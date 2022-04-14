Tokenomik COCORO (COCORO)

Lihat cerapan utama tentang COCORO (COCORO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
COCORO (COCORO) Maklumat

COCORO is a meme coin.

https://www.officialcocoro.com
https://basescan.org/0x937a1cfaf0a3d9f5dc4d0927f72ee5e3e5f82a00

COCORO (COCORO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk COCORO (COCORO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.81M
$ 3.81M
Jumlah Bekalan:
$ 797.49M
$ 797.49M
Bekalan Edaran:
$ 797.25M
$ 797.25M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.81M
$ 3.81M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.11787
$ 0.11787
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00404362977335907
$ 0.00404362977335907
Harga Semasa:
$ 0.004779
$ 0.004779

Tokenomik COCORO (COCORO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik COCORO (COCORO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token COCORO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token COCORO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik COCORO, terokai COCORO harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.