 0.000000275

$ 0.0183119028831
$ 0.0183119028831$ 0.0183119028831

$ 0.000000154111253168
$ 0.000000154111253168$ 0.000000154111253168

-0.74%

-8.95%

-13.45%

-13.45%

Centric Swap (CNS) harga masa nyata ialah $ 0.0000001892. Sepanjang 24 jam yang lalu, CNS didagangkan antara $ 0.000000173 rendah dan $ 0.000000275 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CNS sepanjang masa ialah $ 0.0183119028831, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000154111253168.

Dari segi prestasi jangka pendek, CNS telah berubah sebanyak -0.74% sejak sejam yang lalu, -8.95% dalam 24 jam dan -13.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Centric Swap (CNS) Maklumat Pasaran

No.3331

$ 18.77K
$ 18.77K$ 18.77K

$ 58.18K
$ 58.18K$ 58.18K

$ 18.77K
$ 18.77K$ 18.77K

99.20B
99.20B 99.20B

99,199,000,000
99,199,000,000 99,199,000,000

2020-05-05 08:41:26

BSC

Had Pasaran semasa Centric Swap ialah $ 18.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.18K. Bekalan edaran CNS ialah 99.20B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99199000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.77K.

Centric Swap (CNS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Centric Swap hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000018598-8.95%
30 Hari$ -0.0000001447-43.34%
60 Hari$ -0.0000002923-60.71%
90 Hari$ -0.0000002543-57.34%
Perubahan Harga Centric Swap Hari Ini

Hari ini, CNS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000000018598 (-8.95%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCentric Swap

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000001447 (-43.34%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Centric Swap

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CNS mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000002923 (-60.71%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Centric Swap

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000002543 (-57.34%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Centric Swap (CNS)?

Semak Centric Swaphalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Centric Swap (CNS)

CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network.

Centric Swap tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Centric Swap pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CNS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Centric Swap di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Centric Swap anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Centric Swap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Centric Swap (CNS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Centric Swap (CNS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Centric Swap.

Semak Centric Swap ramalan harga sekarang!

Tokenomik Centric Swap (CNS)

Memahami tokenomik Centric Swap (CNS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CNS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Centric Swap (CNS)

Mencari cara membeli Centric Swap? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Centric Swap di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CNS kepada Mata Wang Tempatan

1 Centric Swap(CNS) ke VND
0.004978798
1 Centric Swap(CNS) ke AUD
A$0.000000281908
1 Centric Swap(CNS) ke GBP
0.000000138116
1 Centric Swap(CNS) ke EUR
0.000000158928
1 Centric Swap(CNS) ke USD
$0.0000001892
1 Centric Swap(CNS) ke MYR
RM0.00000079464
1 Centric Swap(CNS) ke TRY
0.000007810176
1 Centric Swap(CNS) ke JPY
¥0.0000276232
1 Centric Swap(CNS) ke ARS
ARS$0.000276606616
1 Centric Swap(CNS) ke RUB
0.000015737656
1 Centric Swap(CNS) ke INR
0.000016653384
1 Centric Swap(CNS) ke IDR
Rp0.003101638848
1 Centric Swap(CNS) ke KRW
0.000261324932
1 Centric Swap(CNS) ke PHP
0.000010757912
1 Centric Swap(CNS) ke EGP
￡E.0.000009094844
1 Centric Swap(CNS) ke BRL
R$0.00000100276
1 Centric Swap(CNS) ke CAD
C$0.000000259204
1 Centric Swap(CNS) ke BDT
0.00002304456
1 Centric Swap(CNS) ke NGN
0.000282808592
1 Centric Swap(CNS) ke COP
$0.00073618666
1 Centric Swap(CNS) ke ZAR
R.0.000003288296
1 Centric Swap(CNS) ke UAH
0.000007789364
1 Centric Swap(CNS) ke VES
Bs0.000030272
1 Centric Swap(CNS) ke CLP
$0.0001795508
1 Centric Swap(CNS) ke PKR
Rs0.000053702528
1 Centric Swap(CNS) ke KZT
0.000102379904
1 Centric Swap(CNS) ke THB
฿0.000006003316
1 Centric Swap(CNS) ke TWD
NT$0.000005700596
1 Centric Swap(CNS) ke AED
د.إ0.000000694364
1 Centric Swap(CNS) ke CHF
Fr0.000000147576
1 Centric Swap(CNS) ke HKD
HK$0.000001471976
1 Centric Swap(CNS) ke AMD
֏0.00007235008
1 Centric Swap(CNS) ke MAD
.د.م0.000001697124
1 Centric Swap(CNS) ke MXN
$0.000003466144
1 Centric Swap(CNS) ke SAR
ريال0.0000007095
1 Centric Swap(CNS) ke PLN
0.000000679228
1 Centric Swap(CNS) ke RON
лв0.000000807884
1 Centric Swap(CNS) ke SEK
kr0.000001748208
1 Centric Swap(CNS) ke BGN
лв0.00000031218
1 Centric Swap(CNS) ke HUF
Ft0.000062297884
1 Centric Swap(CNS) ke CZK
0.000003886168
1 Centric Swap(CNS) ke KWD
د.ك0.000000057706
1 Centric Swap(CNS) ke ILS
0.000000630036
1 Centric Swap(CNS) ke AOA
Kz0.000172469044
1 Centric Swap(CNS) ke BHD
.د.ب0.0000000713284
1 Centric Swap(CNS) ke BMD
$0.0000001892
1 Centric Swap(CNS) ke DKK
kr0.00000119196
1 Centric Swap(CNS) ke HNL
L0.000004962716
1 Centric Swap(CNS) ke MUR
0.0000085613
1 Centric Swap(CNS) ke NAD
$0.000003286404
1 Centric Swap(CNS) ke NOK
kr0.000001850376
1 Centric Swap(CNS) ke NZD
$0.000000315964
1 Centric Swap(CNS) ke PAB
B/.0.0000001892
1 Centric Swap(CNS) ke PGK
K0.000000790856
1 Centric Swap(CNS) ke QAR
ر.ق0.000000688688
1 Centric Swap(CNS) ke RSD
дин.0.000018728908

Centric Swap Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Centric Swap, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Centric Swap Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Centric Swap

Berapakah nilai Centric Swap (CNS) hari ini?
Harga langsung CNS dalam USD ialah 0.0000001892 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CNS ke USD?
Harga semasa CNS ke USD ialah $ 0.0000001892. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Centric Swap?
Had pasaran untuk CNS ialah $ 18.77K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CNS?
Bekalan edaran CNS ialah 99.20B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CNS?
CNS mencapai harga ATH sebanyak 0.0183119028831 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CNS?
CNS melihat harga ATL sebanyak 0.000000154111253168 USD.
Berapakah jumlah dagangan CNS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CNSialah $ 58.18K USD.
Adakah CNS akan naik lebih tinggi tahun ini?
CNS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CNSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:37:57 (UTC+8)

Centric Swap (CNS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CNS-ke-USD

Jumlah

CNS
CNS
USD
USD

1 CNS = 0.000000 USD

Berdagang CNS

CNSUSDT
$0.0000001892
$0.0000001892$0.0000001892
-9.21%

