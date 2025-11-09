ChainOpera AI Harga Hari Ini

Harga langsung ChainOpera AI (COAI) hari ini ialah $ 1.0567, dengan 3.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COAI kepada USD penukaran adalah $ 1.0567 setiap COAI.

ChainOpera AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- COAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COAI didagangkan antara $ 1.009 (rendah) dan $ 1.157 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, COAI dipindahkan +0.69% dalam sejam terakhir dan -16.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 3.51M.

ChainOpera AI (COAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.06B$ 1.06B $ 1.06B Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa ChainOpera AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.51M. Bekalan edaran COAI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.06B.