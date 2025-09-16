Lagi Mengenai COG

Maklumat Harga COG

Kertas putih COG

Laman Web Rasmi COG

Tokenomik COG

Ramalan Harga COG

Sejarah COG

COG Panduan Membeli

Penukar Mata Wang COG-ke-Fiat

COG Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Cogni Token Logo

Cogni TokenHargae(COG)

1 COG ke USD Harga Langsung:

$0.1492
$0.1492$0.1492
-20.72%1D
USD
Cogni Token (COG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:29:38 (UTC+8)

Cogni Token (COG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1476
$ 0.1476$ 0.1476
24J Rendah
$ 0.1885
$ 0.1885$ 0.1885
24J Tinggi

$ 0.1476
$ 0.1476$ 0.1476

$ 0.1885
$ 0.1885$ 0.1885

--
----

--
----

+0.94%

-20.72%

-18.92%

-18.92%

Cogni Token (COG) harga masa nyata ialah $ 0.1492. Sepanjang 24 jam yang lalu, COG didagangkan antara $ 0.1476 rendah dan $ 0.1885 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COG sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, COG telah berubah sebanyak +0.94% sejak sejam yang lalu, -20.72% dalam 24 jam dan -18.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cogni Token (COG) Maklumat Pasaran

$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M

$ 218.90K
$ 218.90K$ 218.90K

$ 14.92M
$ 14.92M$ 14.92M

20.00M
20.00M 20.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

2025-06-22 00:00:00

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

BSC

Had Pasaran semasa Cogni Token ialah $ 2.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 218.90K. Bekalan edaran COG ialah 20.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.92M.

Cogni Token (COG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Cogni Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.038994-20.72%
30 Hari$ -0.1401-48.43%
60 Hari$ -0.3162-67.95%
90 Hari$ -0.0508-25.40%
Perubahan Harga Cogni Token Hari Ini

Hari ini, COG mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.038994 (-20.72%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCogni Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1401 (-48.43%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Cogni Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, COG mengalami perubahan sebanyak $ -0.3162 (-67.95%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Cogni Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0508 (-25.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Cogni Token (COG)?

Semak Cogni Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Cogni Token (COG)

CogniToken AI is a cutting-edge artificial intelligence platform driven by "cognitive science" as the core.It's name comes from the in-depth simulation of the human cognitive process, aiming to optimize human-computer interaction scenarios through intelligent decision-making and autonomous learning ability.

Cogni Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Cogni Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak COG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Cogni Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Cogni Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Cogni Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cogni Token (COG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cogni Token (COG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cogni Token.

Semak Cogni Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Cogni Token (COG)

Memahami tokenomik Cogni Token (COG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token COG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Cogni Token (COG)

Mencari cara membeli Cogni Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Cogni Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

COG kepada Mata Wang Tempatan

1 Cogni Token(COG) ke VND
3,926.198
1 Cogni Token(COG) ke AUD
A$0.222308
1 Cogni Token(COG) ke GBP
0.108916
1 Cogni Token(COG) ke EUR
0.125328
1 Cogni Token(COG) ke USD
$0.1492
1 Cogni Token(COG) ke MYR
RM0.62664
1 Cogni Token(COG) ke TRY
6.157484
1 Cogni Token(COG) ke JPY
¥21.7832
1 Cogni Token(COG) ke ARS
ARS$218.127416
1 Cogni Token(COG) ke RUB
12.39106
1 Cogni Token(COG) ke INR
13.1296
1 Cogni Token(COG) ke IDR
Rp2,445.901248
1 Cogni Token(COG) ke KRW
206.076532
1 Cogni Token(COG) ke PHP
8.479036
1 Cogni Token(COG) ke EGP
￡E.7.173536
1 Cogni Token(COG) ke BRL
R$0.792252
1 Cogni Token(COG) ke CAD
C$0.204404
1 Cogni Token(COG) ke BDT
18.17256
1 Cogni Token(COG) ke NGN
222.685476
1 Cogni Token(COG) ke COP
$580.54466
1 Cogni Token(COG) ke ZAR
R.2.58862
1 Cogni Token(COG) ke UAH
6.142564
1 Cogni Token(COG) ke VES
Bs23.872
1 Cogni Token(COG) ke CLP
$141.5908
1 Cogni Token(COG) ke PKR
Rs42.348928
1 Cogni Token(COG) ke KZT
80.735104
1 Cogni Token(COG) ke THB
฿4.72218
1 Cogni Token(COG) ke TWD
NT$4.486444
1 Cogni Token(COG) ke AED
د.إ0.547564
1 Cogni Token(COG) ke CHF
Fr0.116376
1 Cogni Token(COG) ke HKD
HK$1.160776
1 Cogni Token(COG) ke AMD
֏57.05408
1 Cogni Token(COG) ke MAD
.د.م1.338324
1 Cogni Token(COG) ke MXN
$2.736328
1 Cogni Token(COG) ke SAR
ريال0.5595
1 Cogni Token(COG) ke PLN
0.535628
1 Cogni Token(COG) ke RON
лв0.637084
1 Cogni Token(COG) ke SEK
kr1.377116
1 Cogni Token(COG) ke BGN
лв0.24618
1 Cogni Token(COG) ke HUF
Ft49.077848
1 Cogni Token(COG) ke CZK
3.063076
1 Cogni Token(COG) ke KWD
د.ك0.045506
1 Cogni Token(COG) ke ILS
0.496836
1 Cogni Token(COG) ke AOA
Kz136.006244
1 Cogni Token(COG) ke BHD
.د.ب0.0562484
1 Cogni Token(COG) ke BMD
$0.1492
1 Cogni Token(COG) ke DKK
kr0.93996
1 Cogni Token(COG) ke HNL
L3.913516
1 Cogni Token(COG) ke MUR
6.7513
1 Cogni Token(COG) ke NAD
$2.591604
1 Cogni Token(COG) ke NOK
kr1.459176
1 Cogni Token(COG) ke NZD
$0.249164
1 Cogni Token(COG) ke PAB
B/.0.1492
1 Cogni Token(COG) ke PGK
K0.623656
1 Cogni Token(COG) ke QAR
ر.ق0.543088
1 Cogni Token(COG) ke RSD
дин.14.760356

Cogni Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Cogni Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Cogni Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cogni Token

Berapakah nilai Cogni Token (COG) hari ini?
Harga langsung COG dalam USD ialah 0.1492 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa COG ke USD?
Harga semasa COG ke USD ialah $ 0.1492. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cogni Token?
Had pasaran untuk COG ialah $ 2.98M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran COG?
Bekalan edaran COG ialah 20.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) COG?
COG mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa COG?
COG melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan COG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk COGialah $ 218.90K USD.
Adakah COG akan naik lebih tinggi tahun ini?
COG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak COGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:29:38 (UTC+8)

Cogni Token (COG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator COG-ke-USD

Jumlah

COG
COG
USD
USD

1 COG = 0.1492 USD

Berdagang COG

COGUSDT
$0.1492
$0.1492$0.1492
-20.72%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan