Alliance Games Harga Hari Ini

Harga langsung Alliance Games (COA) hari ini ialah $ 0.00288, dengan 6.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COA kepada USD penukaran adalah $ 0.00288 setiap COA.

Alliance Games kini berada pada kedudukan #2077 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.19M, dengan bekalan edaran sebanyak 414.42M COA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COA didagangkan antara $ 0.00261 (rendah) dan $ 0.00309 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03474769210606202, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.002555577236628028.

Dalam prestasi jangka pendek, COA dipindahkan +2.85% dalam sejam terakhir dan -32.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 4.87K.

Alliance Games (COA) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2077 Modal Pasaran $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Kelantangan (24J) $ 4.87K$ 4.87K $ 4.87K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.76M$ 5.76M $ 5.76M Bekalan Peredaran 414.42M 414.42M 414.42M Bekalan Maks 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Jumlah Bekalan 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Kadar Peredaran 20.72% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Alliance Games ialah $ 1.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.87K. Bekalan edaran COA ialah 414.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.76M.