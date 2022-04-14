Tokenomik COCA (COCA)

Lihat cerapan utama tentang COCA (COCA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

COCA (COCA) Maklumat

COCA is the world's first MPC Wallet with a non-custodial debit card:Non-Custodial Security: Ensuring users maintain full control over their digital assets without the risk associated with traditional custodial services.Global Usability: COCA’s debit cards are accepted worldwide, providing users with the ability to spend their crypto just like fiat currency at over 40 million merchants globally.

Laman Web Rasmi:
https://www.coca.xyz
Kertas putih:
http://docs.coca.xyz
Peneroka Blok:
https://polygonscan.com/token/0x7B12598E3616261df1C05EC28De0d2fB10c1F206

COCA (COCA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk COCA (COCA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 513.44M
$ 513.44M$ 513.44M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.62212
$ 0.62212$ 0.62212
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.09754142261770773
$ 0.09754142261770773$ 0.09754142261770773
Harga Semasa:
$ 0.51344
$ 0.51344$ 0.51344

Tokenomik COCA (COCA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik COCA (COCA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token COCA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token COCA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik COCA, terokai COCA harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.