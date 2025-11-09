BursaDEX+
Harga Alliance Games langsung hari ini ialah 0.00288 USD.COA modal pasaran ialah 1,193,519.99808 USD. Jejaki masa nyata COA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai COA

Maklumat Harga COA

Apakah COA

Kertas putih COA

Laman Web Rasmi COA

Tokenomik COA

Ramalan Harga COA

Sejarah COA

COA Panduan Membeli

Penukar Mata Wang COA-ke-Fiat

Alliance Games Logo

Alliance GamesHargae(COA)

1 COA ke USD Harga Langsung:

+6.81%1D
USD
Alliance Games (COA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:13:29 (UTC+8)

Alliance Games Harga Hari Ini

Harga langsung Alliance Games (COA) hari ini ialah $ 0.00288, dengan 6.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COA kepada USD penukaran adalah $ 0.00288 setiap COA.

Alliance Games kini berada pada kedudukan #2077 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.19M, dengan bekalan edaran sebanyak 414.42M COA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COA didagangkan antara $ 0.00261 (rendah) dan $ 0.00309 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03474769210606202, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.002555577236628028.

Dalam prestasi jangka pendek, COA dipindahkan +2.85% dalam sejam terakhir dan -32.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 4.87K.

Alliance Games (COA) Maklumat Pasaran

No.2077

20.72%

BSC

Had Pasaran semasa Alliance Games ialah $ 1.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.87K. Bekalan edaran COA ialah 414.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.76M.

Alliance Games Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+2.85%

+6.81%

-32.24%

-32.24%

Alliance Games (COA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Alliance Games hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001798+6.81%
30 Hari$ -0.00307-51.60%
60 Hari$ -0.00148-33.95%
90 Hari$ -0.00612-68.00%
Perubahan Harga Alliance Games Hari Ini

Hari ini, COA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001798 (+6.81%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAlliance Games

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00307 (-51.60%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Alliance Games

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, COA mengalami perubahan sebanyak $ -0.00148 (-33.95%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Alliance Games

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00612 (-68.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Alliance Games (COA)?

Semak Alliance Gameshalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Alliance Games

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Alliance Games pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Alliance Games?

Several key factors influence Alliance Games (COA) token prices:

1. Gaming ecosystem adoption and user growth
2. Token utility within the platform (staking, governance, rewards)
3. Partnership announcements and collaborations
4. Overall cryptocurrency market sentiment
5. Trading volume and liquidity
6. Game development progress and new releases
7. Community engagement and social media presence
8. Regulatory news affecting gaming tokens
9. Supply and demand dynamics
10. Broader blockchain gaming sector trends

Mengapa orang ingin tahu harga Alliance Games hari ini?

People want to know Alliance Games (COA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry/exit points, assessing investment gains/losses, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Ramalan Harga untuk Alliance Games

Alliance Games (COA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran COA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Alliance Games (COA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Alliance Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Alliance Games yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk COA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Alliance Games Ramalan Harga.

Perihal Alliance Games

COA is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital assets globally with minimal fees and without the need for intermediaries. COA uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is designed to create scarcity and potentially increase value over time. COA's ecosystem is primarily focused on payments and remittances, but it also supports smart contracts, enabling developers to build decentralized applications on its platform.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Alliance Games dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Alliance Games? Membeli COA adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Alliance Games. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Alliance Games (COA) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 414.42M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Alliance Games akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Alliance Games (COA)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Alliance Games

Apa yang boleh anda lakukan dengan Alliance Games
Memiliki Alliance Games membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda.

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Alliance Games (COA) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Alliance Games (COA)

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Alliance Games Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Alliance Games, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Alliance Games Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Alliance Games

Berapakah nilai 1 Alliance Games pada tahun 2030?
Jika Alliance Games berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:13:29 (UTC+8)

Alliance Games (COA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Alliance Games

COA USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek COA dengan leveraj. Terokai COA dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Alliance Games (COA) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Alliance Games langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
COA/USDT
+6.81%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

